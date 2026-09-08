이호성 하나은행 행장 "금융 취약계층 보호에 책임"

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불법사금융 피해 예방 캠페인 참여

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나은행 이호성 은행장이 불법사금융 피해 예방 캠페인에 참여했다.

이 캠페인은 서민금융진흥원이 주관하는 '사람 살리는 금융 릴레이 캠페인'으로, 금융기관과 공공기관, 지방자치단체 등이 릴레이 방식으로 동참한다. 참여자들이 캠페인 인증사진을 SNS에 게시한 뒤 다음 참여자를 지목하는 형태로 진행된다.

[사진= 하나은행]

이 행장은 지난달 31일 IBK기업은행장의 지명을 받아 캠페인에 동참했다. "더 이상 불법사금융에 내몰리지 않도록 사람 살리는 금융이 지키겠습니다"라는 메시지가 담긴 피켓을 들고 촬영한 사진을 하나은행 공식 SNS에 게시했으며, 다음 참여자로 KB국민은행장을 추천했다.

이 행장은 "불법사금융으로 어려움을 겪는 분들에게 희망을 전하는 캠페인의 취지에 공감한다"며 "금융 취약계층을 보호하기 위한 금융의 역할과 사회적 책임을 충실히 이행하겠다"고 밝혔다.

하나은행은 청년·소상공인 지원, 채무자 보호 및 금융범죄 예방, 사회연대금융 확산 등을 중심으로 포용금융을 추진 중이다.

romeok@newspim.com