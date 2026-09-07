삼성메디슨, 프리미엄 초음파 'HERA Z10' 출시…AI 진단 강화

HERA Z20 AI 워크플로우 계승…고위험 임신 진단 기능 강화

산모·태아 아우르는 통합 플랫폼…ISUOG서 신제품 공개

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성메디슨이 프리미엄 산부인과 초음파 진단기기 'HERA Z10'을 출시하고 기존 최상위 모델 HERA Z20과 함께 'HERA Z 시리즈' 라인업을 구축했다. 인공지능(AI)을 활용해 검사시간과 의료진의 수동 조작을 줄이고 고위험 임신 진단 기능을 강화한 것이 특징이다.

삼성메디슨은 지난 4~7일 영국 런던에서 열린 세계산부인과초음파학회(ISUOG) 국제학술대회에서 HERA Z10을 공개했다고 7일 밝혔다. HERA Z10은 HERA Z20에서 적용된 AI 기반 진단 워크플로우와 영상 선명도를 높이는 빔포밍 기술을 탑재했다.

삼성메디슨, ISUOG 현장 스케치. [사진=삼성메디슨 제공]

임상 효율을 높이는 AI 기능도 강화했다. 공동 연구 결과 AI 기능 '라이브 뷰어시스트'는 임신 중기 정밀 초음파 검사 시간을 최대 52% 단축했다. '이지스트럭처'는 주요 계측 과정에서 수동 조작을 최대 71% 줄여 의료진의 검사 부담을 낮췄다.

미세 혈류를 3차원으로 보여주는 'MV-Flow 3D'는 태반 유착과 비정상적인 자궁·탯줄 혈관 관찰 등을 지원한다. '파이브로이드뷰'는 AI가 자궁과 자궁내막, 자궁근종 영역을 자동으로 구분하고 크기까지 측정한다.

김지현 삼성메디슨 CX팀장은 "HERA Z10은 HERA Z 시리즈의 차별화된 임상 가치를 다양한 의료 현장으로 확장하기 위한 핵심 이정표"라며 "프리미엄 영상 기술과 AI 워크플로우를 바탕으로 의료진의 환경에 최적화된 솔루션을 제공할 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com