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조상호 세종시장, 첫 '시민과 대화' 마무리…내년 상반기 후속 보고

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  • 조상호 세종시장이 4일 첫 시민과의 대화를 마무리했다.
  • 7월부터 25개 읍면동을 돌며 생활민원과 현안을 들었다.
  • 세종시는 건의 조치 결과를 내년 상반기 공개한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

25개 읍면동서 지역별 발전 구상·생활민원 청취

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 조상호 세종시장이 임기 첫 시민과의 대화를 마무리했다. 지난 7월부터 25개 읍면동을 차례로 찾아 주민들의 생활 민원과 지역 현안을 직접 듣고 지역별 발전 구상과 해결 방안을 설명했다. 세종시는 이번 시민과의 대회에 따른 조치 결과를 내년 상반기에 시민들에게 공개할 예정이다.  

7일 시에 따르면 조 시장은 지난 4일 집현동 행정복지센터에서 마지막 시민과의 대화를 열고 두 달간 이어진 읍면동 순회 일정을 마쳤다.

조상호 세종시장이 지난 7월부터 이어진 임기 첫 시민과 대화를 마무리했다. 사진은 도담동 주민과 대화 모습. [사진=세종시] 2026.09.07 vincent977@newspim.com

이번 시민과의 대화는 25개 읍면동을 빠짐없이 방문해 주민들의 생활 불편부터 지역 현안까지 현장의 목소리를 직접 듣기 위해 마련됐다. 조 시장은 각 지역의 특성과 주민 수요를 반영한 주요 사업을 설명하며 중장기적인 도시 발전 방향도 제시했다.

조치원읍에서는 충북 오송과 연계해 인구 20만명 규모의 자족도시로 육성하고 종합개발계획을 마련해 북부권 발전을 본격화하겠다는 구상을 밝혔다.

나성동은 박물관단지와 중심상업지를 연계해 문화·예술 분야의 국제 거점으로 육성하고 문화·공연·전시 인프라를 확충해 대한민국을 대표하는 문화도시로 발전시키겠다는 계획을 설명했다.

집현동에서는 종합국립대와 첨단산업 기반 기업을 유치해 미래 성장거점으로 육성하고 주민 편의시설 확충을 위한 규제 완화에도 속도를 내겠다고 밝혔다.

주민 생활 민원과 관련해서는 교통·생활기반시설·환경 등 분야별 담당자를 행사장에 배석시켜 현장에서 답변 가능한 사안은 즉시 설명하고, 추가 검토가 필요한 사항은 관련 부서의 후속 조치로 이어지도록 했다.

주민 건의사항은 버스 노선과 신호체계 등 교통 문제를 비롯해 노후 보도블록과 야간조명, 주민생활시설 보수 등 일상생활과 밀접한 내용이 주를 이뤘다.

조상호 세종시장이 지난 7월부터 이어진 임기 첫 시민과 대화를 마무리했다. 사진은 조치원읍 주민과 대화 모습. [사진=세종시] 2026.09.07 vincent977@newspim.com

조 시장은 교통 관련 민원에 대해서는 경찰과 협의해 실현 가능성을 면밀히 검토하고 시설 노후화 문제는 현장 확인과 담당 부서 검토를 거쳐 우선순위를 정해 순차적으로 개선해 나가기로 했다.

생활 기반시설 부족과 공실 상가 문제에 대해서는 시 차원의 대책을 마련하고 행정수도 완성을 통해 정주 여건을 획기적으로 개선할 수 있다고 강조했다.

조 시장은 법무부와 성평등부의 내년 상반기 이전이 확정된 데 이어 오는 2029년 8월 대통령 세종집무실 건립, 2033년 국회세종의사당 완공 등 행정수도 완성을 위한 주요 사업이 진전될수록 도시의 정주 여건도 개선될 것으로 내다봤다.

특히 행정수도특별법의 연내 제정을 강조하며 이번 정기국회에서 특별법이 통과될 수 있도록 시민들의 관심과 뜻을 모아줄 것을 당부했다.

이와 함께 이번 시민과의 대화에서 접수된 주민 건의사항에 대한 조치 결과를 내년 상반기 시민과의 대화에서 직접 설명할 예정이다.

조 시장은 "두 달간 25개 읍면동을 돌며 주민들께서 어떤 불편을 겪고 계신지 피부로 느낄 수 있었다"며 "시민들께서 주신 숙제를 잘 풀어 내년 상반기 다시 시민과의 대화에서 찾아뵐 때 어떻게 달라졌는지 말씀드리겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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