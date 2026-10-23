[베트남 증시] VN지수 1700P 내준 뒤 4거래일 연속 상승...外人은 '팔자' 전환

AI 핵심 요약beta
- 베트남 증시는 23일 AI 종목 매도세와 저가 매수로 상승했다
- 호찌민 VN지수는 0.77% 올라 1774.15포인트로 마감했다
- VN지수는 4거래일 연속 상승하며 주간 3.45% 올랐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
HNX지수(하노이증권거래소) 262.70(+1.62, +0.62%)
[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 23일 베트남 증시는 상승했다. 이번 주 첫 거래일 1,700선 아래로 밀려난 가운데, 전 세계적인 인공지능(AI) 종목 매도세 및 베트남 증시에 대한 저가 매수세가 지수 반등을 이끌었다.
호찌민 VN지수는 0.77% 오른 1,774.15포인트, 하노이 HNX지수는 0.62% 상승한 262.70포인트로 거래를 마쳤다.
벤치마크 지수인 VN지수는 이날까지 4거래일 연속 오름세를 보였다. 이에 따라 이번 주(10월 19~23일) 3.45%의 누적 상승률을 기록하게 됐다.
VN지수는 고유가와 그로 인한 인플레이션 우려, 높은 금리 등으로 주간 첫 거래일인 19일 1,689.86포인트까지 내렸다. 그러나 밸류에이션 부담 및 차입 비용 상승에 대한 우려가 커지면서 촉발된 기술주 매도세가 AI 투자 붐에서 소외됐던 베트남 증시에는 오히려 '훈풍'이 됐고, 이에 더해 베트남 중앙은행이 시중 은행의 예금 금리 인하를 압박하면서 투자 심리가 더욱 강화됐다.
이날 오후 거래에서 매수세가 활발해지면서 유동성이 증가했다. 호찌민 거래소 거래액만 16조 9,000억 동(약 8,687억 원)에 달했는데, 이는 전 거래일 대비 10% 이상 늘어난 것이다.
다만 외국인 투자자들은 전날까지 이틀 연속 순매수 후 순매도로 전환했다. ACB(Asia Commercial Joint Stock Bank), FPT(FPT Corporation), PNJ(Phu Nhuan Jewelry JSC) 등을 중심으로 호찌민 거래소에서만 4,800억 동의 순매도를 나타냈다.
업종별 흐름은 혼조세를 보였다. VCB(Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam), BID(Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam), TCB(Techcombank) 등에 힘입어 금융 부문이 가장 강한 상승세를 보였고, VIC(Vingroup Joint Stock Company)와 VHM(Vinhomes) 비중이 큰 부동산 부문도 1% 이상 올랐다.
반면, VGI(Viettel Global Investment JSC), FOX(FPT Telecom Joint Stock Company), VNZ(VNG Corporation) 등의 영향으로 미디어 서비스 부문은 이날 최대 낙폭을 기록했다.
hongwoori84@newspim.com