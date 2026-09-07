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공군, 10월 사천기지서 '2026 사천에어쇼' 개최

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AI 핵심 요약

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  • 공군이 10월 22일 사천에어쇼를 연다.
  • 블랙이글스·KF-21 비행과 산업전이 열린다.
  • 관람객 등록제 도입해 안전관리 강화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

블랙이글스·KF-21 뜨고 호주 곡예비행팀까지… 4일간 하늘 수놓는다
K-방산 수출 지원 '국제행사 원년'… 우주항공방위산업전·드론 경연 병행
9월 7일부터 관람객 등록제… 사전등록 후 신분증 있어야 입장

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 공군이 경남도·사천시·한국항공우주산업(KAI)과 손잡고 오는 10월 22일부터 25일까지 나흘간 경남 사천 공군기지에서 '2026 사천에어쇼'를 연다. 올해 행사는 사천에어쇼의 국제행사 도약 원년을 표방하며, 국내 항공우주산업 역량 강화와 K-방산 수출 지원, 군사외교 확대에 초점을 맞췄다.

공군은 7일 "국민이 직접 참여할 수 있는 다양한 프로그램을 마련해 항공우주산업에 대한 관심과 이해를 높이겠다"고 밝혔다. 사천에어쇼는 2004년 '사천 항공우주산업축전'으로 출발해 2010년 '경남사천 항공우주엑스포'를 거쳤고, 2016년부터 현재 명칭으로 열리고 있다. 공군은 같은 해부터 공동 주최기관으로 참여해왔다.

행사의 핵심은 비행 시범이다. 공군 특수비행팀 블랙이글스는 개막일인 22일부터 폐막일인 25일까지 매일 고난도 에어쇼를 선보인다. 한국형 초음속 전투기 KF-21을 포함한 공군 공중전력 시범비행도 예정돼 있다. 호주 민간 곡예비행팀 '폴 베넷'의 비행도 함께 진행된다.

2026 사천에어쇼 홍보 포스터. 공군·경남도·사천시·한국항공우주산업(KAI)은 오는 10월 22일부터 25일까지 경남 사천비행장 일원에서 블랙이글스 에어쇼, KF-21 시범비행, 우주항공방위산업전 등을 진행한다. [사진=공군] 2026.09.07 gomsi@newspim.com

지상 전시와 체험 행사도 대폭 편성됐다. 관람객들은 공군 항공기와 장비를 가까이에서 볼 수 있으며, 군악·의장 시범, 고공강하, 전투탐색구조(CSAR) 시범도 관람할 수 있다. 항공우주·방산·신기술 분야 기업이 참가하는 '2026 우주항공방위산업전'과 공군 직무 체험 프로그램인 '드림데이', 국민 참여형 드론 종합경연대회도 행사 기간 병행된다.

공군과 경남도는 2024년 사천에어쇼를 국제적 수준의 행사로 육성하기 위한 업무협약을 체결했다. 공군은 이번 행사를 통해 국내 항공우주·방산 기업의 대외 홍보 기회를 넓히고, K-방산 수출 지원과 군사외교 기반 확대에도 나선다는 계획이다. 사천은 KAI를 중심으로 완제기 생산과 항공정비(MRO), 항공우주 부품 산업이 집적된 국내 항공산업의 핵심 거점이다.

다만, 올해 행사부터는 안전관리와 관람 환경 조성을 위해 관람객 등록제가 시행된다. 행사장을 찾으려는 관람객은 이날부터 10월 25일까지 사천에어쇼 공식 누리집 또는 별도 등록 페이지를 통해 사전 등록해야 한다. 행사 당일에는 신분증 확인을 거쳐야 입장할 수 있다.

온라인 등록이 어려운 관람객을 위해 사천시외버스터미널 셔틀버스 탑승장과 우주항공청·용당 항공MRO 임시주차장에는 현장 등록대가 설치된다. 행사 세부 일정과 프로그램은 사천에어쇼 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

gomsi@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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