토스뱅크 '키워봐요 31일적금' 30만좌 돌파

출시 한 달 만에 첫 만기 도달…67% 이상 3주 이상 저금

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스뱅크는 챌린지형 적금 상품 '키워봐요 31일적금'이 첫 만기 시점인 5일 누적 개설 계좌 30만좌를 돌파했다고 8일 밝혔다. 지난달 12일 10만좌를 넘은 지 3주 만에 3배 가까이 증가한 것이다.

이 상품은 고객이 31일 동안 매일 소액을 저금하며 다람쥐를 키우는 방식이다. 저금 성공 횟수에 따라 금리가 달라진다. 3일 저금 시 연 3%, 7일 연 4%, 14일 연 6%, 21일 연 8%, 31일 전체 완주 시 최고 연 10%(세전)를 받는다.

[자료= 토스뱅크]

이용자는 매일 앱에 접속해 미션을 수행해야 한다. 출시 1주일차인 8월 13일 이후 일간 저금 고객 수는 하루도 빠짐없이 10만 명을 넘겼으며, 일평균 저금 고객 수는 11만 명을 기록했다. 전체 이용 고객의 약 67%는 3주 이상 꾸준히 저금했고, 3명 중 1명은 31일 내내 하루도 놓치지 않았다.

저금이 가장 몰리는 시간은 매일 오전 9시다. 미션 수행 결과에 따라 다람쥐가 다른 모습으로 자라나는 구조가 고객들을 매일 앱에 접속하게 하는 것으로 보인다.

연령대별로는 21일 이상 저금한 고객 비중이 20대부터 50대 이상까지 모두 70%대로 나타났다. 만기까지 계좌를 유지한 비율은 연령이 높을수록 높아, 50대 이상 고객은 10명 중 9명이 중도 해지 없이 31일을 완료했다.

romeok@newspim.com