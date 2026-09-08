현대로템, 항공우주 특화인력 첫 별도 채용…14개 직무 모집

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덕티드 램제트·극초음속 엔진·메탄엔진 등 신입·경력 채용

20일까지 접수…무주 항공우주 생산기지 구축 등 사업 확대

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=현대로템이 항공우주 분야 경쟁력 강화를 위해 처음으로 관련 분야만을 대상으로 한 별도 채용에 나선다.

현대로템은 8일 항공우주 분야 신입·경력 채용을 실시한다고 밝혔다. 지난달 24일부터 시작된 이번 채용은 이달 20일까지 현대로템 채용 홈페이지를 통해 지원서를 접수하며, 이후 인·적성 검사와 면접 등을 거쳐 최종 합격자를 선발한다.

채용 직무는 ▲덕티드 램제트 엔진 ▲극초음속 엔진 ▲메탄엔진 ▲추진기관시스템 시험설비 등 항공우주 분야 총 14개다. 직무별 주요 업무와 자격 요건 등 세부 내용은 현대로템 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.

현대로템은 채용과 연계한 인재 확보 프로그램도 운영한다. 이달 중 주요 대학과 대학원 연구실을 찾아 예비 지원자를 대상으로 채용 설명회 등 홍보 활동을 진행할 예정이다.

현대로템이 항공우주 분야만을 대상으로 별도 채용을 진행하는 것은 이번이 처음이다. 빠르게 성장하는 항공우주 시장에서 기술 경쟁력을 높이고 관련 사업 확대에 필요한 전문 인력을 선제적으로 확보하기 위한 차원이다.

[사진=현대로템]

이번 채용 대상 직무는 현대로템이 육성 중인 항공우주 핵심 사업과 연계돼 있다. 유도무기용 덕티드 램제트 엔진과 극초음속 엔진은 국방과학연구소와 국방기술진흥연구소 과제를 통해 기술 고도화를 추진하고 있다.

메탄엔진 분야에서는 국내 최초 메탄엔진 개발 경험을 바탕으로 국방기술진흥연구소의 재사용 발사체용 메탄엔진 기술 개발 과제를 수행하며 고성능 엔진 개발에 나서고 있다. 추진기관시스템 시험설비 분야 역시 누리호 프로젝트 등을 통해 확보한 역량을 기반으로 사업을 확대하고 있다.

현대로템은 항공우주 사업 조직과 인프라도 강화하고 있다. 올해 조직 개편을 통해 항공우주개발센터 내 우주모빌리티팀을 신설했으며, 기존 방산 조직 명칭에도 항공우주를 반영한 AD(Aerospace·Defense)를 사용하고 있다.

지난 3월에는 전북특별자치도·무주군과 항공우주 생산기지 조성을 위한 투자협약을 체결했다. 오는 2034년까지 약 3000억원을 투입해 생산과 연구개발을 아우르는 항공우주 종합 생산기지를 구축할 계획이다.

현대로템 관계자는 "차세대 항공우주 기술을 선도하고 국내 산업 생태계 발전을 함께 주도할 재능 있는 인재를 꾸준히 발굴하겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com