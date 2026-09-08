[오늘의 국회일정] 국회의장·본회의·세미나·기자회견·주요 정당 - 9월 8일

AI 핵심 요약beta
- 7일 국회서 본회의와 교섭단체 연설이 열렸다
- 여야 지도부가 세계지식포럼과 현장 일정을 소화했다
- 의원실 토론회와 기자회견도 잇달아 예정됐다
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◆국회의장
08:30 매일경제 제27회 세계지식포럼 개막식 / 장충 아레나
10:00 본회의-교섭단체 대표연설(국민의힘) / 본회의장
11:00 레이몽드 가네 캐나다 연방상원의장 회담 / 국회 접견실
12:20 레이몽드 가네 캐나다 연방상원의장 오찬 / 국회 사랑재
16:00 이시바 시게루 전 일본총리 접견 / 의장 집무실
◆본회의
10:00 본회의-교섭단체대표연설(국민의힘) / 본회의장
09:30 대법관(김성수)임명동의에관한인사청문특별위원회 전체회의 / 본관 245호
11:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 본관 627호
11:00 예산결산특별위원회 결산심사소위원회 / 본관 638호
14:00 법제사법위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 406호
14:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 본관 430호
14:00 문화체육관광위원회 체육관광법안심사소위원회 / 본관 506호
14:00 국토교통위원회 전체회의 / 본관 529호
본회의산회직후 농림축산식품해양수산위원회 농림축산식품법안심사소위원회 / 본관 501호
본회의산회직후 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의 / 본관 534호
본회의산회직후 기후에너지환경노동위원회 전체회의 / 본관 622호
◆의원실 세미나
10:00 이만희 의원실 등, 농어촌 지역 의료·돌봄 현안 해법 모색 토론회 / 의원회관 제1간담회의실
10:00 이훈기 의원실 등, 주민자치회 법제화 이후 과제와 활성화 방안 토론회 / 의원회관 제3세미나실
10:00 서영석 의원실 등, 환자 알 권리 보장을 위한 수술실 CCTV 제도개선 방안 / 의원회관 제2소회의실
10:30 이상휘 의원실 등, 기후 적응을 위한 소나무 관리 방안 토론회 3차 / 의원회관 제1세미나실
13:30 손명수 의원실, AI건설 국가정책실험 포럼 / 국회도서관 대강당
13:30 김정호 의원실 등, 녹색산업 국가로의 전환을 위한 제도적 기반 / 의원회관 제7간담회의실
14:00 이광희 의원실 등, 민생치안 확립을 위한 경찰청 일반직공무원 역할 확대 방안 국회 정책토론회 / 의원회관 제1소회의실
14:00 한병도 의원실 등, 백제사리장엄관 조성을 위한 국회 정책 세미나 / 의원회관 제2소회의실
14:00 장종태 의원실 등, 빈집이 삼킨 지방경제: 악성 미분양 3만 가구, 수도권과 벌어지는 격차 / 의원회관 제1세미나실
14:00 황운하 의원실 등, 주거취약계층 주거지원법 제정을 위한 국회 토론회 / 의원회관 제3세미나실
14:00 이정문 의원실 등, 탄소중립 공연·행사 가이드라인 제정을 위한 협의체-1회차: 협의체 출범 및 공연 탄소배출 측정과 관리 방안 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 허종식 의원실 등, 통합돌봄시대 초저출생·초고령사회 극복을 위한 국회토론회 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 강경숙 의원실 등, 학교 급식노동자 산재 예방 및 고강도 노동 해소를 위한 학교급식 적정 배치기준 수립 토론회 / 국회도서관 소강당
14:00 이상식 의원실 등, 한·일 정부 및 민간단체의 역할과 과제 / 의원회관 제2간담회의실
15:00 김주영 의원실 등, 산업안전보건체계의 패러다임 대전환: 사회적 대화를 통한 영국의 위험관리형 규제방식 도입 세미나 / 입법조사처 대회의실
◆소통관 기자회견
09:00 이진숙 의원, [국회 과학기술정보방송통신위원회 현안 관련 기자회견]
09:20 임종득 의원, [강신철 국방부장관 후보자 재산 신고 관련 기자회견]
09:40 황운하 의원, [검사정원법 개정 관련 기자회견]
10:20 윤상현 의원, [현안 관련 기자회견]
10:40 엄태영 의원, [조희대 대법원장과 박상용 검사 관련 기자회견]
11:00 정혜경 의원, [정의로운 산업전환 협의회 직접고용 노사전문가협의회 재구성 촉구 기자회견]
11:20 이수진 의원, [공무원연금 수급자 배우자의 기초연금 제외 폐지 법개정 촉구 기자회견]
11:40 권향엽 의원, [순천대 전남권 국립의대신설 유치 관련 기자회견]
13:00 전종덕 의원, [2027년 돌봄노동자 처우개선 예산 확충 촉구 기자회견]
13:20 오세희 의원, [현안 관련 기자회견]
13:40 김태선 의원, [중대재해 관련 기자회견]
14:00 윤종오 의원, [현대차 비정규직 불법파견 사건 관련 대법 재판지연 및 축소·은폐 규탄 기자회견]
14:20 주진우 의원, [김승원 법무부장관 후보자 가족소득법인 관련 추가 기자회견]
15:00 김장겸 의원, [용혜인 장관 지명철회 촉구 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
08:00 노량진수산시장 현장 방문 / 노량진수산시장 1층 판매장(서울 동작구 노들로 674)
10:00 본회의(교섭단체 대표연설) / 국회 본회의장
14:00 백제사리장엄관 조성을 위한 국회 정책 세미나 / 국회 의원회관 제2소회의실
15:00 [풀단 취재] 정대철 헌정회장 예방
*한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
10:00 본회의
14:00 백제사리장엄관 조성을 위한 국회 정책 세미나
◆국민의힘
*장동혁 당 대표
08:30 매일경제 주최 제27회 세계지식포럼 개막식 / 장충아레나
10:00 본회의 - 교섭단체 대표연설 / 국회 본회의장
11:20 펜앤마이크TV '허현준의 굿모닝 대한민국'
*정점식 원내대표
10:00 본회의 - 교섭단체 대표연설 / 국회 본회의장
11:30 당 약자와의동행위원회 주최 <특수교육대상 영유아 돌봄·교육 여건 개선 간담회> / 국회 의원회관 제8간담회의실
◆조국혁신당
*신장식 당대표
09:00, 의원총회 / 본관 224호
10:00, 본회의
13:00, 평택 통복시장 - 민생대장정 / 경기 평택시 통복시장로 25번길 10
*김준형 원내대표
공개 일정 없음
◆개혁신당
*천하람 당대표 권한대행
08:30 제27회 세계지식포럼 개막식/ 서울 장충아레나(서울시 중구 동호로 241)
10:00 본회의(교섭단체대표연설)/ 국회 본회의장
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
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