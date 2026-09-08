전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.08 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

트럼프, 캐나다 봄바디어에 "美서 생산 안 하면 판매 금지"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 트럼프 대통령이 7일 봄바디어에 미국 생산을 압박했다.
  • 캐나다는 8일부 대미 보복관세를 예고했다.
  • 봄바디어는 미국 고용·공급망 의존도가 높다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

캐나다산 민항기 겨냥한 추가 압박…美·加 무역갈등 격화
봄바디어 고객 항공기 5,100대 중 절반 美 운용

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 캐나다 항공기 제조업체 봄바디어를 겨냥해 미국에서 생산하지 않을 경우 미국 시장에서 항공기를 판매할 수 없다고 경고했다.

트럼프 대통령은 7일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 "더 이상 미국에서 봄바디어를 판매할 수 없다"며 "그들의 제품은 충분히 좋지 않다"고 밝혔다.

이어 "그들이 우리의 시장을 원한다면 미국에서 생산해야 한다"면서 "미국을 '돼지저금통'처럼 취급하는 것을 중단해야 한다"고 주장했다.

한국시간 8일 오전 올라온 트럼프 게시물 [사진=트루스소셜 트럼프계정]

트럼프 대통령의 발언은 미국과 캐나다 간 무역갈등이 다시 고조되는 가운데 나왔다. 캐나다는 8일부 미국을 상대로 일련의 보복 관세를 도입할 예정이다.

백악관은 트럼프 대통령의 발언을 실제 정책으로 어떻게 집행할지, 또 미국 연방항공청(FAA)의 인증을 이미 받은 봄바디어 항공기의 미국 내 인도를 어떻게 막을지에 대해서는 즉각적인 입장을 내놓지 않았다.

봄바디어 항공기는 트럼프 대통령이 도입을 주도한 미국·멕시코·캐나다 협정(USMCA) 규정에도 부합한다.

◆ "판매 차단 현실적으로 쉽지 않아"

미국 항공우주산업 분석가 리처드 아불라피아는 트럼프 대통령의 조치가 실제 봄바디어 판매에 미칠 영향에 회의적인 입장을 보였다.

그는 기업용 제트기 고객들이 봄바디어에 대한 주문을 취소할 것으로 보지 않는다면서 트럼프 대통령이 실제로 봄바디어 항공기의 미국 판매를 어떻게 차단할 수 있을지도 불분명하다고 지적했다.

특히 봄바디어 민항기의 대부분이 미국산 엔진을 탑재하고 있다는 점도 변수다. 엔진은 허니웰 에어로스페이스와 GE 에어로스페이스가 생산한다.

항공우주산업은 현재 트럼프 행정부의 관세 정책에서 상대적으로 큰 영향을 받지 않고 있다. 항공기와 부품의 국경 간 거래에 현재까지 광범위한 관세가 적용되지 않고 있기 때문이다.

미국 항공우주산업협회에 따르면 미국 항공우주·방위산업은 1,092억 달러의 무역흑자를 기록하고 있으며, 지난해 수출은 전년 대비 25% 증가했다.

◆ 봄바디어, 美 생산·서비스 기반 확대

봄바디어는 미국 시장과 공급망에 상당한 기반을 두고 있다.

캐나다 몬트리올에 본사를 둔 봄바디어는 미국 기업용 제트기 제조업체 걸프스트림의 경쟁사로, 미국에서 3,500명의 직원을 고용하고 있다.

또한 미국 내 2,800개 공급업체와 협력하고 있으며 공장과 서비스센터도 운영하고 있다. 현재 미국 내 6번째 서비스센터를 추가하고 있으며, 주력 기종인 글로벌 8000의 날개를 텍사스에서 생산하고 있다.

방산 부문에서는 캔자스주 공장을 통해 캐나다에서 생산된 항공기를 특수임무용으로 개조하고 있다.

봄바디어 고객들이 운용하는 전체 항공기 약 5,100대 가운데 절반가량이 미국에 위치한 만큼 미국 시장 의존도 역시 높은 편이다.

캐나다 봄바디어 [사진= 블룸버그]

kwonjiun@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
사진
서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동