창원시, 2026 창원콘텐츠컨벤션 개최…시민 참여 콘텐츠 산업 조명

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3000명 참여, 기업과 창작자 중심

시민 체험 프로그램 제작과정 공유

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 지역 콘텐츠 산업을 한눈에 볼 수 있는 시민 참여 행사를 마련했다.

시는 오는 12일 창원컨벤션센터 제3전시장에 2026 창원콘텐츠컨벤션(창원콘콘)을 열고 웹툰, 게임, AI, VR 등 다양한 문화콘텐츠를 시민에게 선보인다고 밝혔다.

'2026 창원콘텐츠컨벤션 홍보 포스터[사진=창원시] 2026.09.07

행사 주제는 '당신의 상상은 콘텐츠가 되다'다. 창원시는 이번 행사를 통해 콘텐츠가 문화 향유 수단을 넘어 지역 산업으로 확장되는 흐름을 조명하고 시민 체험 프로그램을 통해 관련 기업과 창작자의 활동을 소개할 계획이다. 콘텐츠 기업과 창작자, 유관기관, 학교, 시민 등 약 3천명이 참가할 것으로 시는 보고 있다.

개막식은 '슈팅스타' 축하공연으로 시작한다. 이어 개막 선언과 내빈 퍼포먼스, 기념촬영 등이 순차적으로 진행된다. 개막식 이후에는 콘텐츠 분야 전문가 강연, AI 숏폼 공모전 시상식, e스포츠 대전 등 콘텐츠 산업과 이용 행태를 둘러싼 프로그램이 이어진다.

올해 행사에는 지역 기반 콘텐츠 기업과 창작자의 참여 비중을 높였다. 게임과 VR 체험 부스, 콘텐츠 음악 창작 체험, 굿즈 전시·판매 등 창원에서 제작·활동 중인 콘텐츠를 직접 선보이는 공간을 마련해 시민들이 지역 제작물의 기획·제작 과정을 가까이에서 접할 수 있도록 했다.

게임 인식 개선을 위한 캠프와 관내 게임기업이 참여하는 게임존도 운영한다. 시는 스탬프 투어 등 현장 참여 프로그램을 통해 관람객이 단순 관람을 넘어 다양한 콘텐츠를 직접 체험하는 구조로 행사를 설계했다.

김영철 문화관광체육국장은 "창원콘콘을 통해 지역 콘텐츠 기업과 창작자 활동을 시민에게 소개하는 계기가 되길 바란다"면서 "많은 시민이 창원의 다양한 콘텐츠를 직접 접하고 즐길 수 있도록 행사 준비에 힘쓰겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com