하나증권, '하나증권V' 출시 기념 경품 알림 이벤트

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알림 신청 시 네이버페이 3000원·응모권 3장 제공

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 하나증권은 신규 모바일트레이딩시스템(MTS) '하나증권V' 출시를 기념해 '메가 경품 페스티벌' 오픈 알림 신청 이벤트를 실시한다고 8일 밝혔다.

이번 이벤트는 오는 15일까지 진행되며 하나증권 계좌를 보유한 고객이면 누구나 참여할 수 있다.

이벤트 기간 '메가 경품 페스티벌' 오픈 알림을 신청한 고객에게는 네이버페이 포인트 3000원과 메가 경품 페스티벌 응모권 3장을 제공한다.

메가 경품 페스티벌은 하나증권V 출시를 기념해 마련한 경품 이벤트다. 오픈 알림을 신청한 고객은 이벤트 시작 안내를 받고 지급받은 응모권을 이용해 경품 이벤트에 참여할 수 있다.

[사진=하나증권]

세부 내용은 하나증권 홈페이지와 MTS 하나증권V에서 확인할 수 있다.

조대헌 하나증권 AI디지털전략본부장은 "신규 MTS인 하나증권V는 단순한 플랫폼 개편을 넘어 손님의 투자 경험을 한 단계 높이는 전환점이 될 것"이라며 "메가 경품 페스티벌과 다양한 혜택을 통해 손님에게 차별화된 경험과 만족을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com