크래프톤 장병규, 모디 인도 총리 회담..."향후 2.5억달러 추가 투자"

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인도 게임·기술 생태계 협력 논의...누적 투자 규모 5억달러 전망

네이버·미래에셋과 6.7억달러 펀드 조성...AI·로보틱스·딥테크로 투자 확대

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 크래프톤은 장병규 의장이 지난 4일(현지시간) 인도 뉴델리에서 나렌드라 모디 인도 총리와 만나 현지 게임·기술 산업 협력 방안을 논의했다고 7일 밝혔다.

4일(현지시간) 장병규 크래프톤 의장과 나렌드라 모디 인도 총리가 뉴델리에서 회담을 진행했다. [사진=크래프톤]

양측은 이번 회담에서 한국과 인도의 협력 확대 가능성과 인도 게임·신기술 산업의 성장 방안을 논의했다. 특히 인도에서 제작한 게임과 디지털 콘텐츠가 글로벌 시장에 진출할 수 있도록 지원하는 방안을 중점적으로 다뤘다.

이는 인도 정부가 추진하는 '비크시트 바라트(Viksit Bharat·선진 인도)' 비전과 '인도에서 만들고, 인도를 위해 만들며, 세계를 위해 만든다(Create in India, Create for India, Create for the World)'는 산업 육성 방향과도 이어진다.

크래프톤은 현재까지 인도에 약 2억5000만달러를 투자했다. 향후 3~4년 동안 약 2억5000만달러를 추가로 투입해 누적 투자 규모를 약 5억달러까지 늘릴 계획이다.

인도 투자 확대를 위해 네이버, 미래에셋과 함께 6억7000만달러 규모의 '유니콘 그로스 펀드(UGF)'도 조성했다. 크래프톤은 이를 통해 인도 게임 IP와 스타트업에 투자하는 한편 AI, 로보틱스, 딥테크 등 신기술 분야로 투자 영역을 확대할 방침이다.

장병규 크래프톤 의장은 "인도는 게임과 기술, 혁신 전반에서 뛰어난 인재를 갖춘 주요 시장"이라며 "지속적인 투자는 인도에 대한 장기적인 신뢰와 디지털 경제에 기여하겠다는 의지를 담고 있다"고 말했다. 이어 "투자와 인재 육성 프로그램, 신기술에 대한 집중을 통해 인도의 창작자와 개발자, 창업가들과 함께 글로벌 시장에서 통할 경험과 기술을 만들어가겠다"고 덧붙였다.

크래프톤은 현지 인재 육성도 병행하고 있다. 게임 제작과 디지털 창작 역량을 키우는 산학 협력 프로그램 'KIGI 아카데미'를 운영하고 있으며, '리얼 크리켓(Real Cricket)' 시리즈를 개발한 인도 스튜디오 '노틸러스 모바일(Nautilus Mobile)'도 인수했다.

flurry327@newspim.com