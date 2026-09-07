전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.07 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
전국 부산·울산·경남

속보

더보기

부산시, 내달 3~4일 '2026 위드펫스타' 가을 행사…프로그램 다채

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 부산시가 7일 2026 위드펫스타를 다음달 3일 개최한다고 밝혔다.
  • 행사는 화명생태공원서 이틀간 열리며 반려인과 비반려인 모두 참여한다.
  • 가을캠핑·댕댕런·댕댕워크 등 체험과 상담 프로그램을 운영한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

행동교정 상담 및 펫티켓 교육 제공
가을 캠핑 등 인기 프로그램 조기 마감

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 올가을 반려동물과 특별한 추억을 만들고 싶다면 부산 화명생태공원으로 떠나면 된다.

부산시는 다음 달 3일부터 4일까지 이틀간 북구 화명생태공원 잔디광장 일대에서 '2026 위드펫스타(제2회 동물보호의 날 축제)'를 개최한다고 7일 밝혔다. 축제는 오전 10시부터 오후 5시까지 진행하며 반려인과 비반려인 모두 참여할 수 있다.

2026 위드펫스타 홍보 포스터[사진=부산시] 2026.09.07

이번 행사는 2013년부터 이어온 '동물사랑 문화축제'를 계승하면서 지난해 법정기념일로 지정된 동물보호의 날(10월 4일)의 의미를 반영해 구성했다. 올해 메인 콘셉트는 '댕냥이와 가을 펫크닉'으로 낙동강변 자연 속에서 시민들이 반려동물과 함께 머물며 소통하는 장을 마련한다는 계획이다.

시는 슬로건을 '같이하는 발걸음, 가치 있는 동물사랑'으로 정하고 반려가족 대상 행동교정 상담, 펫티켓 교육 등을 배치했다. 

축제의 참여형 핵심 프로그램은 '가을 캠핑', '댕댕런', '댕댕워크' 3가지다. 이들 프로그램은 7일부터 9월 20일까지 사전 신청을 받으며 선착순으로 모집한다. 가을 캠핑은 사연 접수 방식으로 진행하며 매년 조기 마감되는 인기 프로그램인 만큼 올해도 경쟁이 치열할 것으로 예상된다.

가을 캠핑은 화명오토캠핑장에서 열리는 1박 2일 프로그램으로 총 30가족이 반려동물과 함께 텐트를 치고 낙동강변 가을 풍경을 즐기며 머무는 일정이다. 댕댕런은 100가족을 대상으로 잔디광장을 달리는 러닝 프로그램이다.

시민들이 반려견과 함께 코스를 완주하며 기초 운동량을 채우고 반려견과의 호흡을 맞추는 경험을 할 수 있도록 구성했다.

댕댕워크는 동물보호의 날을 기념해 마련한 걷기 프로그램으로 100가족이 참여한다. 참가자들은 반려견과 함께 생태공원 일대를 걷고 안전한 산책 요령과 목줄·배변 등 기본 펫티켓을 현장에서 실천한다.

시는 걷기 코스 곳곳에 안내 인력을 배치해 시민들이 동선 혼선 없이 프로그램을 즐기도록 할 계획이다. 현장에서는 별도 예약 없이 참여 가능한 체험과 공연도 다수 준비된다.

반려동물 행동과 건강 관련 고민을 상담하는 '댕댕&냥냥 고민상담소'에는 반려견 훈련사 강형욱 씨와 수의사 김명철 씨가 참여해 시민 질문에 답할 예정이다. 가을 펫 음악회, 재즈 밴드 공연 등 야외 무대 프로그램도 운영해 공원 분위기를 살린다.

반려동물 건강상담 부스와 반려동물 재능·개성을 소개하는 '자랑할개 나의 펫스타', 위생·미용 체험을 제공하는 '댕냥 살롱', 즉석 사진을 촬영하는 '댕냥세컷' 등도 준비된다.

시민들이 반려동물과 함께 간단한 운동을 즐기는 가을 멍랑운동회와 반려동물 응급처치 교육 프로그램도 운영해 실생활에 필요한 정보를 제공한다.

축제장 한편에서는 반려동물 프리마켓 존이 함께 열린다. 수제 간식과 다양한 반려동물 용품 판매 부스로 구성해, 참가자들이 산책과 체험 사이에 생활용품을 둘러보고 구매할 수 있도록 했다.

시는 프리마켓 참여 업체를 사전 조율해 안전 기준을 안내하고 현장에서 기본 위생 수칙을 점검할 예정이다. 사전 신청과 프로그램 세부 내용은 부산시 누리집 내 공지와 반려동물복지문화센터 블로그에서 확인할 수 있다.

김창덕 푸른도시국장은 "가을 캠핑과 댕댕런, 댕댕워크를 통해 낙동강변에서 반려동물과 함께 머무는 시간을 경험할 수 있을 것"이라며 "시민들이 안전한 반려문화와 동물보호의 날 의미를 함께 생각하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
사진
서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동