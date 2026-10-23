'국감 출석' 홍범식 LGU+ 대표 "해킹 은폐 확인되면 합당한 책임"

AI 핵심 요약beta
- 홍범식 LG유플러스 CEO가 23일 해킹 의혹 관련 책임을 다하겠다고 밝혔다.
- 수사에서 은폐·조사 방해가 확인되면 위약금 면제를 정부 지침에 따라 검토했다.
- 정부는 수사 결과와 통신사 책임 정도에 따라 이용자 보호 조치를 결정했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
배경훈 부총리 "수사 결과·책임 정도 따라 조치"…귀책 사유 인정 가능성
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 홍범식 LG유플러스 최고경영자(CEO)가 해킹 사고 은폐 및 조사 방해 의혹과 관련해 수사 결과에 따라 고객 보호를 위한 책임을 다하겠다는 입장을 밝혔다. 해킹 사실을 고의로 숨긴 정황이 확인될 경우 이용자 위약금 면제 문제도 정부 지침에 따라 검토하겠다는 취지다.
홍 CEO는 23일 국회 과학기술정보방송통신위원회 종합감사에 증인으로 출석해 "사법 당국의 판단이 나오고 정부의 지침이 있으면 그에 맞는 합당한 책임을 다하겠다"고 말했다.
이날 조경태 국민의힘 의원은 LG유플러스가 해킹 사실을 의도적으로 은폐하거나 당국의 조사를 방해한 사실이 드러날 경우 고객들의 계약 해지 위약금을 면제할 의향이 있는지 물었다.
이에 홍 CEO는 수사기관의 판단과 정부 방침에 따라 책임 있는 조치를 취하겠다는 입장을 내놨다. 다만 위약금 면제를 즉각 시행하겠다는 확답은 하지 않았다.
LG유플러스는 지난해 개인정보 유출 등 해킹 사고가 의심되는 서버를 폐기한 뒤 재설치해 보안 당국의 디지털 포렌식 조사를 방해했다는 의혹을 받고 있다. 경찰은 서버 폐기 경위와 조사 방해 여부 등을 수사하고 있다.
홍 CEO는 이훈기 더불어민주당 의원의 관련 질의에서도 이용자들에게 사과하며 후속 조치를 약속했다.
홍 CEO는 "이유를 막론하고 여러 불편을 야기한 점에 대해 대단히 송구스럽게 생각한다"며 "사법 당국의 판단에 따라 저희가 조치할 수 있는 모든 고객 보호, 이용자 보호 활동을 꼭 할 거라는 약속을 하겠다"고 밝혔다.
다만 실제 위약금 면제 조치가 이뤄질 경우 적용 대상이 어느 정도일지에 대해서는 구체적인 답변을 내놓지 못했다.
홍 CEO는 면제 대상 범위를 묻는 질문에 "전체 고객 수는 알고 있지만 그 범위가 얼마나 되는지는 현재 판단하기 어렵다"고 설명했다.
정부도 수사 결과에 따라 LG유플러스의 책임 범위를 판단하겠다는 방침이다.
배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 위약금 면제 여부에 대해 "수사 결과와 책임 정도에 따라 조치를 취할 것"이라고 밝혔다.
특히 LG유플러스가 해킹 사실을 고의로 은폐하거나 조사를 방해한 사실이 확인되고 이용자가 이를 이유로 계약을 해지한다면 귀책 사유는 통신사 측에 있다는 입장을 분명히 했다.
이에 따라 향후 경찰 수사에서 해킹 은폐 및 조사 방해 여부가 어떻게 판단되는지가 위약금 면제 등 이용자 보호 조치의 주요 변수가 될 전망이다.
jane94@newspim.com