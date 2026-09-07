AI 핵심 요약beta
- 법무부가 7일 교정·구치소 인사 단행했다
- 서기관 승진·전보와 교정관 승진·전보를 실시했다
- 전국 교정시설 보직을 대폭 재편했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 서기관 승진
▲ 법무부 의료과 최정필 ▲ 법무부 보안과 김은미 ▲ 법무부 마약사범재활팀 이성수 ▲ 서울구치소 보안과장 박규연 ▲ 수원구치소 보안과장 서현식 ▲ 인천구치소 보안과장 마정철 ▲ 서울남부구치소 보안과장 이석진 ▲ 화성직업훈련교도소 총무과장 허재호 ▲ 부산구치소 보안과장 유진석 ▲ 경북북부제1교도소 보안과장 김상원 ▲ 부산교도소 총무과장 김광년 ▲ 대전교도소 보안과장 박범 ▲ 전주교도소 보안과장 김상수
◇ 서기관 전보
▲ 법무부 직업훈련과장 장귀남 ▲ 법무부 복지과장 위종진 ▲ 법무부 의료과장 권창모 ▲ 법무부 심리치료과장 승영근 ▲ 법무부 마약사범재활팀장 김수희 ▲ 법무부 교정미래혁신단장 허영열 ▲ 법무부 민자개발사업추진단 김종배 ▲ 서울지방교정청 총무과장 최종일 ▲ 서울지방교정청 보안과장 김봉영 ▲ 서울지방교정청 사회복귀과장 정상필 ▲ 서울지방교정청 분류센터장 박병근 ▲ 여주교도소장 서민 ▲ 강릉교도소장 이민희 ▲ 영월교도소장 오선호 ▲ 서울구치소 부소장 박천성 ▲ 서울구치소 총무과장 이영준 ▲ 수원구치소 부소장 구민규 ▲ 수원구치소 평택지소장 권익광 ▲ 서울동부구치소 부소장 조영우 ▲ 서울동부구치소 총무과장 최소연 ▲ 인천구치소 부소장 권혁규 ▲ 인천구치소 총무과장 박지영 ▲ 서울남부구치소 총무과장 문준영 ▲ 진주교도소장 이성보 ▲ 김천소년교도소장 김희곤 ▲ 울산구치소장 유시록 ▲ 경주교도소장 김영춘 ▲ 대구교도소 부소장 정식영 ▲ 대구교도소 보안과장 이동근 ▲ 부산구치소 부소장 김우석 ▲ 부산구치소 총무과장 이후락 ▲ 경북북부제1교도소 부소장 최근동 ▲ 대전지방교정청 보안과장 정영승 ▲ 천안교도소장 백성현 ▲ 청주여자교도소장 정희동 ▲ 대전교도소 부소장 김충원 ▲ 대전교도소 총무과장 노순천 ▲ 대전교도소 논산지소장 강성안 ▲ 홍성교도소 서산지소장 오희순 ▲ 광주지방교정청 보안과장 정인식 ▲ 광주지방교정청 사회복귀과장 노해수 ▲ 순천교도소장 박성현 ▲ 목포교도소장 여주원 ▲ 장흥교도소장 김승한 ▲ 광주교도소 부소장 이현국 ▲ 광주교도소 총무과장 문우식
◇ 교정관 승진
▲ 서울지방교정청 대체복무센터장 이정윤 ▲ 서울구치소 보안과 김영대 ▲ 서울구치소 보안과 신현성 ▲ 서울동부구치소 보안과 천도영 ▲ 인천구치소 수용기록과장 주혜란 ▲ 여주교도소 복지과장 금현숙 ▲ 여주교도소 분류심사과장 이종석 ▲ 춘천교도소 복지과장 강혜숙 ▲ 원주교도소 총무과장 신선호 ▲ 원주교도소 보안과장 조용수 ▲ 원주교도소 사회복귀과장 오봉석 ▲ 강릉교도소 총무과장 임규성 ▲ 강릉교도소 보안과장 이동수 ▲ 강릉교도소 직업훈련과장 박상현 ▲ 영월교도소 보안과장 김창규 ▲ 영월교도소 복지과장 장태영 ▲ 강원북부교도소 복지과장 고창성 ▲ 대구교도소 보안과 권경진 ▲ 대구교도소 보안과 김순기 ▲ 대구교도소 보안과 이경민 ▲ 부산구치소 보안과 서동재 ▲ 부산구치소 보안과 정현일 ▲ 경북북부제1교도소 특별사법경찰팀장 최정종 ▲ 창원교도소 보안과장 석승민 ▲ 진주교도소 사회복귀과장 김영주 ▲ 경북북부제2교도소 복지과장 손준모 ▲ 김천소년교도소 보안과장 이종래 ▲ 경북북부제3교도소 복지과장 이강백 ▲ 통영구치소 복지과장 손홍기 ▲ 대전교도소 보안과 차상열 ▲ 청주교도소 보안과장 오승규 ▲ 천안교도소 보안과장 이치형 ▲ 청주여자교도소 보안과장 김주석 ▲ 충주구치소 총무과장 김경동 ▲ 충주구치소 보안과장 원용문 ▲ 충주구치소 수용기록과장 이경욱 ▲ 광주교도소 보안과 김성욱 ▲ 광주교도소 보안과 노광철 ▲ 목포교도소 보안과장 지정표 ▲ 장흥교도소 보안과장 김종식
◇ 교정관 전보
▲ 법무부 교정기획과 손성우 ▲ 법무부 교정기획과 오이택 ▲ 법무부 복지과 유진 ▲ 법무부 심리치료과 한승구 ▲ 법무부 마약사범재활팀 박찬일 ▲ 법무부 감찰담당관실 김석우 ▲ 서울구치소 분류심사과장 나현규 ▲ 안양교도소 심리치료과장 김현철 ▲ 안양교도소 보안과 소민형 ▲ 수원구치소 분류심사과장 이동호 ▲ 수원구치소 출정과장 목영훈 ▲ 수원구치소 민원과장 김도훈 ▲ 서울동부구치소 수용기록과장 황용섭 ▲ 서울동부구치소 사회복귀과장 양범석 ▲ 서울동부구치소 분류심사과장 유인근 ▲ 서울동부구치소 출정과장 김인호 ▲ 인천구치소 사회복귀과장 김춘곤 ▲ 인천구치소 민원과장 박해조 ▲ 서울남부구치소 사회복귀과장 이상생 ▲ 서울남부구치소 분류심사과장 최승연 ▲ 화성직업훈련교도소 보안과장 오광배 ▲ 화성직업훈련교도소 복지과장 오정일 ▲ 화성직업훈련교도소 사회복귀과장 정혜림 ▲ 화성직업훈련교도소 출정과장 박정서 ▲ 의정부교도소 직업훈련과장 이경희 ▲ 의정부교도소 복지과장 송승석 ▲ 의정부교도소 사회복귀과장 김용호 ▲ 여주교도소 직업훈련과장 이종철 ▲ 서울남부교도소 총무과장 김이수 ▲ 서울남부교도소 보안과장 범종덕 ▲ 서울남부교도소 복지과장 김상선 ▲ 춘천교도소 직업훈련과장 김경열 ▲ 강릉교도소 사회복귀과장 박지영 ▲ 영월교도소 사회복귀과장 이교우 ▲ 강원북부교도소 직업훈련과장 서정호 ▲ 대구지방교정청 총무과 김정훈 ▲ 대구지방교정청 사회복귀과 이경창 ▲ 대구교도소 직업훈련과장 우태영 ▲ 대구교도소 특별사법경찰팀장 최동진 ▲ 경북북부제1교도소 분류심사과장 임해락 ▲ 창원교도소 총무과장 이영문 ▲ 창원교도소 직업훈련과장 이민재 ▲ 창원교도소 복지과장 엄호성 ▲ 창원교도소 사회복귀과장 김성호 ▲ 부산교도소 복지과장 안진택 ▲ 부산교도소 분류심사과장 박준수 ▲ 포항교도소 총무과장 김일용 ▲ 포항교도소 출정과장 김상훈 ▲ 대구구치소 총무과장 이승훈 ▲ 안동교도소 직업훈련과장 권혁춘 ▲ 김천소년교도소 사회복귀과장 김시경 ▲ 경북북부제3교도소 보안과장 김보성 ▲ 경북북부제3교도소 직업훈련과장 류경태 ▲ 울산구치소 복지과장 김재진 ▲ 울산구치소 출정과장 박준호 ▲ 울산구치소 민원과장 이호욱 ▲ 경주교도소 직업훈련과장 김원재 ▲ 경주교도소 복지과장 추보현 ▲ 경주교도소 사회복귀과장 이경진 ▲ 통영구치소 사회복귀과장 설훈진 ▲ 밀양구치소 수용기록과장 김진식 ▲ 거창구치소 사회복귀과장 이일도 ▲ 대전교도소 복지과장 이민규 ▲ 천안교도소 국제협력과장 안상현 ▲ 청주여자교도소 총무과장 오남규 ▲ 청주여자교도소 복지과장 조상현 ▲ 공주교도소 총무과장 강홍철 ▲ 공주교도소 복지과장 김기융 ▲ 충주구치소 사회복귀과장 노지현 ▲ 홍성교도소 복지과장 한문수 ▲ 천안개방교도소 복지과장 김태경 ▲ 광주지방교정청 광역특별사법경찰팀장 임진우 ▲ 광주교도소 사회복귀과장 박병배 ▲ 광주교도소 출정과장 김봉관 ▲ 광주교도소 특별사법경찰팀장 김찬희 ▲ 전주교도소 분류심사과장 이찬미 ▲ 순천교도소 총무과장 남성우 ▲ 순천교도소 분류심사과장 송봉석 ▲ 목포교도소 사회복귀과장 이관영 ▲ 목포교도소 분류심사과장 정영호 ▲ 군산교도소 총무과장 김종천 ▲ 군산교도소 사회복귀과장 박은하 ▲ 군산교도소 분류심사과장 현일권 ▲ 제주교도소 직업훈련과장 고성남 ▲ 제주교도소 복지과장 최광호 ▲ 장흥교도소 사회복귀과장 강영식 ▲ 정읍교도소 복지과장 노회종 ▲ 정읍교도소 사회복귀과장 김선진