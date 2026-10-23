대한항공 고객 개인정보 유출 정황…예약·발권 시스템 운영사 해킹

AI 핵심 요약beta
- 대한항공은 20일 아마데우스로부터 고객 개인정보 유출 정황을 통보받았다
- 유출 정보에는 고객 예약번호가 포함됐으며 피해 규모와 경위는 조사 중이다
- 대한항공은 고객에게 주의를 당부하고 외부 위탁업체 보안을 강화하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
유출 규모·정확한 사고 시점 조사 중…대한항공 "자체 시스템 침해 없어"
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 대한항공의 항공권 예약·발권 시스템을 운영하는 외부 IT업체에서 고객 개인정보가 유출된 정황이 확인됐다. 유출 정보에는 대한항공 고객들의 예약번호가 포함됐으며 정확한 피해 규모와 유출 경위는 조사 중이다.
23일 항공업계에 따르면 대한항공은 지난 20일 밤 글로벌 항공 IT 시스템 운영사인 아마데우스 IT 그룹(아마데우스)으로부터 개인정보 유출 정황을 통보받았다.
아마데우스는 항공사와 호텔·여행사 등에 예약 및 발권 관련 소프트웨어를 제공하는 글로벌 IT기업으로 대한항공의 관련 시스템 운영을 위탁받고 있다.
이번 사고는 아마데우스 시스템 계정의 로그인 인증정보를 이용한 비인가 접근으로 발생한 것으로 파악됐다. 사고 발생 시점은 2023년 8월부터 지난달 사이로 추정되지만 구체적인 침해 시기와 경위는 아직 밝혀지지 않았다.
현재까지 대한항공 고객들의 예약번호가 외부로 유출된 사실이 확인됐다. 다만 예약번호 외에 어떤 개인정보가 추가로 유출됐는지와 전체 피해 규모 등은 확정되지 않았다. 아마데우스 측이 관련 조사를 진행하고 있다.
대한항공은 사고 사실을 통보받은 직후 필요한 보안 조치를 시행했다고 설명했다. 자체 시스템과 데이터베이스에서는 외부 침입이나 정보 유출을 의심할 만한 정황이 발견되지 않았다는 입장이다.
고객들에게도 개인정보 유출 사실을 알리고 주의를 당부했다. 대한항공은 이날 관련 안내와 사과의 내용을 담은 이메일을 발송했으며 추가 유출 내역이 확인되는 대로 후속 안내에 나설 계획이다.
대한항공은 안내 메일을 통해 "2차 피해가 발생하지 않도록 출처가 불분명한 링크 클릭이나 첨부파일 다운로드, 개인정보 입력 요구에 응하지 않도록 주의해달라"고 당부했다.
아마데우스도 사고 확산과 추가 피해를 막기 위한 대응에 착수했다. 현재 외부의 비인가 접근을 차단하고 다크웹 모니터링을 실시하는 등 유출 정보의 악용 가능성을 점검하고 있는 것으로 알려졌다.
대한항공은 이번 사고를 계기로 외부 위탁업체에 대한 보안 관리와 개인정보 보호 체계를 강화하겠다는 방침이다.
또한 개인정보를 취급하는 수탁사들의 보안 실태를 철저히 점검하고 고객 정보 보호를 위한 관리·감독 조치를 강화할 계획이다.
jane94@newspim.com