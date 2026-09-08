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[오늘의 국회일정] 국회의장·본회의·세미나·기자회견·주요 정당 - 9월 8일

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AI 핵심 요약

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  • 7일 국회서 본회의와 교섭단체 연설이 열렸다
  • 여야 지도부가 세계지식포럼과 현장 일정을 소화했다
  • 의원실 토론회와 기자회견도 잇달아 예정됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

◆국회의장

08:30 매일경제 제27회 세계지식포럼 개막식 / 장충 아레나
10:00 본회의-교섭단체 대표연설(국민의힘) / 본회의장
11:00 레이몽드 가네 캐나다 연방상원의장 회담 / 국회 접견실
12:20 레이몽드 가네 캐나다 연방상원의장 오찬 / 국회 사랑재
16:00 이시바 시게루 전 일본총리 접견 / 의장 집무실

◆본회의

10:00 본회의-교섭단체대표연설(국민의힘) / 본회의장
09:30 대법관(김성수)임명동의에관한인사청문특별위원회 전체회의 / 본관 245호
11:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 본관 627호
11:00 예산결산특별위원회 결산심사소위원회 / 본관 638호
14:00 법제사법위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 406호
14:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 본관 430호
14:00 문화체육관광위원회 체육관광법안심사소위원회 / 본관 506호
14:00 국토교통위원회 전체회의 / 본관 529호
본회의산회직후 농림축산식품해양수산위원회 농림축산식품법안심사소위원회 / 본관 501호
본회의산회직후 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의 / 본관 534호
본회의산회직후 기후에너지환경노동위원회 전체회의 / 본관 622호

◆의원실 세미나

10:00 이만희 의원실 등, 농어촌 지역 의료·돌봄 현안 해법 모색 토론회 / 의원회관 제1간담회의실
10:00 이훈기 의원실 등, 주민자치회 법제화 이후 과제와 활성화 방안 토론회 / 의원회관 제3세미나실
10:00 서영석 의원실 등, 환자 알 권리 보장을 위한 수술실 CCTV 제도개선 방안 / 의원회관 제2소회의실
10:30 이상휘 의원실 등, 기후 적응을 위한 소나무 관리 방안 토론회 3차 / 의원회관 제1세미나실
13:30 손명수 의원실, AI건설 국가정책실험 포럼 / 국회도서관 대강당
13:30 김정호 의원실 등, 녹색산업 국가로의 전환을 위한 제도적 기반 / 의원회관 제7간담회의실
14:00 이광희 의원실 등, 민생치안 확립을 위한 경찰청 일반직공무원 역할 확대 방안 국회 정책토론회 / 의원회관 제1소회의실
14:00 한병도 의원실 등, 백제사리장엄관 조성을 위한 국회 정책 세미나 / 의원회관 제2소회의실
14:00 장종태 의원실 등, 빈집이 삼킨 지방경제: 악성 미분양 3만 가구, 수도권과 벌어지는 격차 / 의원회관 제1세미나실
14:00 황운하 의원실 등, 주거취약계층 주거지원법 제정을 위한 국회 토론회 / 의원회관 제3세미나실
14:00 이정문 의원실 등, 탄소중립 공연·행사 가이드라인 제정을 위한 협의체-1회차: 협의체 출범 및 공연 탄소배출 측정과 관리 방안 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 허종식 의원실 등, 통합돌봄시대 초저출생·초고령사회 극복을 위한 국회토론회 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 강경숙 의원실 등, 학교 급식노동자 산재 예방 및 고강도 노동 해소를 위한 학교급식 적정 배치기준 수립 토론회 / 국회도서관 소강당
14:00 이상식 의원실 등, 한·일 정부 및 민간단체의 역할과 과제 / 의원회관 제2간담회의실
15:00 김주영 의원실 등, 산업안전보건체계의 패러다임 대전환: 사회적 대화를 통한 영국의 위험관리형 규제방식 도입 세미나 / 입법조사처 대회의실

◆소통관 기자회견

09:00 이진숙 의원, [국회 과학기술정보방송통신위원회 현안 관련 기자회견]
09:20 임종득 의원, [강신철 국방부장관 후보자 재산 신고 관련 기자회견]
09:40 황운하 의원, [검사정원법 개정 관련 기자회견]
10:20 윤상현 의원, [현안 관련 기자회견]
10:40 엄태영 의원, [조희대 대법원장과 박상용 검사 관련 기자회견]
11:00 정혜경 의원, [정의로운 산업전환 협의회 직접고용 노사전문가협의회 재구성 촉구 기자회견]
11:20 이수진 의원, [공무원연금 수급자 배우자의 기초연금 제외 폐지 법개정 촉구 기자회견]
11:40 권향엽 의원, [순천대 전남권 국립의대신설 유치 관련 기자회견]
13:00 전종덕 의원, [2027년 돌봄노동자 처우개선 예산 확충 촉구 기자회견]
13:20 오세희 의원, [현안 관련 기자회견]
13:40 김태선 의원, [중대재해 관련 기자회견]
14:00 윤종오 의원, [현대차 비정규직 불법파견 사건 관련 대법 재판지연 및 축소·은폐 규탄 기자회견]
14:20 주진우 의원, [김승원 법무부장관 후보자 가족소득법인 관련 추가 기자회견]
15:00 김장겸 의원, [용혜인 장관 지명철회 촉구 기자회견]

◆더불어민주당

*김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
08:00 노량진수산시장 현장 방문 / 노량진수산시장 1층 판매장(서울 동작구 노들로 674)
10:00 본회의(교섭단체 대표연설) / 국회 본회의장
14:00 백제사리장엄관 조성을 위한 국회 정책 세미나 / 국회 의원회관 제2소회의실
15:00 [풀단 취재] 정대철 헌정회장 예방

*한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
10:00 본회의
14:00 백제사리장엄관 조성을 위한 국회 정책 세미나

◆국민의힘

*장동혁 당 대표
08:30 매일경제 주최 제27회 세계지식포럼 개막식 / 장충아레나
10:00 본회의 - 교섭단체 대표연설 / 국회 본회의장
11:20 펜앤마이크TV '허현준의 굿모닝 대한민국'

*정점식 원내대표
10:00 본회의 - 교섭단체 대표연설 / 국회 본회의장
11:30 당 약자와의동행위원회 주최 <특수교육대상 영유아 돌봄·교육 여건 개선 간담회> / 국회 의원회관 제8간담회의실

◆조국혁신당

*신장식 당대표
09:00, 의원총회 / 본관 224호
10:00, 본회의
13:00, 평택 통복시장 - 민생대장정 / 경기 평택시 통복시장로 25번길 10

*김준형 원내대표
공개 일정 없음

◆개혁신당

*천하람 당대표 권한대행
08:30 제27회 세계지식포럼 개막식/ 서울 장충아레나(서울시 중구 동호로 241)
10:00 본회의(교섭단체대표연설)/ 국회 본회의장
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰

seo00@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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