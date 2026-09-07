조상호 세종시장, 첫 '시민과 대화' 마무리…내년 상반기 후속 보고

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25개 읍면동서 지역별 발전 구상·생활민원 청취

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 조상호 세종시장이 임기 첫 시민과의 대화를 마무리했다. 지난 7월부터 25개 읍면동을 차례로 찾아 주민들의 생활 민원과 지역 현안을 직접 듣고 지역별 발전 구상과 해결 방안을 설명했다. 세종시는 이번 시민과의 대회에 따른 조치 결과를 내년 상반기에 시민들에게 공개할 예정이다.

7일 시에 따르면 조 시장은 지난 4일 집현동 행정복지센터에서 마지막 시민과의 대화를 열고 두 달간 이어진 읍면동 순회 일정을 마쳤다.

조상호 세종시장이 지난 7월부터 이어진 임기 첫 시민과 대화를 마무리했다. 사진은 도담동 주민과 대화 모습. [사진=세종시] 2026.09.07 vincent977@newspim.com

이번 시민과의 대화는 25개 읍면동을 빠짐없이 방문해 주민들의 생활 불편부터 지역 현안까지 현장의 목소리를 직접 듣기 위해 마련됐다. 조 시장은 각 지역의 특성과 주민 수요를 반영한 주요 사업을 설명하며 중장기적인 도시 발전 방향도 제시했다.

조치원읍에서는 충북 오송과 연계해 인구 20만명 규모의 자족도시로 육성하고 종합개발계획을 마련해 북부권 발전을 본격화하겠다는 구상을 밝혔다.

나성동은 박물관단지와 중심상업지를 연계해 문화·예술 분야의 국제 거점으로 육성하고 문화·공연·전시 인프라를 확충해 대한민국을 대표하는 문화도시로 발전시키겠다는 계획을 설명했다.

집현동에서는 종합국립대와 첨단산업 기반 기업을 유치해 미래 성장거점으로 육성하고 주민 편의시설 확충을 위한 규제 완화에도 속도를 내겠다고 밝혔다.

주민 생활 민원과 관련해서는 교통·생활기반시설·환경 등 분야별 담당자를 행사장에 배석시켜 현장에서 답변 가능한 사안은 즉시 설명하고, 추가 검토가 필요한 사항은 관련 부서의 후속 조치로 이어지도록 했다.

주민 건의사항은 버스 노선과 신호체계 등 교통 문제를 비롯해 노후 보도블록과 야간조명, 주민생활시설 보수 등 일상생활과 밀접한 내용이 주를 이뤘다.

조상호 세종시장이 지난 7월부터 이어진 임기 첫 시민과 대화를 마무리했다. 사진은 조치원읍 주민과 대화 모습. [사진=세종시] 2026.09.07 vincent977@newspim.com

조 시장은 교통 관련 민원에 대해서는 경찰과 협의해 실현 가능성을 면밀히 검토하고 시설 노후화 문제는 현장 확인과 담당 부서 검토를 거쳐 우선순위를 정해 순차적으로 개선해 나가기로 했다.

생활 기반시설 부족과 공실 상가 문제에 대해서는 시 차원의 대책을 마련하고 행정수도 완성을 통해 정주 여건을 획기적으로 개선할 수 있다고 강조했다.

조 시장은 법무부와 성평등부의 내년 상반기 이전이 확정된 데 이어 오는 2029년 8월 대통령 세종집무실 건립, 2033년 국회세종의사당 완공 등 행정수도 완성을 위한 주요 사업이 진전될수록 도시의 정주 여건도 개선될 것으로 내다봤다.

특히 행정수도특별법의 연내 제정을 강조하며 이번 정기국회에서 특별법이 통과될 수 있도록 시민들의 관심과 뜻을 모아줄 것을 당부했다.

이와 함께 이번 시민과의 대화에서 접수된 주민 건의사항에 대한 조치 결과를 내년 상반기 시민과의 대화에서 직접 설명할 예정이다.

조 시장은 "두 달간 25개 읍면동을 돌며 주민들께서 어떤 불편을 겪고 계신지 피부로 느낄 수 있었다"며 "시민들께서 주신 숙제를 잘 풀어 내년 상반기 다시 시민과의 대화에서 찾아뵐 때 어떻게 달라졌는지 말씀드리겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com