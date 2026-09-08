현대로템, 폴란드형 K2 전차 첫 공개…현지화 전략 본궤도

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폴란드 MSPO 참가…미란다 위장막·오브럼 교량장비 등 현지 임무장비 적용

K2PL·교량전차·구난전차 등 전시…현지 생산·정비 협력 확대

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=현대로템이 폴란드 현지 방산업체의 임무장비를 적용한 폴란드형 K2 전차(K2PL)를 처음 공개한다. 폴란드형 K2 전차의 현지 생산을 앞두고 현지 업체들과의 기술 협력도 본격화하는 모습이다.

현대로템은 8일(현지시간)부터 11일까지 폴란드 키엘체에서 열리는 '제34회 폴란드 국제방산전시회(MSPO)'에 참가한다고 밝혔다.

MSPO는 폴란드에서 1993년부터 매년 열리는 동유럽 최대 규모의 국제 방산전시회다. 지난해에는 35개국 811개 업체가 참가했다. 현대로템은 올해까지 5년 연속 MSPO에 참가하며 국내 방산기업 가운데 최대 규모 부스를 운영한다.

현대로템은 이번 전시회에 'K2PL존'을 마련하고 폴란드 현지 소요에 맞춰 개조 개발한 K2PL과 교량전차, 개척전차, 구난전차 등 계열전차를 선보인다. K2PL에는 대전차 유도미사일과 드론 위협에 대응하기 위한 능동방호장치(APS), 드론 재머, 원격사격통제체계 등이 적용될 예정이다.

특히 폴란드 방산업체 미란다의 MCS(Mobile Camouflage System) 위장막이 처음 공개된다. MCS는 전차가 기동하거나 전투 중인 상태에서도 장착한 채 작전을 수행할 수 있는 위장 시스템이다. 이번 전시에서는 현대로템이 현재 폴란드에 납품 중인 K2 전차(K2GF MBT)에 적용된 형태로 선보인다.

[사진=현대로템]

현대로템이 폴란드 방산업체 오브럼과 공동 개발 중인 폴란드형 교량전차도 처음 전시된다. 해당 전차에는 폴란드 현지 전장 환경에 맞춘 교량 임무장비가 탑재된다.

이와 함께 다목적 무인차량 'HR-셰르파(HR-SHERPA)'에 폴란드 업체 ZMT의 원격무장장치(RCWS)를 장착한 모형과 대드론 다층방호체계(C-UAS) 무인포탑을 탑재한 30톤급 차륜형장갑차도 전시한다.

현대로템은 폴란드 군비청과 체결한 2차 이행계약에 맞춰 K2PL의 현지 생산 준비도 속도를 내고 있다. 앞서 지난 4월에는 폴란드 국영 방산그룹 PGZ 산하 부마르 와벤디와 K2PL 및 구난전차의 현지 생산·정비 협력 계약을 체결했다.

현대로템 관계자는 "폴란드형 K2 전차는 양국 협력사들의 기술력이 총집약된 상징적인 결과물"이라며 "현지 생산을 차질 없이 이행해 폴란드의 안보와 방산 생태계 발전에 기여하겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com