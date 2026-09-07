삼성메디슨, 프리미엄 초음파 'HERA Z10' 출시…AI 진단 강화

AI 핵심 요약beta
- 삼성메디슨이 7일 HERA Z10을 출시했다
- AI로 검사시간과 수동 조작을 줄였다
- 고위험 임신 진단 기능도 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
산모·태아 아우르는 통합 플랫폼…ISUOG서 신제품 공개
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성메디슨이 프리미엄 산부인과 초음파 진단기기 'HERA Z10'을 출시하고 기존 최상위 모델 HERA Z20과 함께 'HERA Z 시리즈' 라인업을 구축했다. 인공지능(AI)을 활용해 검사시간과 의료진의 수동 조작을 줄이고 고위험 임신 진단 기능을 강화한 것이 특징이다.
삼성메디슨은 지난 4~7일 영국 런던에서 열린 세계산부인과초음파학회(ISUOG) 국제학술대회에서 HERA Z10을 공개했다고 7일 밝혔다. HERA Z10은 HERA Z20에서 적용된 AI 기반 진단 워크플로우와 영상 선명도를 높이는 빔포밍 기술을 탑재했다.
임상 효율을 높이는 AI 기능도 강화했다. 공동 연구 결과 AI 기능 '라이브 뷰어시스트'는 임신 중기 정밀 초음파 검사 시간을 최대 52% 단축했다. '이지스트럭처'는 주요 계측 과정에서 수동 조작을 최대 71% 줄여 의료진의 검사 부담을 낮췄다.
미세 혈류를 3차원으로 보여주는 'MV-Flow 3D'는 태반 유착과 비정상적인 자궁·탯줄 혈관 관찰 등을 지원한다. '파이브로이드뷰'는 AI가 자궁과 자궁내막, 자궁근종 영역을 자동으로 구분하고 크기까지 측정한다.
김지현 삼성메디슨 CX팀장은 "HERA Z10은 HERA Z 시리즈의 차별화된 임상 가치를 다양한 의료 현장으로 확장하기 위한 핵심 이정표"라며 "프리미엄 영상 기술과 AI 워크플로우를 바탕으로 의료진의 환경에 최적화된 솔루션을 제공할 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com