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[인사] 법무부

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AI 핵심 요약

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  • 법무부가 7일 교정·구치소 인사 단행했다
  • 서기관 승진·전보와 교정관 승진·전보를 실시했다
  • 전국 교정시설 보직을 대폭 재편했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

◇ 서기관 승진

▲ 법무부 의료과 최정필 ▲ 법무부 보안과 김은미 ▲ 법무부 마약사범재활팀 이성수 ▲ 서울구치소 보안과장 박규연 ▲ 수원구치소 보안과장 서현식 ▲ 인천구치소 보안과장 마정철 ▲ 서울남부구치소 보안과장 이석진 ▲ 화성직업훈련교도소 총무과장 허재호 ▲ 부산구치소 보안과장 유진석 ▲ 경북북부제1교도소 보안과장 김상원 ▲ 부산교도소 총무과장 김광년 ▲ 대전교도소 보안과장 박범 ▲ 전주교도소 보안과장 김상수

◇ 서기관 전보

▲ 법무부 직업훈련과장 장귀남 ▲ 법무부 복지과장 위종진 ▲ 법무부 의료과장 권창모 ▲ 법무부 심리치료과장 승영근 ▲ 법무부 마약사범재활팀장 김수희 ▲ 법무부 교정미래혁신단장 허영열 ▲ 법무부 민자개발사업추진단 김종배 ▲ 서울지방교정청 총무과장 최종일 ▲ 서울지방교정청 보안과장 김봉영 ▲ 서울지방교정청 사회복귀과장 정상필 ▲ 서울지방교정청 분류센터장 박병근 ▲ 여주교도소장 서민 ▲ 강릉교도소장 이민희 ▲ 영월교도소장 오선호 ▲ 서울구치소 부소장 박천성 ▲ 서울구치소 총무과장 이영준 ▲ 수원구치소 부소장 구민규 ▲ 수원구치소 평택지소장 권익광 ▲ 서울동부구치소 부소장 조영우 ▲ 서울동부구치소 총무과장 최소연 ▲ 인천구치소 부소장 권혁규 ▲ 인천구치소 총무과장 박지영 ▲ 서울남부구치소 총무과장 문준영 ▲ 진주교도소장 이성보 ▲ 김천소년교도소장 김희곤 ▲ 울산구치소장 유시록 ▲ 경주교도소장 김영춘 ▲ 대구교도소 부소장 정식영 ▲ 대구교도소 보안과장 이동근 ▲ 부산구치소 부소장 김우석 ▲ 부산구치소 총무과장 이후락 ▲ 경북북부제1교도소 부소장 최근동 ▲ 대전지방교정청 보안과장 정영승 ▲ 천안교도소장 백성현 ▲ 청주여자교도소장 정희동 ▲ 대전교도소 부소장 김충원 ▲ 대전교도소 총무과장 노순천 ▲ 대전교도소 논산지소장 강성안 ▲ 홍성교도소 서산지소장 오희순 ▲ 광주지방교정청 보안과장 정인식 ▲ 광주지방교정청 사회복귀과장 노해수 ▲ 순천교도소장 박성현 ▲ 목포교도소장 여주원 ▲ 장흥교도소장 김승한 ▲ 광주교도소 부소장 이현국 ▲ 광주교도소 총무과장 문우식

◇ 교정관 승진

▲ 서울지방교정청 대체복무센터장 이정윤 ▲ 서울구치소 보안과 김영대 ▲ 서울구치소 보안과 신현성 ▲ 서울동부구치소 보안과 천도영 ▲ 인천구치소 수용기록과장 주혜란 ▲ 여주교도소 복지과장 금현숙 ▲ 여주교도소 분류심사과장 이종석 ▲ 춘천교도소 복지과장 강혜숙 ▲ 원주교도소 총무과장 신선호 ▲ 원주교도소 보안과장 조용수 ▲ 원주교도소 사회복귀과장 오봉석 ▲ 강릉교도소 총무과장 임규성 ▲ 강릉교도소 보안과장 이동수 ▲ 강릉교도소 직업훈련과장 박상현 ▲ 영월교도소 보안과장 김창규 ▲ 영월교도소 복지과장 장태영 ▲ 강원북부교도소 복지과장 고창성 ▲ 대구교도소 보안과 권경진 ▲ 대구교도소 보안과 김순기 ▲ 대구교도소 보안과 이경민 ▲ 부산구치소 보안과 서동재 ▲ 부산구치소 보안과 정현일 ▲ 경북북부제1교도소 특별사법경찰팀장 최정종 ▲ 창원교도소 보안과장 석승민 ▲ 진주교도소 사회복귀과장 김영주 ▲ 경북북부제2교도소 복지과장 손준모 ▲ 김천소년교도소 보안과장 이종래 ▲ 경북북부제3교도소 복지과장 이강백 ▲ 통영구치소 복지과장 손홍기 ▲ 대전교도소 보안과 차상열 ▲ 청주교도소 보안과장 오승규 ▲ 천안교도소 보안과장 이치형 ▲ 청주여자교도소 보안과장 김주석 ▲ 충주구치소 총무과장 김경동 ▲ 충주구치소 보안과장 원용문 ▲ 충주구치소 수용기록과장 이경욱 ▲ 광주교도소 보안과 김성욱 ▲ 광주교도소 보안과 노광철 ▲ 목포교도소 보안과장 지정표 ▲ 장흥교도소 보안과장 김종식

◇ 교정관 전보

▲ 법무부 교정기획과 손성우 ▲ 법무부 교정기획과 오이택 ▲ 법무부 복지과 유진 ▲ 법무부 심리치료과 한승구 ▲ 법무부 마약사범재활팀 박찬일 ▲ 법무부 감찰담당관실 김석우 ▲ 서울구치소 분류심사과장 나현규 ▲ 안양교도소 심리치료과장 김현철 ▲ 안양교도소 보안과 소민형 ▲ 수원구치소 분류심사과장 이동호 ▲ 수원구치소 출정과장 목영훈 ▲ 수원구치소 민원과장 김도훈 ▲ 서울동부구치소 수용기록과장 황용섭 ▲ 서울동부구치소 사회복귀과장 양범석 ▲ 서울동부구치소 분류심사과장 유인근 ▲ 서울동부구치소 출정과장 김인호 ▲ 인천구치소 사회복귀과장 김춘곤 ▲ 인천구치소 민원과장 박해조 ▲ 서울남부구치소 사회복귀과장 이상생 ▲ 서울남부구치소 분류심사과장 최승연 ▲ 화성직업훈련교도소 보안과장 오광배 ▲ 화성직업훈련교도소 복지과장 오정일 ▲ 화성직업훈련교도소 사회복귀과장 정혜림 ▲ 화성직업훈련교도소 출정과장 박정서 ▲ 의정부교도소 직업훈련과장 이경희 ▲ 의정부교도소 복지과장 송승석 ▲ 의정부교도소 사회복귀과장 김용호 ▲ 여주교도소 직업훈련과장 이종철 ▲ 서울남부교도소 총무과장 김이수 ▲ 서울남부교도소 보안과장 범종덕 ▲ 서울남부교도소 복지과장 김상선 ▲ 춘천교도소 직업훈련과장 김경열 ▲ 강릉교도소 사회복귀과장 박지영 ▲ 영월교도소 사회복귀과장 이교우 ▲ 강원북부교도소 직업훈련과장 서정호 ▲ 대구지방교정청 총무과 김정훈 ▲ 대구지방교정청 사회복귀과 이경창 ▲ 대구교도소 직업훈련과장 우태영 ▲ 대구교도소 특별사법경찰팀장 최동진 ▲ 경북북부제1교도소 분류심사과장 임해락 ▲ 창원교도소 총무과장 이영문 ▲ 창원교도소 직업훈련과장 이민재 ▲ 창원교도소 복지과장 엄호성 ▲ 창원교도소 사회복귀과장 김성호 ▲ 부산교도소 복지과장 안진택 ▲ 부산교도소 분류심사과장 박준수 ▲ 포항교도소 총무과장 김일용 ▲ 포항교도소 출정과장 김상훈 ▲ 대구구치소 총무과장 이승훈 ▲ 안동교도소 직업훈련과장 권혁춘 ▲ 김천소년교도소 사회복귀과장 김시경 ▲ 경북북부제3교도소 보안과장 김보성 ▲ 경북북부제3교도소 직업훈련과장 류경태 ▲ 울산구치소 복지과장 김재진 ▲ 울산구치소 출정과장 박준호 ▲ 울산구치소 민원과장 이호욱 ▲ 경주교도소 직업훈련과장 김원재 ▲ 경주교도소 복지과장 추보현 ▲ 경주교도소 사회복귀과장 이경진 ▲ 통영구치소 사회복귀과장 설훈진 ▲ 밀양구치소 수용기록과장 김진식 ▲ 거창구치소 사회복귀과장 이일도 ▲ 대전교도소 복지과장 이민규 ▲ 천안교도소 국제협력과장 안상현 ▲ 청주여자교도소 총무과장 오남규 ▲ 청주여자교도소 복지과장 조상현 ▲ 공주교도소 총무과장 강홍철 ▲ 공주교도소 복지과장 김기융 ▲ 충주구치소 사회복귀과장 노지현 ▲ 홍성교도소 복지과장 한문수 ▲ 천안개방교도소 복지과장 김태경 ▲ 광주지방교정청 광역특별사법경찰팀장 임진우 ▲ 광주교도소 사회복귀과장 박병배 ▲ 광주교도소 출정과장 김봉관 ▲ 광주교도소 특별사법경찰팀장 김찬희 ▲ 전주교도소 분류심사과장 이찬미 ▲ 순천교도소 총무과장 남성우 ▲ 순천교도소 분류심사과장 송봉석 ▲ 목포교도소 사회복귀과장 이관영 ▲ 목포교도소 분류심사과장 정영호 ▲ 군산교도소 총무과장 김종천 ▲ 군산교도소 사회복귀과장 박은하 ▲ 군산교도소 분류심사과장 현일권 ▲ 제주교도소 직업훈련과장 고성남 ▲ 제주교도소 복지과장 최광호 ▲ 장흥교도소 사회복귀과장 강영식 ▲ 정읍교도소 복지과장 노회종 ▲ 정읍교도소 사회복귀과장 김선진

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[뉴스핌 베스트 기사]

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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