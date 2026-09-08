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[금/유가] 美·이란 선박 공격에 유가 6주래 최고…사우디 아람코 시설도 피격

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AI 핵심 요약

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  • 이란이 7일 미국 추가 공격에 중동 에너지 타격을 경고했다.
  • 중동 긴장 고조로 국제유가는 6주 만에 최고치로 올랐다.
  • 강한 미국 고용지표에 연준 금리인상 전망이 커져 금값은 내렸다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

사우디 지잔 아람코 정유시설 피격…피해 규모 파악 중
美·이란 상업용 선박 공격 주고받으며 중동 확전 우려
美 고용 호조에 연준 금리 인상 전망 강화…금값 하락

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 이란이 미국의 추가 공격에 대응해 중동 전역의 에너지 인프라를 타격하겠다고 경고하면서 7일(현지시각) 국제유가가 6주 만에 최고치로 상승했다.

런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 11월물은 1.03달러(1.1%) 오른 배럴당 97.31달러에 마감했다. 장중에는 7월 24일 이후 최고치인 98.06달러까지 올랐다.

노동절 연휴 관계로 미국 금융시장이 휴장한 가운데 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 10월물은 미 동부시간 오후 1시45분 기준 1.17달러(1.3%) 상승한 92.65달러에 거래됐다. 장중에는 93.29달러까지 올라 역시 7월 24일 이후 최고치를 기록했다.

원유 배럴 [사진= 로이터 뉴스핌]

미 중부사령부(CENTCOM)에 따르면 미군은 지난 토요일 이란이 탄도미사일로 미 해군 군함 2척을 공격한 뒤 이란 석유 운반선 3척을 타격했다. CENTCOM은 해당 선박들이 이란 혁명수비대와 중동 내 대리 세력에 자금을 지원하는 수십억 달러 규모의 '그림자 네트워크'에 속한다고 주장했다.

이란 외무부는 이에 대해 상업용 선박을 공격한 것은 "전쟁범죄"이자 "경제전쟁"이라고 강하게 반발했다.

이란 의회 의장인 모하메드 바게르 갈리바프는 이날 엑스(X)를 통해 "우리 자산을 공격하면, 우리도 공격할 것"이라고 경고했다. 이는 피트 헤그세스 미국 국방장관이 앞서 이란이 미국 선박을 공격할 경우 이란 석유 운반선을 "파괴하고 침몰시키겠다"고 경고한 데 대한 대응으로 풀이된다.

해양 정보업체 마리스크는 "상업용 유조선이 상호 경제적 압박을 가하는 수단으로 의도적으로 이용되고 있다"며 "군사적 충돌과 상업용 해운을 구분하던 기존의 경계가 크게 약화되고 있다"고 분석했다.

사우디 아람코 시설 피격…에너지 인프라로 번지는 충돌

이날 유가 상승에는 사우디아라비아의 핵심 석유 인프라가 공격받았다는 소식도 영향을 미쳤다.

파이낸셜타임스(FT)는 사우디 남서부 지잔에 위치한 아람코 석유 시설이 공격을 받았다고 보도했다. 피해 규모는 현재 파악 중이며 공격 주체는 즉각 확인되지 않았다. 지잔에는 하루 40만 배럴 규모의 정유공장이 위치해 있다.

미국과 이란의 충돌이 주요 산유국의 에너지 인프라까지 확산될 경우 글로벌 원유 공급에 직접적인 차질이 발생할 수 있다는 우려가 시장을 자극했다.

이스라엘의 레바논 남부 공습도 중동 지역의 긴장을 끌어올렸는데, 레바논 보건부에 따르면 이날 이스라엘군의 남부 지역 공습으로 최소 12명이 숨졌다. 최근 몇 주 사이 가장 많은 사망자가 발생한 공격 중 하나다.

한편 OPEC+는 10월 원유 생산 정책을 기존대로 유지하기로 했다. OPEC+는 일요일 회의를 통해 이같이 결정했으며, 향후 생산량 조정을 위해서는 먼저 새로운 국가별 생산 쿼터에 대한 합의가 필요한 상황이다.

UAE 역시 전쟁으로 에너지 수출과 교역이 차질을 빚는 상황에 대비해 대체 수출·교역 경로 구축에 나섰다. 안와르 가르가시 UAE 대통령 고문은 에너지 수출과 교역이 미국과 이란 간 전쟁에 "인질로 잡히는" 상황을 피하기 위한 조치라고 설명했다.

◆ 연준 금리 인상 전망 강화에 금값 하락

국제 금값은 노동절 연휴로 한산한 분위기 속에 하락했다. 예상보다 강한 미국 고용지표로 연방준비제도(Fed·연준)의 이달 금리 인상 가능성이 높아진 점에 금값에 부담이 됐다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월물 미국 금 선물은 0.5% 하락한 온스당 4456.40달러를 기록했다. 현물 금 가격은 한국시간 8일 오전 2시 51분 기준 전 거래일보다 0.4% 내린 온스당 4410.55달러를 기록했다.

금값을 끌어내린 가장 큰 요인은 지난주 발표된 미국 고용지표였다. 지난주 발표된 자료에 따르면 미국의 8월 고용 증가폭이 크게 확대된 가운데 실업률은 4.1%로 안정적인 수준을 유지했다. 이에 따라 시장에서는 연준의 금리 인상 전망이 한층 강화됐다.

CME 페드워치에 따르면 트레이더들이 반영하는 다음 주 연준 정책회의 금리 인상 가능성은 60%로 집계됐다. 고용지표 발표 직전의 50%에서 10%포인트 상승한 수준이다.

삭소뱅크의 올레 한센 원자재 전략 책임자는 "지난 금요일 강한 미국 고용지표가 국채 수익률을 끌어올리고 9월 16일 연준의 금리 인상 전망을 강화했다"면서 금과 은이 에너지 가격과 반대 방향으로 움직이며 하락세를 이어갔다고 설명했다.

투자자들은 이번 주 발표될 미국 물가지표를 주목 중으로, 미국 생산자물가지수(PPI)는 10일, 소비자물가지수(CPI)는 11일 발표될 예정이다.

고용시장이 예상보다 강한 모습을 보이는 가운데 물가까지 높은 수준을 유지할 경우 연준의 금리 인상 전망이 더욱 강화될 수 있다.

 

kwonjiun@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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