카카오뱅크에서도 주식 거래…카카오페이증권 서비스 시작

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카카오뱅크 앱서 종목 조회부터 매매까지 한 번에

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 카카오페이증권이 카카오뱅크 앱에서도 주식 거래 서비스를 시작했다. 별도 앱 이동 없이 카카오뱅크에서 국내외 주식 매매를 할 수 있도록 해 투자 접근성을 높이고, 카카오 금융 플랫폼 간 연계도 강화한다는 전략이다.

카카오페이증권은 카카오뱅크와의 제휴를 통해 지난 4일부터 카카오뱅크 앱 투자탭에 '주식 홈'을 신설하고 주식 매매 서비스를 시작했다고 8일 밝혔다.

이번 서비스로 카카오뱅크 이용자는 국내·해외 주식과 상장지수펀드(ETF), 상장지수증권(ETN) 거래를 앱 전환 없이 이용할 수 있다. 종목 조회부터 매수·매도 주문까지 모든 과정을 카카오뱅크 앱 안에서 처리할 수 있다.

카카오페이증권은 카카오뱅크와의 제휴를 통해 지난 4일부터 카카오뱅크 앱 투자탭에 '주식 홈'을 신설하고 주식 매매 서비스를 시작했다. [이미지=카카오페이증권]

카카오페이증권은 기존 카카오페이 앱에서 제공하던 투자 경험을 그대로 구현하는 데 초점을 맞췄다. 차트와 호가, 관심종목 조회는 물론 투자자 간 의견을 공유하는 커뮤니티 기능도 이용할 수 있다.

원하는 종목을 정해진 주기에 자동 매수하는 '주식 모으기' 기능과 투자 경험에 따라 화면을 다르게 구성하는 맞춤형 홈 서비스도 제공한다.

주식 서비스는 본인 명의의 카카오페이증권 계좌를 카카오뱅크 계좌와 연결하면 이용할 수 있다.

계좌가 없는 고객은 카카오뱅크 앱에서 은행 계좌와 증권 계좌를 순차적으로 개설하면 된다. 예수금 입금과 매도 대금 출금도 카카오뱅크 계좌를 통해 간편하게 처리할 수 있다.

최근 금융권에서는 '슈퍼앱' 경쟁이 본격화되면서 은행과 증권 간 플랫폼 연계가 확대되는 추세다.

카카오페이증권은 이번 제휴를 계기로 투자 서비스를 카카오 금융 생태계 전반으로 확장하고, '26주 ETF 모으기'와 '랜덤 주식 뽑기' 등 신규 서비스도 순차적으로 선보일 계획이다.

신호철 카카오페이증권 대표는 "금융 생활이 이뤄지는 곳에서 투자도 자연스럽게 시작되는 것이 카카오페이증권이 그려온 방향"이라며 "결제와 송금, 예금과 투자가 하나로 이어지는 흐름 속에서 더 많은 사용자가 자신의 투자 목적과 성향에 맞는 투자 경험을 할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

plum@newspim.com