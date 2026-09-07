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반도체 이익 증가율 꺾였다, 원화 강세에도 웃을 '실적 개선주'는

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AI 핵심 요약

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  • 코스피 이익 증가세가 둔화하자 7일 실적 개선 종목 선별론이 나왔다.
  • 반도체 이익 증가율은 급감했지만 비반도체 실적 전망은 360조원까지 늘었다.
  • 대한항공·한화엔진·삼성전기 등 수익성 개선주가 주목받았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

코스피 이익 증가율 328%→316% 하락
非반도체 이익 전망 360조원까지 상향
영업이익 개선 기업 '대한항공·한화엔진'

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 코스피 기업의 이익 증가세가 정점을 통과할 조짐을 보이면서 국내 증시의 투자 기준도 달라지고 있다.

특히 증시 상승을 이끌어온 반도체의 이익 증가율이 큰 폭으로 둔화하면서 지수보다 실적 개선이 이어지는 업종과 종목을 선별해야 한다는 조언이 나온다.

◆ 반도체 이익 증가율 114%p 하락…"실적 전망 좋아지는 기업 선별해야"

7일 하나증권에 따르면, 코스피 12개월 예상 순이익 증가율은 지난 8월 328%에서 이달 316%로 12%p 낮아졌다. 지난해 10월 이후 20%를 웃돌며 빠르게 상승했던 이익 증가율이 둔화하고 있다.

특히 반도체에서 변화가 두드러진다. 코스피 반도체 업종의 12개월 예상 순이익 증가율은 지난달 1032%에서 이달 918%로 무려 114%p 떨어졌다.

반면 반도체를 제외한 코스피의 예상 순이익 증가율은 같은 기간 29%를 유지했다. 전체 코스피 이익 증가율 둔화가 비반도체보다 반도체에서 먼저 나타나고 있는 셈이다.

이재만 하나증권 연구원은 "향후 기저효과 소멸로 이익 증가율의 레벨이 높아지기는 쉽지 않아 보인다"며 "이익 증가율 하락 국면에서 지수 상승세도 둔화될 가능성이 높다"고 분석했다.

지난 4일 오후 서울 여의도 한국거래소 전광판에 코스피 수치가 표시되고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

과거에도 코스피 기업의 이익 증가 속도가 정점을 찍은 뒤에는 업종별 주가 흐름이 크게 엇갈렸다. 전체 기업의 이익 증가세가 둔화하더라도 이익이 계속 늘어나는 업종에는 투자자금이 몰렸다는 의미다.

실제로 코스피의 12개월 예상 순이익 증가율이 정점을 찍은 뒤 3개월 동안 코스피는 평균 2.9% 하락했다. 반면 전년보다 이익 증가율이 높아진 업종은 평균 3.8% 상승했고, 직전 달보다 이익 증가율이 개선된 업종도 3.9% 올랐다.

코스피 전체의 이익 증가 속도가 떨어져도 실적 개선세를 이어가는 업종은 오히려 지수를 웃돌았던 셈이다.

이에 따라 증권가에서는 향후 지수 전체의 이익 증가율보다 실제 이익 전망이 계속 좋아지는 업종을 가려내는 것이 중요하다고 보고 있다.

◆ 반도체 제외 코스피 12개월 선행 영업이익 '360조' 도달

반도체의 이익 모멘텀이 주춤하는 사이 비반도체 업종의 실적 전망은 오히려 개선되고 있다. 증권가에서는 이 같은 이익 흐름의 변화가 지수 중심의 장세에서 실적 개선 종목을 선별하는 장세로 이어질 가능성에 주목하고 있다.

김준영 iM증권 연구원은 "반도체 12개월 선행 영업이익 추정치는 7월 초 850조원 부근에서 상향이 멈춘 채 두 달째 횡보 중"이라며 "반면 반도체 제외 코스피 추정치는 하락 국면에서도 꾸준히 올라 360조원에 도달했다"고 분석했다.

이어 "지수 베팅보다 종목 선별의 실익이 큰 구간"이라며 반도체 이익 추정치가 추가로 빠르게 높아지지 않는 상황에서 비반도체 기업의 이익 전망 개선이 새로운 투자 기회를 만들 수 있다고 설명했다.

지난 4일 오후 서울 여의도 한국거래소 전광판에 코스피, 코스닥 수치가 표시되고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

수급에서도 변화의 조짐이 나타난다. 지난달 27일부터 이달 2일까지 외국인은 코스피에서 3조8000억원을 순매도했으며 반도체에서만 2조4000억원을 빼냈다.

반면 IT하드웨어 3407억원, 증권 1055억원, 에너지 718억원을 순매수했다. 기관도 반도체를 5조원 순매도한 반면 IT가전과 은행을 각각 4688억원, 3053억원 순매수했다.

종목별로도 외국인은 SK하이닉스와 삼성전자를 각각 1조8181억원, 6405억원 순매도한 반면 삼성전기 2921억원, SK이노베이션 1170억원, 대한항공 835억원을 순매수했다.

◆ 이익률 개선株 뜬다…대한항공·한화엔진 등 주목

변수는 최근 가파른 원화 강세다. 통상 달러/원 환율 하락은 글로벌 경기 회복과 맞물려 국내 기업의 수익성에도 긍정적으로 작용했다. 지난 2015년 이후 환율 하락 국면에서 코스피의 12개월 예상 영업이익률을 보면, 전월보다 평균 0.16%p 상승했다.

다만 최근처럼 원화 가치가 단기간에 급등하면 기업 수익성에 부담을 줄 수 있다.

최근 3개월간 달러/원 환율은 10%대 하락했다. 2015년 이후 환율이 3개월간 10% 이상 떨어진 사례는 두 차례에 불과했는데, 당시 코스피 예상 영업이익률은 전월보다 평균 0.30%p 낮아졌다.

특히 최근처럼 원화 강세가 단기간에 가파르게 진행될 경우 코스피 기업 전반의 수익성에 부담으로 작용할 가능성이 있다.

관건은 원화 강세 속에서도 수익성을 방어하거나 오히려 개선할 수 있는 기업을 가려내는 것이다.

이재만 하나증권 연구원은 과거 미국 ISM 제조업지수가 50 이상인 확장 국면에서 하락하고 달러/원 환율이 하락했던 시기에 영업이익률 개선 폭과 개선 확률이 높았던 기업 가운데 올해 3분기에도 수익성 개선이 예상되는 종목을 추렸다.

영업이익률 개선 폭이 가장 큰 곳은 대한항공이다. 대한항공의 영업이익률은 2분기 -2.9%에서 3분기 4.9%로 7.8%p 높아지며 흑자 전환할 전망이다. 한화엔진은 10.5%에서 15.4%로 4.9%p 상승하고 삼성전기는 12.7%에서 15.8%로 3.1%p 개선될 것으로 예상됐다.

이어 삼성전자 52.2%→55.2%(+3.0%p), 한국항공우주 4.2%→6.8%(+2.6%p), 이수페타시스 20.3%→22.3%(+2.0%p), 한화에어로스페이스 14.7%→16.1%(+1.4%p), 현대글로비스 5.7%→6.8%(+1.1%p), 삼성바이오로직스 44.4%→45.2%(+0.8%p), S-Oil 8.5%→9.3%(+0.8%p), 삼성물산 8.6%→9.0%(+0.4%p), HD한국조선해양 18.4%→18.5%(+0.1%p) 순으로 영업이익률이 개선될 전망이다.

이 연구원은 과거 같은 시장 환경에서 영업이익률 개선 가능성이 상대적으로 높았던 기업의 비중을 확대하는 전략이 유효하다고 분석했다.

다만 반도체의 주도주 지위가 당장 끝날 가능성은 크지 않다는 게 증권가의 시각이다. 지난 8월 한국의 반도체 수출은 전년 동월보다 209% 증가했고, 일평균 기준으로도 216% 늘었다. 코스피 전체 순이익에서 반도체가 차지하는 비중 역시 70%를 넘어선다.

나정환 NH투자증권 연구원은 "반도체 펀더멘털이 양호하더라도 지난 6월과 같은 연속적 급등은 재현되기 어려운 환경"이라면서도 "코스피 순이익에서 반도체가 차지하는 비중이 70%가 넘기 때문에 반도체 비중 확대는 유지할 필요가 있다"고 평가했다.

plum@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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