전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.08 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

서울 공공기관 130곳 지방이전 가시화…'5만가구' 공급 카드 부상

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정부가 8일 수도권 공공기관 2차 지방이전을 추진했다.
  • 이전 땐 지방 실수요가 늘고 수도권 수요는 분산될 전망이다.
  • 다만 주택공급 효과는 개발 지연으로 단기 제한적이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

수도권 공공기관 잔류 최소화 방침
2027년부터 단계적 이전
수도권 수요 분산 기대 속
종전 부지 주택 공급 가능성도

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 수도권 공공기관의 2차 지방 이전이 가시화하면서 지역 주택시장에 미칠 파급효과에도 관심이 커지고 있다. 공공기관과 종사자의 지방 이전이 지방의 실수요를 끌어올리는 한편 수도권 주택 수요를 일부 분산시키는 효과로 이어질 수 있어서다. 다만 이전 기관의 청사와 부지를 주택용지로 활용하더라도 개발·인허가 등에 상당한 시간이 필요한 만큼 단기적인 공급 확대 효과는 제한적일 것이란 전망이 나온다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 수도권 공공기관 168곳…이전 땐 주거 수요도 지방으로

8일 부동산 업계에 따르면 정부의 2차 공공기관 지방 이전 추진으로 수도권 주거 수요 분산과 이전 부지를 활용한 주택 공급 가능성이 함께 거론되고 있다. 

공공기관 경영정보 공개시스템(알리오)에 따르면 공기업과 준정부기관, 기타공공기관 등 전국 355개 공공기관 가운데 서울·인천·경기에 본사를 둔 기관은 168곳으로 전체의 47%를 차지한다.

지역별로는 서울이 130곳으로 수도권 공공기관의 77.4%가 집중돼 있다. 인천에는 9곳, 경기에는 29곳이 본사를 두고 있다.

서울에는 그랜드코리아레저와 에스알(SR), 한국공항공사, 해양환경공단 등 공기업 4곳과 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 예금보험공사, 한국무역보험공사 등 준정부기관 11곳이 있다. 한국산업은행과 한국수출입은행을 비롯한 기타공공기관은 115곳이다.

인천에는 인천국제공항공사와 한국환경공단, 항공안전기술원, 건설기술교육원 등이 자리 잡고 있다. 경기에는 한국마사회와 한국지역난방공사, 한국국제협력단(KOICA), 한국석유관리원, 국토교통과학기술진흥원, 한국학중앙연구원 등이 있다.

 

정부는 지난 3일 2차 공공기관 이전 추진 방향을 발표하면서 수도권에 반드시 남아 있어야 할 특별한 이유가 없는 기관은 원칙적으로 지방으로 옮기겠다는 방침을 드러냈다. 기관별 수도권 잔류 필요성을 다시 검토하고 이해관계자 의견 수렴과 지방시대위원회 심의·의결 등을 거쳐 올해 4분기 이전 대상과 계획을 확정할 예정이다. 실제 이전은 2027년부터 단계적으로 추진한다.

◆ "청사만 옮겨선 한계"…교육·상업시설 갖춰야 정착

이전 대상이 확정되고 기관들이 실제 지방으로 이동하면 수도권에는 기존 청사와 부지가 남게 된다. 유휴부지 확보와 함께 수도권에 집중된 주거 수요가 일부 지방으로 분산되는 효과를 기대할 수 있다.

1차 공공기관 이전이 집중된 2014~2016년 수도권에서 지방 시·도 간 인구 이동이 크게 늘었다. 2013년까지는 직업적 사유로 지방을 떠나 수도권에 거주하는 이들이 많았다. 공공기관 이전이 본격화된 이후 3년 동안은 지방 혁신도시에 전입하는 인구가 늘었다.

문윤상 한국개발연구원(KDI) 연구위원은 "당시 혁신도시로 유입되는 주된 사유는 주택과 가족 관련 사유였으며 이로 인한 인구유입이 꾸준히 나타났다"고 말했다. 이번 2차 공공기관 이전이 단신 부임에 그치지 않고 가족 단위 이동으로 연결될 경우 지방의 실거주 수요가 늘어날 수 있다. 수도권 주거 수요는 그만큼 빠지게 된다.

그러나 지방 이전이 지속적인 수도권 인구 전출로 이어지진 않는다. 같은 연구에서 2018년 이후에는 수도권보다 혁신도시가 속한 시·도 내 주변 지역에서의 인구 유입이 더 많아졌다. 공공기관 이전만으로 수도권의 주택 수요가 대폭 줄어들 것으로 단정하기는 어렵다는 의미다.

남혁우 우리은행 부동산연구원은 "지방으로의 실질적인 인구 유입을 기대할 수 있는 계기로 긍정적으로 평가할 만하다"면서도 "실거주·가족 동반 이주로 이어지려면 청사 이전뿐 아니라 교육시설과 상업시설 등 정주 인프라가 함께 공급될 필요가 있다"고 말했다.

이전 자체보다 가족이 장기간 머물 수 있는 주거환경을 만드는 것이 정책 효과를 좌우할 것이란 전망이다. 지방 주택시장의 침체가 이어지는 상황에서는 기존 주택 재고를 해소하는 문제도 함께 고려해야 한다는 지적이 나온다.

남 연구원은 "지방에 적체된 준공 후 미분양 해소가 선행돼야 한다"며 "준공 후 미분양 물량으로 부동산 경기 침체가 장기화하면 유입 인구가 장기적인 실거주 수요로 전환되기 어렵다"고 설명했다.

이어 "적체된 미분양 주택이 해소될 수 있다면 이전 효과가 지방 부동산 경기 활성화의 마중물 역할을 할 것"이라며 "지방 미분양 주택에 대한 세제 혜택 강화 등 투자 수요 유입을 함께 유도하는 투트랙 접근도 병행할 필요가 있다"고 덧붙였다.

◆ 남는 수도권 청사도 공급 후보…"구체적 논의는 아직"

수도권에 남는 공공기관 부지를 직접 주택으로 전환하는 방안도 향후 검토 대상이 될 수 있다. 정부는 이미 공공기관 이전과 도심 주택 공급 연계를 추진 중이다.

지난 1월 발표한 공급대책에는 서울 동대문구 한국국방연구원·한국경제발전전시관 이전 부지에 약 1500가구를 공급하고, 은평구 한국행정연구원·한국환경산업기술원·한국양성평등교육진흥원·한국여성정책연구원 등의 이전 부지를 활용해 약 1300가구를 짓는 계획이 담겼다. 두 지역을 합치면 2800가구 규모다.

2차 이전 대상에 포함될 가능성이 거론되는 기관 중에서는 경기 성남시 분당구 한국학중앙연구원 부지 등이 있다. 다만 이전 대상 여부조차 확정되지 않은 만큼 현재 단계에서 구체적인 주택 공급 규모나 방식까지 예상하기는 어렵다.

다만 서울 소재 공공기관 본사 부지 규모가 약 260만㎡에 달한다는 점을 고려하면, 종전 부지를 모두 주택용지로 활용할 경우 단순 계산상 약 6만가구의 주택을 공급할 수 있는 잠재력이 있다. 일부 기관이 수도권에 잔류하고 종전 부지 가운데 주택 개발이 가능한 곳만 활용한다고 가정하면 실제 공급 규모는 4만~5만가구 안팎으로 줄어들 것으로 예상된다.

정부 관계자는 "나중에 이전 부지 활용과 주택 공급을 연계하는 논의가 가능할 수는 있다"면서도 "아직 어디를 어떻게 옮길지도 확실하게 정해지지 않은 만큼 지금 이를 논의할 단계는 아니다"고 말했다.

2차 이전이 수도권 공급 확대의 직접적인 대책으로 작동할지는 이전 대상과 종전 부지의 입지, 개발 여건이 확정된 이후에야 판단할 수 있을 것으로 보인다. 단기적으로는 신규 주택 공급보다 수도권에 집중된 업무와 주거 수요를 지방으로 옮기는 효과가 먼저 나타날 가능성이 크다는 분석이다.

송승현 도시와경제 대표는 "수도권 공공기관의 지방 이전이 현실화되면 주택 공급 자체를 크게 늘리는 효과보다는 기존 수도권 업무·주거 수요를 지방으로 이동시키는 효과가 더 클 것"이라고 말했다.

또 "이전 기관이 보유한 청사와 유휴부지가 주택용지로 전환된다면 서울·수도권 일부 지역의 공급 확대가 가능하지만 실제 개발까지는 상당한 시간이 필요할 것"이라며 "정부가 수도권 잔류 최소화와 2027년 선도 이전을 공식화한 만큼 정책 현실성은 과거보다 높아졌지만 기관별 기능 차이와 노동조합 반발 등도 변수로 작용할 것"이라고 부연했다.


chulsoofriend@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
사진
서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동