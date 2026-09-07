LGU+, 추석 맞춰 멤버십 혜택 53개 확대

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쇼핑·나들이·외식 분야 신규 제휴사 3곳 추가

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 추석을 맞아 멤버십 프로그램 '유플투쁠'의 혜택을 확대한다. 쇼핑·나들이·외식 분야에서 총 53개 제휴 혜택을 제공하며 신규 제휴사 3곳을 추가했다.

추석 준비 기간 식품과 생필품 구매 부담을 낮추기 위해 쇼핑 혜택을 중심으로 구성했다. 컬리는 8일 최대 2만7000원 상당 쿠폰을, 사조몰은 16일 최대 1만5000원 할인과 함께 VVIP·장기고객 대상 양조간장 100원 쿠폰을 제공한다.

LG유플러스가 추석을 맞아 멤버십 프로그램 '유플투쁠'의 혜택을 확대한다. 쇼핑·나들이·외식 분야에서 총 53개 제휴 혜택을 제공하며 신규 제휴사 3곳을 추가했다. [사진= LG유플러스]

오뚜기몰(18일 1만5000원 할인), 아워홈몰(15일 최대 2만원 할인), 그리팅(16일 2만원 할인), 이마트24(24일 최대 3000원 할인) 등도 할인을 진행한다.

연휴 기간 가족 단위 고객을 위한 나들이 혜택도 준비했다. 여기어때는 10일 국내·해외 숙소 최대 3만원 할인, CGV는 18일 팝콘·음료 세트 무료 증정, 롯데렌터카 G car는 14일 대여료 60% 할인을 제공한다. 아쿠아플라넷(8일 입장권 최대 35% 할인)과 오션월드(18일 워터파크 최대 50% 할인) 등 레저 시설 할인도 포함됐다.

외식 혜택으로는 피자헛(8일 프리미엄 피자 최대 55% 할인), 공차(14일 최대 50% 할인), 배스킨라빈스(22일 패밀리 최대 9000원 할인), 투썸플레이스(17일 조각케이크 구매 시 아메리카노 무료) 등이 있다.

매드포갈릭(10일 최대 2만5000원 할인), 백미당(10일 요거트 아이스크림 최대 40% 할인), 백억커피(15일 아메리카노 및 팝콘 무료 증정) 등도 할인을 제공한다.

LG유플러스는 10월 19일 경기도 광주 화담숲에 고객 5000명을 초청하는 행사를 진행한다. 멤버십 VVIP 등급이면서 10년 이상 이용한 고객은 9월 1일부터 18일까지 U+one을 통해 응모할 수 있으며, 당첨 고객에게는 입장권을 1인당 1~4매 제공한다.

장준영 LG유플러스 마케팅그룹장(상무)은 "추석을 앞두고 장보기 부담을 느끼는 고객을 위해 식품·생활 밀착형 혜택을 강화하고 연휴에 가족과 함께 즐길 수 있는 문화·외식 혜택도 확대했다"며 "앞으로도 Simply. U+ 전략을 바탕으로 고객이 일상에서 체감할 수 있는 혜택과 경험을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

origin@newspim.com