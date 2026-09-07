공군, 10월 사천기지서 '2026 사천에어쇼' 개최

블랙이글스·KF-21 뜨고 호주 곡예비행팀까지… 4일간 하늘 수놓는다

K-방산 수출 지원 '국제행사 원년'… 우주항공방위산업전·드론 경연 병행

9월 7일부터 관람객 등록제… 사전등록 후 신분증 있어야 입장

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 공군이 경남도·사천시·한국항공우주산업(KAI)과 손잡고 오는 10월 22일부터 25일까지 나흘간 경남 사천 공군기지에서 '2026 사천에어쇼'를 연다. 올해 행사는 사천에어쇼의 국제행사 도약 원년을 표방하며, 국내 항공우주산업 역량 강화와 K-방산 수출 지원, 군사외교 확대에 초점을 맞췄다.

공군은 7일 "국민이 직접 참여할 수 있는 다양한 프로그램을 마련해 항공우주산업에 대한 관심과 이해를 높이겠다"고 밝혔다. 사천에어쇼는 2004년 '사천 항공우주산업축전'으로 출발해 2010년 '경남사천 항공우주엑스포'를 거쳤고, 2016년부터 현재 명칭으로 열리고 있다. 공군은 같은 해부터 공동 주최기관으로 참여해왔다.

행사의 핵심은 비행 시범이다. 공군 특수비행팀 블랙이글스는 개막일인 22일부터 폐막일인 25일까지 매일 고난도 에어쇼를 선보인다. 한국형 초음속 전투기 KF-21을 포함한 공군 공중전력 시범비행도 예정돼 있다. 호주 민간 곡예비행팀 '폴 베넷'의 비행도 함께 진행된다.

2026 사천에어쇼 홍보 포스터. 공군·경남도·사천시·한국항공우주산업(KAI)은 오는 10월 22일부터 25일까지 경남 사천비행장 일원에서 블랙이글스 에어쇼, KF-21 시범비행, 우주항공방위산업전 등을 진행한다. [사진=공군] 2026.09.07 gomsi@newspim.com

지상 전시와 체험 행사도 대폭 편성됐다. 관람객들은 공군 항공기와 장비를 가까이에서 볼 수 있으며, 군악·의장 시범, 고공강하, 전투탐색구조(CSAR) 시범도 관람할 수 있다. 항공우주·방산·신기술 분야 기업이 참가하는 '2026 우주항공방위산업전'과 공군 직무 체험 프로그램인 '드림데이', 국민 참여형 드론 종합경연대회도 행사 기간 병행된다.

공군과 경남도는 2024년 사천에어쇼를 국제적 수준의 행사로 육성하기 위한 업무협약을 체결했다. 공군은 이번 행사를 통해 국내 항공우주·방산 기업의 대외 홍보 기회를 넓히고, K-방산 수출 지원과 군사외교 기반 확대에도 나선다는 계획이다. 사천은 KAI를 중심으로 완제기 생산과 항공정비(MRO), 항공우주 부품 산업이 집적된 국내 항공산업의 핵심 거점이다.

다만, 올해 행사부터는 안전관리와 관람 환경 조성을 위해 관람객 등록제가 시행된다. 행사장을 찾으려는 관람객은 이날부터 10월 25일까지 사천에어쇼 공식 누리집 또는 별도 등록 페이지를 통해 사전 등록해야 한다. 행사 당일에는 신분증 확인을 거쳐야 입장할 수 있다.

온라인 등록이 어려운 관람객을 위해 사천시외버스터미널 셔틀버스 탑승장과 우주항공청·용당 항공MRO 임시주차장에는 현장 등록대가 설치된다. 행사 세부 일정과 프로그램은 사천에어쇼 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

gomsi@newspim.com