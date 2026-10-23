세계 외교무대 사로잡은 '경북의 음식·맛'

AI 핵심 요약beta
- 경북도는 23일 ‘경북 테이블 2026’을 열었다
- 대표 셰프 5명은 경북 식재료 활용 메뉴를 선보였다
- 외교·경제·관광 인사 50여 명은 식문화와 산업 교류를 다졌다
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경북 식재료, 유명 셰프 손끝에서 한·중·일·양식과 디저트로 재해석
올해 법정기념일로 지정된 '한식의 날' 앞두고 한식을 통한 미식외교의 장 펼쳐
[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북의 자연이 빚은 식재료와 음식이 세계 외교 무대를 사로잡았다.
23일 경북도청 상징마당에서 열린 미식 외교 행사 '경북 테이블 2026' 자리에서다.
이번 행사는 경북도가 첫 법정 기념일인 한식의 날(10월 24일)을 앞두고 경북 식재료의 가치를 세계에 알리기 위해 마련했다.
행사에는 주한 대사 부인회·외교 기관, 경제인 등 50여 명이 참석했다.
'경북 테이블 2026'의 콘셉트는 '경북 식재료의 다양한 변주!'이다.
대표 셰프 5명이 경북의 산과 들, 바다가 빚은 식재료를 활용한 새로운 메뉴를 주한 외국 공관 외교관 등에게 선보였다.
한식 '경북 산나물이 윤서울을 만났을 때'는 '흑백 요리사'에 출연한 김도윤 셰프가 경북 산나물에 발효와 숙성의 깊이를 더해 면 요리와 결합한 메뉴다.
중식 '수려한 동해바다 누룽지탕'은 '흑백 요리사 2'에 출연한 윤진원 셰프가 동해와 백두대간의 식재료를 따뜻한 국물 요리로 엮어 경북의 산과 바다를 한 그릇에 담았다.
일식 '포항 해풍이 스며든 생선튀김'은 '흑백 요리사'와 '수요미식회'로 알려진 포항 출신 신동민 셰프가 바다의 풍미와 산의 싱그러움을 조화시켜 경북 식재료의 색다른 매력을 담아냈다.
양식 '경북의 풍요, 진갈비살 스테이크'는 EBS '최고의 요리 비결'에 출연한 신종철 셰프가 경북의 땅과 숲이 주는 풍요로움을 정찬의 중심 메뉴로 풀어낸 요리다.
디저트 '경북의 가을 전령사'는 파티스리 데시데 이계정 파티시에가 경북의 대표 과일을 프랑스 제과의 감각으로 담아 가을의 계절감을 전했다.
행사장에서는 셰프의 요리 시연과 영상·해설, 셰프와의 대화가 이어졌다. 또 이들 요리에 담긴 경북의 이야기와 식문화도 함께 소개됐다.
안드레이 체르네츠스키 주한 벨라루스 대사 부부를 비롯해 호주·인도 등 6개국 주한 외교 기관 회원이 참석했다. 앤드류 밀라드 주한 유럽상공회의소 부산지부장, 국제기구 녹색기후기금(GCF) 오스카르 가르시아 차콘 국장, 주한 홍콩관광청 한국지사장 부부 등 경제·국제·관광 분야 인사도 함께했다.
국내에서는 (사)경북도 실라리안협회 등 주요 경제 단체와 ㈜씨위드·㈜농심 등 푸드테크 기업인이 참여해 식품산업 육성과 세계화 의지를 확인했다. 도민의 날(10월 23일)을 맞아 지역 발전에 기여한 '자랑스러운 경상북도민상' 특별상 수상자도 초청됐다.
안드레이 체르네츠스키 주한 벨라루스 대사는 "새로운 한식을 경험하고 경북의 식문화를 알아가는 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 음식을 통해 서로의 문화를 이해하고 우정을 쌓는 기회가 이어지기를 바란다"고 소감을 전했다.
이철우 경북도지사는 "경상북도는 식품을 매개로 세계 여러 나라와 문화·관광·산업 전반으로 교류와 협력의 접점을 넓혀 나갈 계획"이라며 "앞으로도 지역의 좋은 식재료에 셰프의 창의력이 더해 세계인이 함께 즐기고 공감하며, 또 건강까지 챙기는 경북만의 새로운 맛을 만들어 나갈 것"이라고 강조했다.
nulcheon@newspim.com