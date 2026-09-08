시행 이틀 남은 상법 2차 개정, 대기업 이사회 46명 줄고 감사위원 9명 늘어

2025~2026년 500대 기업 등기임원 1.9% 감소

감사위원은 1% 증가했지만, 감사위원회 설치는 2곳뿐

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 상법 2차 개정 시행을 앞둔 가운데 주요 대기업의 이사회 규모는 축소됐으나 감사위원은 늘어난 것으로 나타났다.

8일 기업분석연구소 리더스인덱스(대표 박주근)가 500대 기업 중 2025년과 2026년 비교가 가능한 상장사 332곳의 이사회 현황을 분석한 결과, 8월 말 기준 등기임원은 총 2328명으로 지난해 2374명보다 46명(1.9%) 감소했다. 반면 이 중 독립이사는 1256명에서 1258명으로 2명(0.2%) 늘어났고, 전체 등기임원에서 차지하는 비중도 52.9%에서 54.0%로 1.1%포인트(p) 높아졌다.

500대 기업의 2025~2026년 감사위원회 설치, 감사위원 수 변동 [사진=리더스인덱스 제공]

오는 10일 시행되는 2차 개정 상법은 자산 2조원 이상 대규모 상장사의 감사위원 분리선출 확대와 집중투표제 의무화가 핵심이다. 별도로 선출하는 감사위원은 기존 1명에서 2명으로 늘어나고, 1% 이상 주주의 청구가 있을 경우 집중투표를 실시해야 한다.

1차 상법 개정으로 이사의 충실의무 대상에 주주가 포함되고 감사위원 선·해임 때 최대주주와 특수관계인의 지분을 합산해 의결권을 3%로 제한하는 '합산 3%룰'이 강화됐다. 대주주 입장에서는 이사와 감사위원 선임 과정에서 종전보다 의결권 행사에 제약이 커졌다.

이사회 규모 축소가 눈에 띈다. 332개사의 전체 등기임원은 1년 새 46명 줄었다. 자산 2조원 이상 상장사는 독립이사를 3명 이상 두면서 이사 총수의 과반수로 구성해야 하는데 이사회 규모가 줄면 필요한 독립이사 수도 함께 줄어든다.

감사위원 수는 늘었다. 조사 대상 중 감사위원은 지난해 917명에서 올해 926명으로 9명(1%) 증가했다. 감사위원회 설치 기업은 같은 기간 274곳에서 276곳으로 2곳 늘어나는 데 그쳤다. DN오토모티브와 대웅제약은 올해 각각 3명의 감사위원으로 구성된 위원회를 신설했다.

이사회 독립성을 보여주는 지표인 이사회 의장에서는 변화가 크지 않았다. 전년도와 비교가 가능한 311곳을 기준으로 독립이사가 이사회 의장을 맡은 기업은 지난해 83곳(26.7%)에서 올해 91곳(29.3%)으로 8곳 늘었다. 독립이사가 이사회의 과반을 차지하고 있지만 독립이사 의장 기업은 여전히 30%를 밑돌며 비중이 낮다.

다만 ㈜LG를 비롯해 LG전자와 LG디스플레이, LG이노텍 등 LG그룹의 주요 상장사 11곳은 독립이사 의장 체제로 전환했다. 그 외 사조대림, 메리츠화재해상보험, 신한투자증권 등도 올해 독립이사가 이사회 의장을 맡는 체제로 바뀌었다.

이재명 정부 출범 이후 첫 정기주주총회 시즌을 거친 올해 독립이사 중 재계 출신은 393명에서 402명으로 늘며 비중이 31.3%에서 32%로 커졌다. 관료 출신은 292명에서 301명으로 늘며 23.2%에서 23.9%로 높아졌다. 학계 출신은 443명에서 424명으로 줄어 비중도 35.3%에서 33.7%로 낮아졌다.

raul1649@mewspim.com