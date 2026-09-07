명현관 해남군수 "추석 혜택 총동원해 상권 살려야"

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소통회의서 소비촉진 대책 마련



[해남=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 해남군이 추석 명절을 앞두고 각종 할인·환급 혜택을 앞세워 지역 소비 진작과 골목상권 활성화에 총력을 기울인다.

해남군은 7일 명현관 군수가 실과소장과 읍면장이 참석한 열린소통회의를 주재하고 추석을 비롯한 9월 소비촉진 행사에 군민들의 적극적인 참여를 이끌어야 한다고 밝혔다.

해남사랑상품권은 9월 한 달간 할인구매와 캐시백을 통해 최대 18%의 혜택이 제공된다. 온누리상품권도 오는 16일부터 20일까지 10% 할인판매에 들어간다.

명현관 해남군수. [사진=해남군] 2026.09.07 khyeon0424@newspim.com

이와 함께 착한가격업소 결제 시 7% 추가 캐시백이 예산 소진 때까지 제공된다. 해남읍 전통시장에서는 16일부터 20일까지 온누리상품권을 최대 2만원까지 환급하며 15일부터 18일까지는 해남읍 상가 이용객을 대상으로 해남사랑상품권과 온누리상품권 최대 2만원 환급행사도 진행된다.

명 군수는 "파격적인 혜택을 군민들이 충분히 활용할 수 있도록 홍보에 만전을 기해야 한다"며 디지털 상품권 등 이용 방식이 다양해진 만큼 어르신들도 불편 없이 혜택을 받을 수 있도록 세심한 운영을 주문했다.

이날 회의에서는 명량대첩축제 먹거리 부스 위생관리와 교통사고 예방을 비롯해 벼멸구 등 병해충 방제와 수확기 농작물 관리 대책도 논의됐다.

특히 명 군수는 국립목포대가 국립의과대학 신설 후보대학에서 탈락한 데 유감을 표하고 부군수를 중심으로 후속 대응책 마련을 지시했다.

명 군수는 "서남권은 고령화율이 40%에 달하고 해남 송지에서 대학병원까지 2시간 이상 소요되는 의료 취약지"라며 지역완결형 의료체계 구축과 응급환자 골든타임 확보를 위한 대책이 필요하다고 강조했다.

아울러 광주-영암-해남 초고속로 건설 등 광역교통망 확충을 서둘러야 한다고 건의했다.

Khyeon0424@newspim.com