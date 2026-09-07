주식투자부터 정리정돈까지…대전 동구, 시민대학 수강생 모집

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 주식투자와 절세, 정리정돈, 캘리그라피 등 일상에 바로 활용할 수 있는 평생학습 강좌가 대전 동구에서 열린다.

대전 동구는 오는 29일까지 '2026년 하반기 대전시민대학 동구캠퍼스' 수강생을 모집한다고 7일 밝혔다.

대전 동구청 전경 [사진=동구]

대전시민대학 동구캠퍼스는 동구와 대전평생교육진흥원이 함께 운영하는 평생학습 프로그램이다.

올 하반기에는 ▲잃지 않는 주식투자와 절세 금융상품 전략 ▲자기계발을 통한 강사기법 코칭 ▲우리집 정리정돈 ▲전통 한글서예와 캘리그라피의 만남 등 4개 강좌가 마련됐다.

교육은 다음 달 2일부터 11월 16일까지 동구청 9층 강의실에서 진행된다. 강좌별로 5~6차례 수업이 열리며, 거주 지역과 관계없이 누구나 신청할 수 있다.

과정별 모집 인원은 15명으로 선착순 마감한다. 신청은 동구 평생학습 누리집이나 홍보물에 안내된 QR코드를 통해 하면 된다.

황인호 동구청장은 "주민들이 새로운 분야를 접하고 일상에 필요한 지식과 경험을 쌓는 기회가 되길 바란다"며 "앞으로도 수요를 반영한 다양한 평생학습 프로그램을 운영하겠다"고 말했다.

자세한 내용은 대전 동구 평생학습 홈페이지 공지사항을 확인하거나 동구청 미래교육과로 문의하면 된다.

nn0416@newspim.com