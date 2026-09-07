전남광주시, 사고·질병 대비 '소상공인 상생보험' 9월 첫 시행

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금융위원회 공모 선정, 3년간 40억 투입

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시가 사고와 질병으로 어려움을 겪는 소상공을 위한 '무료 상생보험'을 개시한다고 7일 밝혔다.

'소상공인 무료 상생보험'은 지난 2월 금융위원회 주관 '상생보험 공모 사업'에 옛 광주시와 전남도가 각각 선정돼 추진하게 됐다.

전남광주통합특별시청 광주청사. [사진=박진형 기자]

이 사업은 ▲민생회복 대출 안심보험 ▲청년소상공인 안심보험 ▲영업배상 책임보험 등 3개의 보험으로 구성됐으며 앞으로 3년간 총 40억원 규모로 운영될 예정이다.

'민생회복 대출 안심보험'은 암, 뇌출혈, 급성심근경색, 고도후유장해로 진단받을 경우 최대 1000만원의 대출금 상환을 보장하는 것이 주요 내용이다.

'청년소상공인 안심보험'은 사망 또는 고도후유장해 시 300만원, 업무상 상해 발생 시 상해 정도에 따라 20만~40만원의 위로금, 출산 시 10만원의 출산축하금을 지원한다.

'영업배상 책임보험'은 영업장에서 발생한 우연한 사고로 타인에게 법률상 배상책임을 부담하게 된 경우 대인 피해는 1인당 최대 2000만원·사고당 최대 3000만원, 대물 피해는 최대 150만원까지 보상한다.

민생회복 대출 안심보험의 가입은 오는 9일부터 광주경제진흥상생일자리재단과 전남중소기업일자리경제진흥원 누리집에서 신청하면 된다.

모집 인원은 광주와 전남권 각각 5000명씩 총 1만명이며, 선착순으로 모집한다. 예산 소진으로 조기 마감될 수 있다.

나머지 보험은 조건에 맞는 소산공인에 한해 자동 가입된다. 세부 지원 대상과 가입 요건 등은 누리집에서 확인할 수 있다.

bless4ya@newspim.com