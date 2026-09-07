[US오픈] '디펜딩 챔피언' 알카라스·사발렌카, 나란히 8강 안착

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '디펜딩 챔피언' 카를로스 알카라스(세계 3위·스페인)와 아리나 사발렌카(1위·벨라루스)가 2026 US오픈 테니스대회 남녀 단식 8강에 나란히 이름을 올렸다.

알카라스는 6일(현지시간) 미국 뉴욕 플러싱 메도스의 아서 애시 스타디움에서 열린 대회 남자 단식 16강전에서 홈 코트의 토미 폴(21위·미국)을 2시간 21분 만에 3-0(6-4 6-3 6-4)으로 제압했다.

오른쪽 손목 부상을 털고 복귀한 알카라스는 이번 대회 네 경기 동안 단 한 세트만 내주는 압도적 기량을 과시했다. 이번 승리로 메이저 대회 연승 기록을 18경기로 늘렸고 작년 대회부터 이어진 US오픈 연승 행진도 11경기로 확장했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 카를로스 알카라스(왼쪽)와 아리나 사발렌카. [사진=로이터] 2026.09.07 psoq1337@newspim.com

알카라스는 이번 승리로 US오픈 통산 성적 28승 3패를 기록, 통산 승률 90.3%를 달성했다. 오픈시대 이후 US오픈에서 30경기 이상 치른 남자 선수 중 승률 90%를 넘긴 유일한 인물이다. 피트 샘프라스(88.8%), 로저 페더러(86.4%), 노박 조코비치(85.6%) 등 전설들을 모두 넘어섰다. 알카라스는 벤 셸턴(9위·미국)-스테파노스 치치파스(53위·그리스) 경기 승자와 준결승 진출을 다툰다.

여자 단식에서는 대회 3연패를 노리는 사발렌카가 테일러 타운센드(96위·미국)를 1시간 15분 만에 2-0(6-4 6-3)으로 완파하고 8강에 올랐다.

사발렌카는 1세트 초반 세 차례나 서브 게임을 브레이크당하며 불안하게 출발했으나 이내 주도권을 되찾았다. 2세트에서도 1-3으로 뒤지다 내리 5게임을 따내는 저력을 발휘했다. 사발렌카는 US오픈 연승을 17경기로 늘리며 통산 6번째 대회 8강 진출을 확정했다.

사발렌카의 8강 상대는 올해 윔블던 우승자 린다 노스코바(6위·체코)다. 노스코바는 마르타 코스튜크(11위·우크라이나)를 2-1(7-5 5-7 6-4)로 꺾고 올라왔다. 사발렌카는 노스코바와의 상대 전적에서 2전 전승으로 앞서 있다.

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