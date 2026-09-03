전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.03 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

주주환원 '다음 타자' 찾는다…현금 쌓인 저PBR 10곳은

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 3일 증권가가 순현금·FCF 기준 주주환원주를 추렸다.
  • 삼성물산·LG생활건강 등 10곳이 후보에 올랐다.
  • 배당 확대·자사주 소각 여부가 재평가를 가를 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

LG생건 자사주 전량 소각·휴메딕스 분기배당, 10곳 주주환원 온도차
헥토이노 순현금 시총의 1.4배, 비에이치는 3년째 주당배당금 250원

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 국내 증시에서 배당 확대와 자사주 매입·소각이 기업가치 재평가의 주요 재료로 떠오르면서 시장의 관심이 '주주환원 다음 타자'로 향하고 있다. 

이에 증권가에서는 순현금과 잉여현금흐름(FCF)을 바탕으로 추가 환원 여력이 있는 기업을 선별하려는 움직임이 나타나고 있다.

배당 확대와 자사주 소각에 나선 곳이 있는 반면 중장기 환원책이 부재한 곳도 있어 향후 정책 변화가 기업가치 재평가를 가를 전망이다.

◆ 삼성물산·LG생활건강·DL이앤씨…주주환원 수혜 기대주

3일 금융투자업계에 따르면 최근 증권가에서는 단순한 저PBR을 넘어 실제 주주환원 여력까지 갖춘 기업을 선별하려는 움직임이 나타나고 있다.

LS증권 리서치센터는 순현금 기업, 잉여현금흐름(FCF) 대비 주주환원율 20% 이하, 주가순자산비율(PBR) 1배 미만, 애널리스트 이익 추정치가 존재하는 기업을 기준으로 주주환원 확대 기대 종목 10곳을 추렸다.

해당 기업은 ▲삼성물산 ▲LG생활건강 ▲DL이앤씨 ▲더블유게임즈 ▲비에이치 ▲자이에스앤디 ▲휴메딕스 ▲바텍 ▲헥토이노베이션 ▲KX하이텍이다.

PBR은 기업이 보유한 순자산에 비해 현재 주가가 얼마나 높거나 낮은지를 보여주는 지표다. 1배를 웃돌면 주가가 장부상 순자산 가치보다 높게 평가받고 있다는 뜻이고 1배를 밑돌면 순자산 가치보다 낮게 거래되고 있다는 의미다.

10개 기업 가운데 시가총액이 가장 큰 삼성물산은 60조8128억원 규모다. 순현금은 8905억원을 보유하고 있다. FCF 대비 주주환원율은 3.1%에 그쳤고 PBR은 0.6배로 집계됐다.

LG생활건강은 시가총액 4조7622억원에 순현금 1조937억원을 보유하고 있다. 주주환원율은 11.3%, PBR은 0.9배다. 두 기업 모두 순현금 상태를 유지하면서 주주환원율은 20%, PBR은 1배를 밑돈다.

나머지 기업도 상당한 현금 여력을 갖췄다. DL이앤씨는 시가총액 2조8362억원에 순현금 9006억원을 보유하고 있다. 더블유게임즈는 시가총액 1조2535억원에 순현금 7136억원으로 순현금이 시가총액의 절반을 웃돈다.

중소형주에서는 현금 보유 규모가 시가총액에 육박하거나 오히려 넘어서는 기업도 나타났다. 자이에스앤디는 시가총액 4363억원에 순현금 1451억원을 보유하고 있다. 휴메딕스는 각각 2948억원과 458억원, 바텍은 2843억원과 681억원이다.

특히 헥토이노베이션은 시가총액이 1952억원인 반면 순현금은 2801억원으로 집계됐다. 순현금 규모가 시가총액보다 849억원 많다. 시가총액 대비 순현금 비중으로 환산하면 약 143.5%다.

비에이치는 시가총액 5765억원에 순현금 12억원을 기록했다. KX하이텍은 시가총액 745억원에 순현금 158억원을 보유하고 있다.

시장에서는 이처럼 현금 여력이 충분하면서도 환원 수준이 낮은 기업에 관심이 쏠리고 있다. 그동안 저PBR 기업을 고르는 데 그쳤다면 앞으로는 실제 배당과 자사주 매입·소각에 사용할 수 있는 현금흐름까지 따져야 한다는 의미다.

특히 FCF 대비 주주환원율이 낮다는 것은 기업이 사업을 통해 창출하고 투자 등에 사용한 뒤 남은 현금에 비해 주주에게 돌려준 금액이 상대적으로 적었다는 의미다.

향후 이사회가 배당 확대나 자사주 매입·소각을 결정할 경우 기존보다 환원 규모를 늘릴 수 있는 여력이 상대적으로 크다고 볼 수 있다.

신중호 LS증권 리서치센터장은 "다만 순현금이 많고 PBR이 낮다는 이유만으로 실제 주주환원 확대를 단정하기는 어렵다"며 "기업별 투자 계획과 현금 활용 방침, 기존 배당정책, 자사주 보유 규모 등을 함께 살펴야 한다"고 조언했다.

◆ 저PBR 10곳 뜯어보니…주주환원 정책 '온도차'

10개 기업의 최근 주주환원 정책을 살펴보면 기업별 온도차가 뚜렷하다. 일부 기업은 이미 배당 확대와 자사주 소각에 나선 반면 아직 구체적인 중장기 환원책을 제시하지 않은 곳도 있어 추가 정책 발표 여부가 향후 주가 재평가의 변수가 될 전망이다.

삼성물산은 올해부터 2028년까지 적용하는 주주환원 정책을 통해 관계사 배당수익의 60~70%를 주주에게 환원하기로 했다. 최소 주당배당금도 기존 2000원에서 2500원으로 25% 높였다.

조정현 IBK투자증권 연구원은 "삼성전자의 대규모 주주환원으로 관계사 배당수익이 증가할 경우 실제 DPS는 최소 지급액을 의미 있게 상회할 가능성이 있다"고 분석했다.

목동13단지 항공사진 [사진=삼성물산]

LG생활건강은 이미 주주환원 강화에 속도를 내고 있다. 배당성향을 30% 이상으로 높이고 중간배당을 실시하는 한편 2025~2027년 보유 자사주 전량을 소각하기로 했다.

작년 8월에는 보유 자사주의 33%를 실제 소각하면서 계획 이행에도 들어갔다.

DL이앤씨는 배당과 자사주 매입을 병행하고 있다. LS증권 집계 기준 2025년 1분기부터 올해 2분기까지 FCF 대비 배당 비중은 11.4%, 자사주 매입은 6.5%로 전체 주주환원율은 17.9%다.

송유림 한화투자증권 연구원은 "DL이앤씨가 두 개 분기 연속 실적 서프라이즈를 기록하며 실적 신뢰도를 높여가는 가운데 소각을 전제로 한 555억원 규모 자사주 매입 결정과 같은 주주환원책은 긍정적"이라고 평가했다.

더블유게임즈는 2025년 현금 배당 38억원을 포함해 총 763억원 규모의 주주환원을 시행했다. 배당 13.1%, 자사주 매입 5.7%로 FCF 대비 주주환원율이 18.8%를 기록했다.

상대적으로 환원율이 높은 편인 만큼 향후 환원 규모를 추가로 높일지가 관건이다.

비에이치는 LS증권 집계에서 FCF 대비 주주환원율이 마이너스로 나타났다. 앞서 2021~2023년 시행한 주주배당정책이 종료된 뒤 새로운 중장기 배당정책을 내놓지 않고 있다. 주당 배당금은 최근 3년간 250원으로 동결됐으며 시가배당률도 2023년 1.2%, 2024년 1.6%, 2025년 1.5%에 머물렀다.

현재 PBR도 약 0.7배 수준인 만큼 향후 중장기 배당정책 수립과 주주환원 확대 여부가 기업가치 재평가의 관건으로 꼽힌다.

[AI 일러스트=이나영 기자]

자이에스앤디는 같은 기간 FCF 대비 배당 비중이 14.3%로 집계됐고 자사주 매입은 없었다. 순현금 1451억원을 보유하고 있는 만큼 향후 배당 확대나 자사주 활용 등 추가적인 주주환원 정책을 내놓을지가 관심사다.

휴메딕스는 올해 들어 주주환원을 크게 강화했다. 지난 2월 중장기 배당정책을 발표해 올해 분기별 주당 200원을 배당하고 향후 매년 주당배당금을 5~30% 높이기로 했다.

지난 6월에는 50억원 규모의 자사주 취득도 결정하면서 분기배당과 자사주 매입을 병행하는 구조를 갖췄다.

바텍은 LS증권 집계 기준 FCF 대비 배당 비중이 13.1%였으며 자사주 매입은 없었다. 순현금 681억원을 보유한 가운데 추가적인 배당 확대나 자사주 활용 여부가 주주환원 측면에서 관전 포인트로 꼽힌다.

헥토이노베이션은 이미 '3개년 주주환원계획'을 시행하고 있다. 3년간 매년 발행주식의 1%를 소각하고 배당성향을 단계적으로 높여 2026사업연도까지 별도 순이익의 25% 이상을 현금배당한다는 계획이다.

특히 시가총액 1952억원을 웃도는 2801억원의 순현금을 보유하고 있어 향후 환원 확대 여력도 주목된다.

KX하이텍은 LS증권 집계 기준 배당을 실시하지 않았고 자사주 매입 등을 반영한 FCF 대비 주주환원율은 -7.2%로 나타났다. 시가총액 745억원에 순현금 158억원을 보유한 만큼 향후 배당 도입이나 자사주 정책 변화 여부를 지켜볼 필요가 있다.

plum@newspim.com

[관련기사]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
국책은행 지방이전 일단 유보 [서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 한국산업은행과 한국수출입은행, IBK기업은행 등 3대 국책은행의 지방행이 일단 유보됐다. 다만 정부가 '잔류 최소화'를 원칙으로 4분기 중 수도권 공공기관 이전계획 발표를 예고해 여전히 가능성은 높다는 관측이다. 이에 지방이전 전면 백지화를 요구하고 있는 금융노조는 내일 총파업을 시작으로 반대 투쟁 수위를 높인다는 방침이다. 정부가 노동계와의 대화를 약속했지만, 이전 실효성부터 대규모 직원 이탈 가능성까지 해결해야 할 과제가 적지 않아 정부와 노조 간의 극심한 갈등이 예상된다. 정부는 3일 관계부처 합동 '행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능개혁' 관련 기자회견을 개최했다. [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 한성숙 국무총리가 3일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능개혁 관련 기자회견을 위해 브리핑룸에 입장하고 있다. 왼쪽부터 윤호중 행정안전부 장관, 한성숙 총리, 허장 재정경제부 2차관,김윤덕 국토교통부 장관. 2026.09.03 gdlee@newspim.com 중앙행정기관은 내년 상반기부터 규모 및 파급효과가 큰 기관부터 세종특별자치시로 이전 추진하고 수도권 공공기관 350여 곳은 올 4분기 중 이전계획을 발표한다는 게 정부 입장이다. 금융당국과 함께 거론됐던 한국산업은행과 한국수출입은행, IBK기업은행 등 3대 국책은행의 지방 이전 여부는 일단 유보됐다. 하지만 정부가 '잔류 최소화' 원칙을 강조하면서 여전히 가능성이 높다는 관측이다. 한성숙 국무총리는 "일부 이견과 이해관계의 벽이 없지 않겠으나 지방정부와 노동계 등 다양한 의견을 충분히 경청해 다수가 공감할 수 있는 합리적인 이전계획을 만들겠다"고 밝혔다. 3대 국책은행은 내일로 예정된 금융노조 총파업을 시작으로 지방 이전 반대 투쟁 수위를 단계적으로 높여갈 예정이다. 특히 노동계 의견을 충분히 경청하겠다고 밝힌 만큼 정부가 구체적인 대화 창구를 마련하고 금융노조와 적극적인 소통에 나서야 한다고 촉구했다. 지금까지는 단 한 번도 노조 의견을 수렴하지 않는 등 일방적인 행보를 보였다며 비판의 목소리도 높였다. 기업은행 노조 관계자는 "이전 실효성에 대한 의구심이 높고 구성원들의 반대가 크지만 정부 측에서 우리 의견을 공식적으로 문의한 적은 없다"며 "내일 총파업을 시작으로 향후 상황에 따라 필요하다는 쟁의권 확보 후 단독 파업 등도 검토할 것"이라고 말했다. 익명을 요구한 관계자는 "정부 관계자가 지방 이전은 협의 사안이 아니고 이전 지역에 대해서만 의견을 듣겠다며 고압적으로 나온 적이 있다. 이런 일방적인 태도라면 더 큰 반발만 이어질 것"이라고 질타했다. 전국금융산업노동조합은 27일 기자간담회를 열고 '8.28 총파업 총력투쟁 결의대회'와 '9.4 1차 총파업' 등 향후 투쟁계획을 밝히고, 총파업 돌입 배경과 주요 교섭 쟁점을 설명했다. [사진=금융노조] 실효성을 둘러싼 갑론을박도 예상된다. 산업은행을 부산으로 옮기려 했던 윤석열 정부의 경우, 이전 효과에 대한 객관적인 데이터를 요구하는 노조 의견을 묵살해 논란 확대를 자초한 바 있다. 금융 인프라가 수도권에 집중된 상황에서 국책은행만 지방으로 내려보내는 건 오히려 경쟁력을 약화시키는 결과로 이어질 수 있다는 게 금융권의 지적이다. 따라서 정부가 얼마나 객관적인 데이터와 맞춤형 계획을 내놓는지에 따라 여론이 달라질 수 있다는 관측이다. 직원들을 위한 이전 지원책도 관건으로 꼽힌다. 다만 이미 다수의 국책은행 직원들이 지방으로 이동할 경우 퇴사나 이직을 하겠다는 의사를 밝히고 있어 어떤 대책을 내놓더라도 대규모 이탈을 막기 어렵다는 전망이 우세하다. 3대 국책은행의 지방 이전 여부는 4분기 중 결정될 예정이다. '본사 소재지를 서울에 둔다'는 관련법 개정이 필요하지만, 정부·여당이 과반이 넘는 의석을 차지한 만큼 대상으로 지정되면 이후 행정적 절차는 빠르게 진행될 가능성이 높다. 이에 금융노조는 총파업을 기점으로 이전 반대 투쟁을 더욱 강화한다는 방침이다. 정부가 마련하는 대화 테이블에서 어떤 중재안이 마련될 수 있을지에 관심이 모아진다. 금융노조는 "내일 총파업에서도 지방이전 반대 목소리를 높일 것"이라며 "현재 정부와는 민주노총과 한국노총 등 양대노총 공대위 공동으로 국토부(지방이전), 재경부(통폐합)와 노정협의를 진행 중이다. 앞으로 계속 논의를 이어가겠다"고 밝혔다. peterbreak22@newspim.com 2026-09-03 13:49
사진
다음 주까지 맑고 선선한 날씨 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 당분간 선선하고 건조한 공기가 유입돼 기온과 습도가 함께 낮아지면서 후텁지근한 늦더위가 한풀 꺾이겠다. 다음 주까지 서쪽과 내륙 지역은 대체로 맑겠으나 동풍 영향을 받는 동해안과 제주도에는 강한 바람이 불겠고 비가 내리는 곳이 있겠다. 기상청은 3일 정례브리핑에서 "오는 4일부터 상대적으로 선선하고 수증기가 적은 공기로 바뀌면서 체감 더위가 완화될 것"이라며 "오늘 오후에는 전국 대부분 지역에서 폭염특보가 해제될 것"이라고 예보했다.  당분간 선선하고 건조한 공기가 유입돼 기온과 습도가 함께 낮아지면서 후텁지근한 늦더위가 한풀 꺾이겠다. [사진=뉴스핌 DB] 더위가 누그러지는 이유는 한반도에 영향을 주던 덥고 습한 열대 공기가 물러나고 북쪽에서 선선하고 건조한 공기가 유입된다는 데 있다. 금요일인 오는 4일에는 북쪽 고기압의 영향이 본격화하면서 전국 대부분 지역이 대체로 맑겠다. 다만 동풍이 직접 유입되는 동해안은 구름이 많고 비가 내리는 곳이 있겠다. 주말에는 북쪽 고기압과 남쪽 제24호 태풍 '크로반' 사이의 기압 차가 커지면서 동풍이 더욱 강해지겠다. 동해안과 제주도에서는 동풍이 산지를 타고 오르는 과정에서 비구름이 발달해 비가 내리는 곳이 있겠다. 다음 주에도 북쪽 고기압의 영향으로 맑은 날이 이어지겠다. 다만 동풍 영향을 직접 받는 강원 영동과 제주도는 구름이 많겠고 비가 내릴 가능성도 있다. 지역별 기온 차도 나타나겠다. 동풍이 바다에서 바로 유입되는 강릉 등 동해안은 구름과 비의 영향까지 더해지면서 낮 최고기온이 25도 안팎에 머무는 날이 있겠다. 반면 광주 등 서쪽 지역은 동풍 영향을 상대적으로 적게 받아 낮 기온이 30도 안팎까지 오르는 곳이 있겠다. 다만 이전보다 습도가 낮아지면서 최근과 같은 후텁지근한 폭염은 나타나지 않을 전망이다. 날씨가 선선해지면서 아침 기온이 20도 아래로 내려가는 지역은 점차 늘어나고 낮 기온이 30도 이상 오르는 지역은 줄어들겠다. 날씨가 맑은 지역에서는 밤사이 지면의 열이 빠르게 빠져나가면서 아침 기온은 낮아지고 낮에는 다시 기온이 오르는 등 낮과 밤의 기온 차가 크겠다. 동풍이 강하게 지속되면서 동해안과 남해안, 제주도는 강풍과 너울 영향을 받겠다. 남해안과 제주도, 일부 산지를 중심으로 바람이 강하게 불겠고 남해상과 제주도 해상에는 풍랑경보가 내려질 가능성도 있다. 제주도에서는 강풍으로 항공기 운항에 차질이 발생할 수 있다. 제24호 태풍 크로반이 우리나라로 직접 북상할 가능성은 낮을 전망이다. 크로반은 오는 4일까지 북상한 뒤 북쪽 고기압에 가로막혀 남동쪽으로 물러날 것으로 예상된다. 기상청은 "현재로서는 태풍이 우리나라로 북상할 가능성은 낮다"면서도 "우리나라에 직접 접근하지는 않지만 북쪽 고기압과의 기압 차를 키우면서 동풍과 해상의 바람을 강화할 수 있다"고 설명했다. jason14@newspim.com 2026-09-03 14:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동