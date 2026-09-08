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넷마블, 2.5조 들인 스핀엑스...성장 멈추자 '카지노 밖' 승부수

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AI 핵심 요약

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  • 넷마블 자회사 스핀엑스가 7일 캐주얼 게임 확장을 추진했다.
  • 싱가포르에 법인 2곳을 세우고 머지·타워디펜스 신작을 테스트했다.
  • 소셜카지노 매출 정체 속 새 성장축 발굴에 나섰다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

싱가포르에 신규 법인 2곳 설립…신작 테스트·상표 출원
소셜카지노 매출 4년째 7000억대…순이익도 2년 연속 감소
머지·타워디펜스 등 새 장르 실험…차기 성장동력 발굴 나서

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 심재민 인턴기자 = 넷마블이 2조5000억원을 들여 인수한 스핀엑스가 소셜카지노를 넘어 일반 캐주얼 게임으로 사업 영역을 넓히고 있다.

4년째 매출이 7000억원대에 머물고 순이익도 감소하자 새로운 장르에서 돌파구를 찾는 모습이다. 신규 법인 설립과 신작 테스트를 통해 머지·타워디펜스 등 캐주얼 게임을 차기 성장동력으로 키우는 데 속도를 내고 있다.

넷마블 본사 전경 [사진=넷마블]

◆ 법인 2곳 세우고 신작 테스트…'카지노 밖' 첫발

7일 게임업계에 따르면 넷마블의 자회사 스핀엑스가 기존 주력인 소셜카지노를 넘어 머지·타워디펜스 등 일반 캐주얼 게임으로 사업 영역을 넓히기 위한 다양한 실험에 나서고 있다.

신규 법인 2곳을 설립한 데 이어 한 곳에서는 신작 테스트를 시작했고, 다른 곳에서는 신규 게임 상표를 출원하는 등 복수의 프로젝트를 동시에 가동하고 있다.

스핀엑스는 '잭팟월드', '랏처슬롯', '캐시프렌지' 등 소셜카지노 게임을 운영하는 글로벌 게임사다. 넷마블이 지난 2021년 21억9000만 달러, 당시 약 2조5000억원을 투입해 인수했다. 이후 넷마블의 주요 해외 매출원이자 현금창출원 역할을 해왔다.

최근 움직임에서 가장 눈에 띄는 것은 신규 법인 설립이다. 스핀엑스는 지난 4월 싱가포르에 '펀투에버(Fun2Ever)'와 '조이투에버(Joy2Ever)'를 설립했다.

두 회사 모두 온라인 게임 퍼블리싱·운영과 컴퓨터 게임 개발을 주요 사업으로 두고 있다. 스핀엑스가 지분 100%를 보유하고 있으며 권영식 넷마블 경영전략위원회 사장이 두 회사 이사로 이름을 올렸다.

펀투에버의 '로열 디펜스 머지 TD' [사진=구글플레이 갈무리]

신규 법인은 실제 게임 프로젝트를 가동하기 시작했다. 펀투에버는 지난 7월 모바일 게임 '로열 디펜스 머지 TD'를 구글 플레이에 공개했다. 같은 영웅을 합쳐 강하게 만드는 '머지' 방식에 타워디펜스와 로그라이크 요소를 결합한 게임이다.

기존 스핀엑스의 슬롯 중심 소셜카지노와는 다른 장르로, 현재 일부 지역에서 테스트를 진행하고 있다.

조이투에버도 신작을 준비하고 있다. 미국 특허상표청(USPTO)에 따르면 조이투에버는 지난 1일 '스푸키 머지(Spooky Merge)' 상표를 출원했다.

다운로드형 게임 소프트웨어와 온라인 게임 서비스 등이 출원 대상에 포함됐다. 구체적인 게임 내용은 공개되지 않았지만 게임명에 'Merge'가 포함돼 머지 방식을 활용한 신작일 가능성이 있다.

◆ 4년째 매출 7000억대…'캐시카우' 성장 정체

스핀엑스가 인수 5년 만에 새로운 장르로 눈을 돌리는 배경에는 기존 소셜카지노 사업의 성장 정체가 자리하고 있다. 스핀엑스는 대규모 인수 이후 넷마블의 안정적인 현금창출원으로 자리 잡았다. 지난해 연결 기준 매출 7819억원, 당기순이익 1391억원을 기록했다.

다만 매출은 2022년 7463억원, 2023년 7848억원, 2024년 7667억원, 지난해 7819억원으로 4년째 7000억원대에 머물고 있다. 당기순이익도 2023년 1689억원에서 2024년 1434억원, 지난해 1391억원으로 2년 연속 감소했다.

[AI 인포그래픽=서영욱 기자]

◆ 2.5조 투자 효과 높인다…넷마블 새 성장축 시험

넷마블로서도 스핀엑스의 추가 성장이 필요한 상황이다. 넷마블은 2021년 스핀엑스 인수를 위해 1조6000억원 이상을 차입하면서 부채비율이 같은 해 9월 말 37.9%에서 이듬해 3월 말 76.9%까지 높아졌다.

이후 스핀엑스가 안정적인 이익을 내며 '캐시카우' 역할을 해왔지만 2조5000억원을 투입한 자산의 가치를 한 단계 더 끌어올리려면 새로운 매출원 확보가 필요한 셈이다.

스핀엑스가 대규모 개발비가 필요한 역할수행게임(RPG) 대신 머지·타워디펜스 등 캐주얼 게임부터 영역을 넓히는 점도 눈에 띈다. 기존 소셜카지노 사업에서 쌓은 글로벌 모바일 게임 개발·운영 경험을 활용하면서 여러 프로젝트를 비교적 빠르게 시험할 수 있는 분야다.

넷마블의 올해 2분기 해외 매출 비중은 78%, 캐주얼 게임 매출 비중은 35%에 달한다. 스핀엑스가 일반 캐주얼 게임에서도 성과를 낼 경우 소셜카지노 중심의 현금창출원을 넘어 넷마블의 새로운 성장축으로 역할을 확대할 수 있다.

아직 신규 게임들은 테스트 또는 상표 출원 단계여서 사업 다각화의 성패를 판단하기에는 이르다.

넷마블 관계자는 "스핀엑스는 소셜카지노 분야의 글로벌 경쟁력을 유지하면서 캐주얼 등 다양한 장르로 개발 라인업을 확대하고 있다"며 "프로젝트와 스튜디오 단위의 효율적인 운영을 위해 별도 법인을 설립했으며, 앞으로도 테스트를 거쳐 다양한 장르의 개발·서비스 역량을 확장해 나갈 계획"이라고 말했다.

syu@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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