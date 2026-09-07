AI 투자, 반도체 다음은 전력·국방…"실물경제가 새 투자처"

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한화자산운용, 9월 'PLUS VIEW' 발간…AI 투자 전략 제시

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한화자산운용이 인공지능(AI) 투자 전략을 반도체와 데이터센터를 넘어 전력 인프라와 국방, 제조업 등 실물경제 전반으로 확대해야 한다고 조언했다.

AI 확산 과정에서 병목을 해소하는 산업이 새로운 투자 기회가 될 것이라는 분석이다.

한화자산운용은 7일 월간 투자 리포트 'PLUS VIEW' 9월호를 발간하고 이같이 주장했다.

한화자산운용은 과거 기업의 자본지출(CAPEX)이 경기와 금리 변화에 따라 확대와 축소를 반복했다면 최근에는 공급망 안정과 국가 안보를 위한 전략적 투자 성격이 강해지고 있다고 분석했다.

반도체 생산기지 확보와 안정적인 전력 공급, 핵심 원자재 내재화가 국가 경쟁력의 핵심 요소로 부상했다는 설명이다. 이어 AI와 산업 인프라를 동시에 수혜를 받을 수 있는 기업에 주목해야 한다고 제시했다.

한화자산운용의 월간 투자 리포트 'PLUS VIEW' 9월호. [사진=한화자산운용]

전력 인프라와 원자력, 태양광 등 친환경 에너지, 핵심 소재 기업들이 AI 인프라 확대와 국가 주도 산업투자의 직접적인 수혜를 받을 것으로 전망했다.

한화자산운용은 국내 증시 흐름도 점검했다. 코스피는 6월 22일 9114포인트에서 7월 30일 5593포인트까지 급락했지만, 8월 글로벌 AI·반도체 기업들의 실적 발표를 계기로 반도체 업황 피크아웃 우려가 빠르게 완화됐다고 진단했다.

특히 코어위브(CoreWeave)와 네비우스(Nebius) 등 AI 클라우드 기업의 실적이 AI 수요의 견조함을 확인시켜줬고, 샌디스크 역시 투자설명회에서 높은 마진이 수년간 지속될 수 있다고 제시한 점을 긍정적으로 평가했다.

'먼슬리 스포트라이트'에서는 지난 7월 샌프란시스코 AI 서밋에서 나타난 글로벌 반도체 기업 간 협력 구도를 분석했다.

'딥다이브' 코너에서는 SK하이닉스와 샌디스크가 차세대 저장장치 기술인 HBF(High Bandwidth Flash) 표준화를 공동 발표한 의미를 조명하며 AI 에이전트 시대의 데이터 저장 기술 변화를 소개했다.

최근 글로벌 투자업계에서는 AI 투자 테마가 반도체 중심에서 전력망과 전력기기, 원전, 냉각장비, 네트워크 장비 등 AI 인프라 전반으로 확산하는 추세다.

AI 데이터센터 구축 경쟁이 심화하면서 관련 산업 전반으로 투자 기회가 확대되고 있다는 분석이 나온다.

한화자산운용 관계자는 "AI가 디지털 경제의 성장을 이끈다면 제조업 인프라와 국방은 그 성장을 물리적으로 뒷받침하는 축"이라며 "앞으로의 투자 기회는 AI와 실물경제, 국가 산업정책이 만나는 교차점에서 더욱 커질 것"이라고 말했다.

plum@newspim.com