미래에셋운용, S&P500·미 단기국채 50대50 ETF 상장

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

매일 50:50 비중 조정, 잔존만기 0~1년 미국 국채 투자

퇴직연금 100% 투자 가능, 단기국채 이자 기반 월분배 추구

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋자산운용은 미국 대표지수인 스탠더드앤드푸어스(S&P)500과 미국 단기국채에 동시에 투자하는 'TIGER 미국S&P500미국채혼합50 상장지수펀드(ETF)'를 한국거래소에 신규 상장했다고 8일 밝혔다.

TIGER 미국S&P500미국채혼합50 ETF는 S&P500과 잔존만기 0~1년 미국 국채에 각각 50%씩 투자하는 채권혼합형 ETF다. 매일 두 자산의 목표 비중을 50대50으로 조정하는 'Constant Mix' 전략을 적용한다.

상품은 미국 대표 기업에 분산투자하는 S&P500에 미국 단기국채를 결합해 하나의 ETF로 주식과 채권에 함께 투자할 수 있도록 설계됐다. 미국 단기국채에서 발생하는 이자수익을 주요 재원으로 월분배도 추구한다.

[사진=미래에셋자산운용]

포트폴리오 전체가 달러자산에 노출되는 구조다. 미래에셋자산운용은 이를 통해 주식과 채권뿐 아니라 통화 측면에서도 분산 효과를 기대할 수 있다고 설명했다.

회사는 최근 미국 주식과 중장기 국채 간 상관관계가 높아지면서 전통적인 주식·채권 조합의 분산 효과가 제한될 수 있는 환경이 이어지고 있다고 보고 있다. 이에 S&P500의 장기 성장성을 추구하면서 가격 변동성이 상대적으로 낮은 단기국채를 함께 활용하도록 상품을 구성했다.

해당 ETF는 퇴직연금 계좌에서 투자금의 100%까지 편입할 수 있다. 위험자산 70%를 S&P500 ETF에 투자하고 나머지 30%를 TIGER 미국S&P500미국채혼합50 ETF에 투자할 경우 전체 포트폴리오의 S&P500 투자 비중은 85%, 미국 단기국채 비중은 15%가 된다.

김동명 미래에셋자산운용 채권ETF운용본부장은 "장기 투자에서는 특정 자산의 단기적인 수익률뿐 아니라 성장성과 안정성을 어떻게 조합하느냐가 중요하다"며 "TIGER 미국S&P500미국채혼합50 ETF는 S&P500의 장기 성장성에 미국 단기국채의 안정성과 이자수익을 더해 연금 투자자들이 하나의 상품으로 손쉽게 자산배분 전략을 구현할 수 있도록 설계했다"고 말했다.

dconnect@newspim.com