[오늘의 정치일정] 9월 8일(화)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 30일 해외 순방에 나섰다
- 국방장관은 서울안보대화와 연쇄 회담을 했다
- 여야 지도부는 국회 교섭단체 대표연설에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
해외 순방
<외교부>
-장관
프랑스 출장
-1차관
00:30 베트남 외교부 수석차관 면담
14:00 예결위 결산소위
-2차관
11:20 국무회의
14:00 예결위 결산소위
<통일부>
-장관
10:00 국회 교섭단체 대표연설
11:20 국무회의 참석
-차관
11:00 국회 예결위 결산 소위 참석
<국방부>
-장관
08:30 서울안보대화 개회식
09:00 서울안보대화 본회의 1세션
14:00 한-우간다 국방장관회담
15:30 한-파푸아뉴기니 국방장관회담
16:40 한-체코 국방장관회담
-차관
08:30 서울안보대화 개회식
14:00 한-일본 국방차관회담
15:10 한-말레이시아 국방차관회담
16:00 한-핀란드 국방차관회담
17:00 한-싱가포르 국방차관회담
<국가보훈부>
-장관
10:00 교섭단체 대표연설
11:20 국무회의
19:30 뉘엿뉘엿 – 아스라히 6·25전쟁 발레 공연
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
08:00 노량진수산시장 현장 방문 / 노량진수산시장 1층 판매장(서울 동작구 노들로 674)
10:00 본회의(교섭단체 대표연설) / 국회 본회의장
14:00 백제사리장엄관 조성을 위한 국회 정책 세미나 / 국회 의원회관 제2소회의실
15:00 [풀단 취재] 정대철 헌정회장 예방
-한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
10:00 본회의
14:00 백제사리장엄관 조성을 위한 국회 정책 세미나
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
08:30 매일경제 주최 제27회 세계지식포럼 개막식(장충아레나 / 서울 중구 동호로 241)
10:00 본회의 - 교섭단체 대표연설(국회 본회의장)
11:20 펜앤마이크TV '허현준의 굿모닝 대한민국'
-정점식 원내대표
10:00 본회의 - 교섭단체 대표연설(국회 본회의장)
11:30 당 약자와의동행위원회 주최 <특수교육대상 영유아 돌봄·교육 여건 개선 간담회>(국회 의원회관 제8간담회의실)
<개혁신당>
-천하람 당대표 권한대행
08:30 제27회 세계지식포럼 개막식/ 서울 장충아레나(서울시 중구 동호로 241)
10:00 본회의(교섭단체대표연설)/ 국회 본회의장
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:00, 의원총회(본관 224호)
10:00, 본회의
13:00, 평택 통복시장 - 민생대장정(경기 평택시 통복시장로 25번길 10)
-김준형 원내대표
공개 일정 없음