장세일 영광군수, 기획예산처 장관 만나 핵심사업 411억원 지원 건의

AI 핵심 요약beta
- 장세일 영광군수는 7일 기획예산처 장관을 만나 국비를 요청했다.
- 영광군은 노후상수관망 정비와 계마항 조성 등 411억5000만원을 건의했다.
- 군은 2027년도 정부예산 반영을 위해 국회 심의까지 대응한다.
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[영광=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 영광군이 2027년도 정부예산 확보를 위한 중앙부처 공략에 본격적으로 나섰다.
장세일 영광군수는 7일 박홍근 기획예산처 장관을 만나 노후상수관망 정비와 CLEAN 국가어항 계마항 조성 등 지역 현안사업에 대한 국비 지원을 요청했다고 밝혔다.
이날 건의한 사업은 총사업비 673억원 규모로 국비 411억 5000만원이 투입될 예정이다. 노후상수관망 정비사업은 당초 161억원에서 523억원으로 사업 규모를 확대해 누수와 수압 저하 문제를 해소하고 유수율을 현재 44%대에서 85% 수준까지 높이는 것이 핵심이다.
계마항 조성사업은 150억원을 투입해 노후 어항시설과 주변 환경을 정비하고 수산업과 관광을 아우르는 해양경제 거점으로 육성하는 사업이다. 백수해안도로와 법성포 등 지역 관광자원과 연계해 관광객이 머무는 공간으로 탈바꿈한다는 구상이다.
박 장관은 상수도 정비와 어항 개발이 주민 생활과 지역경제에 직결되는 현안이라는 점에 공감을 표하고 향후 예산 심의 과정에서 관련 사업을 적극 검토하겠다는 뜻을 전한 것으로 알려졌다.
영광군의 2027년도 국비 건의액은 총 7390억원이다. 전체 사업 규모는 약 1조 872억원으로 주민 생활과 안전을 비롯해 미래산업과 지역경제 활성화 및 관광 SOC 사업 등이 포함됐다.
장 군수는 정부예산안 반영에 그치지 않고 국회 심의 마지막 단계까지 직접 챙기겠다는 입장이다. 영광군은 앞으로 중앙부처와 기획예산처 및 국회를 상대로 사업별 예산 반영 여부를 밀착 관리하고 정부안에 담기지 않은 사업은 국회 심의 과정에서 추가 반영을 추진할 방침이다.
ej7648@newspim.com