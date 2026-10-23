韓 퇴역 500MD 헬기 8대, 美서 정비 거쳐 케냐로… 2021년 유엔 공약 이행

AI 핵심 요약beta
- 국방부는 23일 퇴역 500MD 헬기 8대를 케냐군에 공여했다
- 미국은 헬기 정비와 수송을 맡아 2년여간 성능을 개선했다
- 케냐는 헬기를 유엔 평화유지활동과 자국 방위에 투입한다
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2023년 12월 美로 운송, 2년 정비 후 지난달 케냐 도착
강신철 장관 "아프리카 평화 향한 연대의 상징"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 우리 군이 운용하다 퇴역한 500MD 헬기 8대가 미국에서 정비를 거쳐 케냐군에 넘어갔다. 2021년 서울 유엔 평화유지 장관회의에서 내놓은 공약을 5년 만에 이행한 것이다.
국방부는 현지시간 23일 오전 케냐 나이로비 육군항공사령부에서 500MD 헬기 공여식을 열었다고 밝혔다. 행사에는 한·미·케냐 국방 당국자와 현지 주재 외교단, 유엔 관계자 등 200여 명이 참석했다. 우리 측에서는 류윤상 국방부 한미동맹발전TF장(해군 소장)이 참석해 강신철 국방부 장관의 축사를 대독했다.
이번 공여는 한·미 분담 구조로 진행됐다. 한국은 2021년 장관회의에서 아프리카 유엔 평화유지 임무단에 헬기를 공여하겠다고 약속했고, 미국은 노후 기체의 정비와 수송을 맡기로 했다. 이에 따라 2023년 12월부터 500MD 8대가 미국으로 옮겨졌고, 2년여 정비를 마친 뒤 지난 9월 케냐에 도착했다. 기체들은 시험비행을 통과하고 실전 배치를 기다려왔다.
500MD는 1970년대 후반부터 대한항공이 면허생산해 육군이 정찰·대전차 임무 등에 운용해온 경량 헬기다. 국방부는 미국의 정비·기술 지원으로 성능이 크게 개선됐다고 설명했다. 케냐는 이 헬기를 평화유지활동과 자국 방위력 강화에 투입할 예정이다.
강 장관은 축사에서 "오늘 양도되는 500MD는 단순한 군사자산을 넘어 아프리카 평화와 발전을 향한 대한민국의 응원이자 연대의 상징"이라며 "한미동맹에서도 의미 있는 성과"라고 했다.
국방부는 "평화유지활동 기여를 계속 확대해 선진 기술공여국으로 발전해 나가겠다"고 밝혔다.
gomsi@newspim.com