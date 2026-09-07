장세일 영광군수, 기획예산처 장관 만나 핵심사업 411억원 지원 건의

국비 7390억원 정조준..."정부안부터 국회 마지막까지 직접 챙긴다"



[영광=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 영광군이 2027년도 정부예산 확보를 위한 중앙부처 공략에 본격적으로 나섰다.

장세일 영광군수는 7일 박홍근 기획예산처 장관을 만나 노후상수관망 정비와 CLEAN 국가어항 계마항 조성 등 지역 현안사업에 대한 국비 지원을 요청했다고 밝혔다.

장세일 영광군수, 기획예산처 장관 만나 핵심사업 411억 지원 건의. [사진=영광군] 2026.09.07 ej7648@newspim.com

이날 건의한 사업은 총사업비 673억원 규모로 국비 411억 5000만원이 투입될 예정이다. 노후상수관망 정비사업은 당초 161억원에서 523억원으로 사업 규모를 확대해 누수와 수압 저하 문제를 해소하고 유수율을 현재 44%대에서 85% 수준까지 높이는 것이 핵심이다.

계마항 조성사업은 150억원을 투입해 노후 어항시설과 주변 환경을 정비하고 수산업과 관광을 아우르는 해양경제 거점으로 육성하는 사업이다. 백수해안도로와 법성포 등 지역 관광자원과 연계해 관광객이 머무는 공간으로 탈바꿈한다는 구상이다.

박 장관은 상수도 정비와 어항 개발이 주민 생활과 지역경제에 직결되는 현안이라는 점에 공감을 표하고 향후 예산 심의 과정에서 관련 사업을 적극 검토하겠다는 뜻을 전한 것으로 알려졌다.

영광군의 2027년도 국비 건의액은 총 7390억원이다. 전체 사업 규모는 약 1조 872억원으로 주민 생활과 안전을 비롯해 미래산업과 지역경제 활성화 및 관광 SOC 사업 등이 포함됐다.

장 군수는 정부예산안 반영에 그치지 않고 국회 심의 마지막 단계까지 직접 챙기겠다는 입장이다. 영광군은 앞으로 중앙부처와 기획예산처 및 국회를 상대로 사업별 예산 반영 여부를 밀착 관리하고 정부안에 담기지 않은 사업은 국회 심의 과정에서 추가 반영을 추진할 방침이다.

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