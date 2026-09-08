차바이오텍, 제대혈은행 '아이코드' 베페 베이비페어 참가

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오는 10~13일 코엑스서 제대혈 보관 상담

온라인 이벤트·보관서비스 가입 혜택 제공

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 차바이오그룹 차바이오텍이 운영하는 제대혈은행 '아이코드'가 임신·출산 박람회에서 제대혈 보관 기술과 안전성을 소개한다.

8일 차바이오텍은 아이코드가 오는 10~13일 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 '제50회 베페 베이비페어(BeFe BABYFAIR)'에 참가한다고 밝혔다.

아이코드는 행사 기간 상담부스를 운영하고 예비부모를 대상으로 제대혈 보관 방식과 관련 정보를 안내할 예정이다. 전문가 상담도 연계해 제대혈 보관 과정과 활용 등에 대한 정보를 제공한다.

아이코드 CI. [로고=차바이오텍]

현장 상담 고객을 대상으로 추첨을 통해 임산부 튼살크림과 아기 캡슐 세제, 건조기 시트, 아이코드 손수건 등을 제공한다. 보관서비스 가입 고객에게는 보관 기간 연장 혜택과 수유기 영양제, 임산부 차, 수유베개와 방수패드 등을 증정한다.

제대혈에는 조혈모세포와 면역세포 등이 포함돼 있어 백혈병과 재생불량성빈혈 등 일부 혈액질환 치료에 활용된다. 아이코드는 '제대혈 관리 및 연구에 관한 법률'에 따라 보관 적합성 검사를 거친 뒤 영하 196도의 질소탱크에 제대혈을 보관하고 있다. 차바이오텍이 축적한 세포치료제 연구개발 경험을 바탕으로 제대혈 보관부터 이식 치료 연계까지 관련 서비스를 제공한다.

차바이오텍은 관련 보관 인프라도 확대할 계획이다. 판교 제2테크노밸리에 조성 중인 첨단바이오 시설 CGB(Cell Gene platform)에 줄기세포와 난자, 자연살해세포(NK세포) 등 인체 세포를 보관할 수 있는 바이오뱅크를 구축하고 제대혈 보관 시설도 확대할 예정이다. 세포 분리·배양·동결 관련 기술을 적용해 세포 보관 및 연구개발 기반을 강화한다는 방침이다.

한편 행사장을 방문하기 어려운 고객을 위한 온라인 '톡(Talk) 터지는 이벤트'도 진행한다. 아이코드 홈페이지 이벤트 페이지에서 원하는 선물을 선택하고 정보를 입력한 뒤 카카오채널을 친구 추가하면 참여할 수 있다.

winter1004@newspim.com