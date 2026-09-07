CBRE코리아, K-리테일 美 진출 잇단 자문…베벌리힐스까지 넓혀

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

올리브영 이어 블루엘리펀트 미국 출점 지원

현지 입지 검토·임대차 조건 협상 자문

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = CBRE코리아가 글로벌 네트워크를 활용해 국내 리테일 브랜드의 미국 시장 진출을 잇따라 지원하고 있다.

블루엘리펀트 미국 첫 플래그십 매장 전경 [자료=CBRE코리아]

7일 CBRE코리아는 국내 라이프스타일 아이웨어 브랜드 블루엘리펀트의 미국 첫 플래그십 스토어 출점 과정에서 현지 입지 검토와 임대차 관련 자문을 지원했다고 밝혔다.

블루엘리펀트는 지난달 13일 미국 캘리포니아주 베벌리힐스 노스 베벌리 드라이브에 약 650㎡(약 200평) 규모의 미국 첫 플래그십 스토어를 공식 오픈했다.

이번 출점은 한국에서 축적한 제품 개발과 리테일 운영 경험을 바탕으로 일본에 이어 북미 시장에 직접 진출했다는 데 의미가 있다. 블루엘리펀트는 베벌리힐스 플래그십을 현지 소비자의 취향과 소비 특성을 파악하고 미국 내 고객 접점과 사업을 확대하는 핵심 거점으로 활용할 계획이다.

미국 첫 플래그십은 단순 판매 매장을 넘어 현지 시장에서 브랜드 포지셔닝을 구축하고 향후 사업 확장의 기반을 마련하는 공간으로 조성됐다. 이에 따라 입지 선정 단계부터 고객 구성과 브랜드 적합성, 노출 효과 등을 종합적으로 고려했다.

노스 베벌리 드라이브는 글로벌 럭셔리와 컨템포러리 패션 브랜드, 레스토랑 등이 밀집한 베벌리힐스 '골든 트라이앵글'의 주요 하이스트리트다. 현지 소비자와 해외 방문객이 함께 찾는 상권으로 블루엘리펀트가 북미 시장에서 브랜드 인지도를 높이고 고객 접점을 확대하는 데 유리한 입지로 평가된다.

CBRE코리아 리테일팀은 블루엘리펀트의 북미 시장 진출 및 리테일 전략을 바탕으로 현지 입지 검토와 임대차 자문을 지원했다. 글로벌 네트워크를 활용해 후보 입지의 특성과 인접 브랜드 구성, 접근성, 브랜드 노출 효과 등에 대한 현지 정보를 제공했다. 노스 베벌리 드라이브 내 입지 검토와 함께 현지 임대차 관행 및 주요 계약 조건에 대한 자문과 협상도 지원했다.

최근 K-브랜드의 해외 진출은 단순히 매장을 여는 것을 넘어 현지 시장의 중장기 확장의 기반이 될 전략적 입지를 확보하는 방향으로 확대되고 있다. CBRE코리아는 올리브영의 LA 웨스트필드 센추리시티점에 이어 이번 블루엘리펀트 출점을 잇달아 자문하며 국내 리테일 브랜드의 미국 핵심 상권 진출을 지원하고 있다.

김용우 CBRE코리아 리테일 총괄 상무는 "K-브랜드의 글로벌 인지도가 높아지고 있지만 해외 핵심 상권 진출을 위해서는 브랜드 전략에 부합하는 입지 선정과 임대인의 신뢰 확보, 현지 임대차 구조에 대한 전문적인 접근이 필요하다"며 "CBRE 코리아는 글로벌 네트워크와 데이터 기반 상권 분석 역량을 바탕으로 국내 리테일 브랜드의 해외 진출과 중장기 성장을 지원하는 전략 파트너 역할을 강화해 나가겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 블루엘리펀트가 미국에 처음 문을 연 매장은 어디에 있나요?

A. 미국 캘리포니아주 베벌리힐스 노스 베벌리 드라이브에 있습니다. 지난달 13일 공식 오픈했으며 규모는 약 650㎡, 약 200평입니다.

Q. 블루엘리펀트가 베벌리힐스를 첫 미국 진출지로 선택한 이유는 무엇인가요?

A. 노스 베벌리 드라이브는 글로벌 럭셔리·컨템포러리 패션 브랜드와 레스토랑이 밀집한 베벌리힐스 '골든 트라이앵글'의 주요 하이스트리트입니다. 현지 소비자와 해외 방문객이 함께 찾는 만큼 브랜드 인지도를 높이고 고객 접점을 확대하는 데 유리한 입지로 평가됩니다.

Q. 이번 미국 플래그십 스토어는 어떤 역할을 하나요?

A. 단순 판매 매장이 아니라 미국 시장에서 블루엘리펀트의 브랜드 포지셔닝을 구축하고 향후 사업 확장의 기반을 마련하는 거점입니다. 현지 소비자의 취향과 소비 특성을 파악하고 미국 내 고객 접점을 확대하는 역할도 맡습니다.

Q. CBRE코리아는 이번 출점 과정에서 어떤 지원을 했나요?

A. 현지 후보 입지의 특성과 인접 브랜드 구성, 접근성, 브랜드 노출 효과 등을 검토하고 관련 정보를 제공했습니다. 노스 베벌리 드라이브 내 입지 선정과 함께 미국 현지 임대차 관행, 주요 계약 조건에 대한 자문과 협상도 지원했습니다.

Q. 국내 리테일 브랜드의 미국 진출은 어떤 흐름을 보이고 있나요?

A. 단순히 해외 매장을 여는 데서 벗어나 현지 시장에서 중장기적으로 사업을 확장할 수 있는 전략적 입지를 확보하는 방향으로 확대되고 있습니다. CBRE코리아도 올리브영의 LA 웨스트필드 센추리시티점에 이어 블루엘리펀트 출점을 자문하며 국내 리테일 브랜드의 미국 핵심 상권 진출을 지원하고 있습니다.

chulsoofriend@newspim.com