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CBRE코리아, K-리테일 美 진출 잇단 자문…베벌리힐스까지 넓혀

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  • CBRE코리아가 7일 블루엘리펀트의 미국 첫 매장 출점을 지원했다
  • 블루엘리펀트는 지난달 13일 베벌리힐스에 플래그십을 열었다
  • CBRE코리아는 입지 검토와 임대차 자문으로 진출을 도왔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

올리브영 이어 블루엘리펀트 미국 출점 지원
현지 입지 검토·임대차 조건 협상 자문

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = CBRE코리아가 글로벌 네트워크를 활용해 국내 리테일 브랜드의 미국 시장 진출을 잇따라 지원하고 있다.

블루엘리펀트 미국 첫 플래그십 매장 전경 [자료=CBRE코리아]

7일 CBRE코리아는 국내 라이프스타일 아이웨어 브랜드 블루엘리펀트의 미국 첫 플래그십 스토어 출점 과정에서 현지 입지 검토와 임대차 관련 자문을 지원했다고 밝혔다.

블루엘리펀트는 지난달 13일 미국 캘리포니아주 베벌리힐스 노스 베벌리 드라이브에 약 650㎡(약 200평) 규모의 미국 첫 플래그십 스토어를 공식 오픈했다.

이번 출점은 한국에서 축적한 제품 개발과 리테일 운영 경험을 바탕으로 일본에 이어 북미 시장에 직접 진출했다는 데 의미가 있다. 블루엘리펀트는 베벌리힐스 플래그십을 현지 소비자의 취향과 소비 특성을 파악하고 미국 내 고객 접점과 사업을 확대하는 핵심 거점으로 활용할 계획이다.

미국 첫 플래그십은 단순 판매 매장을 넘어 현지 시장에서 브랜드 포지셔닝을 구축하고 향후 사업 확장의 기반을 마련하는 공간으로 조성됐다. 이에 따라 입지 선정 단계부터 고객 구성과 브랜드 적합성, 노출 효과 등을 종합적으로 고려했다.

노스 베벌리 드라이브는 글로벌 럭셔리와 컨템포러리 패션 브랜드, 레스토랑 등이 밀집한 베벌리힐스 '골든 트라이앵글'의 주요 하이스트리트다. 현지 소비자와 해외 방문객이 함께 찾는 상권으로 블루엘리펀트가 북미 시장에서 브랜드 인지도를 높이고 고객 접점을 확대하는 데 유리한 입지로 평가된다.

CBRE코리아 리테일팀은 블루엘리펀트의 북미 시장 진출 및 리테일 전략을 바탕으로 현지 입지 검토와 임대차 자문을 지원했다. 글로벌 네트워크를 활용해 후보 입지의 특성과 인접 브랜드 구성, 접근성, 브랜드 노출 효과 등에 대한 현지 정보를 제공했다. 노스 베벌리 드라이브 내 입지 검토와 함께 현지 임대차 관행 및 주요 계약 조건에 대한 자문과 협상도 지원했다.

최근 K-브랜드의 해외 진출은 단순히 매장을 여는 것을 넘어 현지 시장의 중장기 확장의 기반이 될 전략적 입지를 확보하는 방향으로 확대되고 있다. CBRE코리아는 올리브영의 LA 웨스트필드 센추리시티점에 이어 이번 블루엘리펀트 출점을 잇달아 자문하며 국내 리테일 브랜드의 미국 핵심 상권 진출을 지원하고 있다.

김용우 CBRE코리아 리테일 총괄 상무는 "K-브랜드의 글로벌 인지도가 높아지고 있지만 해외 핵심 상권 진출을 위해서는 브랜드 전략에 부합하는 입지 선정과 임대인의 신뢰 확보, 현지 임대차 구조에 대한 전문적인 접근이 필요하다"며 "CBRE 코리아는 글로벌 네트워크와 데이터 기반 상권 분석 역량을 바탕으로 국내 리테일 브랜드의 해외 진출과 중장기 성장을 지원하는 전략 파트너 역할을 강화해 나가겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 블루엘리펀트가 미국에 처음 문을 연 매장은 어디에 있나요?

A. 미국 캘리포니아주 베벌리힐스 노스 베벌리 드라이브에 있습니다. 지난달 13일 공식 오픈했으며 규모는 약 650㎡, 약 200평입니다.

Q. 블루엘리펀트가 베벌리힐스를 첫 미국 진출지로 선택한 이유는 무엇인가요?

A. 노스 베벌리 드라이브는 글로벌 럭셔리·컨템포러리 패션 브랜드와 레스토랑이 밀집한 베벌리힐스 '골든 트라이앵글'의 주요 하이스트리트입니다. 현지 소비자와 해외 방문객이 함께 찾는 만큼 브랜드 인지도를 높이고 고객 접점을 확대하는 데 유리한 입지로 평가됩니다.

Q. 이번 미국 플래그십 스토어는 어떤 역할을 하나요?

A. 단순 판매 매장이 아니라 미국 시장에서 블루엘리펀트의 브랜드 포지셔닝을 구축하고 향후 사업 확장의 기반을 마련하는 거점입니다. 현지 소비자의 취향과 소비 특성을 파악하고 미국 내 고객 접점을 확대하는 역할도 맡습니다.

Q. CBRE코리아는 이번 출점 과정에서 어떤 지원을 했나요?

A. 현지 후보 입지의 특성과 인접 브랜드 구성, 접근성, 브랜드 노출 효과 등을 검토하고 관련 정보를 제공했습니다. 노스 베벌리 드라이브 내 입지 선정과 함께 미국 현지 임대차 관행, 주요 계약 조건에 대한 자문과 협상도 지원했습니다.

Q. 국내 리테일 브랜드의 미국 진출은 어떤 흐름을 보이고 있나요?

A. 단순히 해외 매장을 여는 데서 벗어나 현지 시장에서 중장기적으로 사업을 확장할 수 있는 전략적 입지를 확보하는 방향으로 확대되고 있습니다. CBRE코리아도 올리브영의 LA 웨스트필드 센추리시티점에 이어 블루엘리펀트 출점을 자문하며 국내 리테일 브랜드의 미국 핵심 상권 진출을 지원하고 있습니다.

chulsoofriend@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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