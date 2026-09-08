신세계백화점, 명절선물 'QR 바로주문' 도입

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결제·배송 접수 30초대

전점서 오는 23일까지

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 신세계백화점은 명절 선물을 고른 뒤 결제와 배송 접수를 한 번에 처리할 수 있는 'QR 바로주문' 서비스를 전점 명절 행사장에 도입한다고 7일 밝혔다.

서비스는 오는 23일까지 운영한다. 고객이 상품에 부착된 QR코드를 스캔해 회원 정보와 배송지를 입력하고 결제하면 배송 신청까지 완료된다.

신세계 강남점 명절 행사장에서 모델들이 QR 바로주문 서비스를 이용하고 있다. [사진=신세계백화점]

결제부터 배송 접수 완료까지 걸리는 시간은 30초대다. 상품을 소량 구매하는 고객도 별도의 배송 창구에서 기다리지 않고 상품을 고른 자리에서 주문할 수 있다.

신세계백화점이 강남점 명절 선물 주문을 분석한 결과 전체 주문의 약 45%는 상품 한 개를 구매하는 단건 주문이었다.

신세계 강남점 명절 행사장에서 모델들이 QR 바로주문 서비스를 이용하고 있다. [사진=신세계백화점]

QR로 주문해도 백화점에서 직접 결제할 때와 같은 혜택을 받을 수 있다. 행사 기간 신백멤버스 가입 후 신세계 제휴카드로 결제하면 식품 브랜드 결제 금액을 합산해 최대 7%를 신백리워드로 돌려준다.

신백리워드는 신세계백화점에서 현금처럼 사용할 수 있는 모바일 리워드다. 적용 제휴카드는 씨티·삼성·신한·하나·BC바로카드다.

신세계백화점은 이번 추석 이용 건수와 배송 접수 효과를 분석한 뒤 서비스를 확대할 계획이다. 향후 매장 내 키오스크와 엘리베이터, VIP 라운지 등으로 적용 범위를 넓힐 방침이다.

kji01@newspim.com