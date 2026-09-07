광주 인플루엔자 검출률 3주 연속 증가…호흡기 감염병 주의보

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기침 예절·손 씻기 생활화 등 예방수칙 당부

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 광주보건환경연구원이 인플루엔자바이러스 검출률 증가에 따라 호흡기 감염병에 대한 주의를 당부했다.

7일 광주지역 '국가 호흡기바이러스 통합감시' 결과에 따르면 인플루엔자바이러스 검출률은 33주(8.9~8.15) 5.7%, 34주(8.16~8.22) 12.8%, 35주(8.23~8.29) 13.2%로 3주 연속 증가세를 보였다.

바이러스 검출률 증가. [사진=전남광주통합특별시] 2026.09.07 bless4ya@newspim.com

검출된 인플루엔자바이러스는 모두 A형이었으며 대부분 A(H1N1)pdm09로 확인됐다.

질병관리청이 발표한 전국 인플루엔자 의사환자(ILI) 발생 추세도 이와 유사한 증가 패턴을 보이고 있다.

이와 함께 코로나19와 파라인플루엔자 등 다른 호흡기바이러스도 지속 검출돼 높은 비중을 유지하고 있다.

이에 광주보건환경연구원은 시민 건강 보호를 위해 다각적인 병원체 감시 체계를 가동 중이다.

전장유전체분석을 통한 변이 감시로 신규 유전형 유입을 모니터링하고 있으며 하수 기반 감시를 병행해 지역사회 내 무증상 감염자 추이까지 면밀히 확인하고 있다.

서정미 광주보건환경연구원장은 "기침 예절과 손 씻기를 생활화하고 호흡기 증상이 있을 때는 마스크를 착용하는 등 예방수칙을 철저히 준수해 주길 바란다"고 당부했다.

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