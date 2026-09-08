중기부, 'K-소비재' 혁신기업 188곳 선정...수출바우처·해외인증 우대

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

뷰티·패션·라이프·푸드 4대 분야

983개 기업 신청...글로벌 유통망 지원

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 중소벤처기업부가 뷰티와 패션 등 K-소비재의 해외 진출을 이끌 혁신기업을 선정했다.

중기부는 8일 '2026년 K-수출전략품목 육성사업' 지원 대상으로 188개 기업을 선정했다고 밝혔다.

K-수출전략품목 육성사업은 글로벌 수요가 늘고 있는 K-브랜드 소비재 가운데 혁신 제품을 발굴해 세계적인 상품으로 육성하는 사업이다. 2024년 뷰티와 푸드 분야 30개 기업을 시작으로 지난해에는 패션과 라이프 분야까지 대상을 넓혀 80개 기업을 추가로 지원했다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부]

올해는 뷰티와 패션, 라이프, 푸드 등 4대 소비재 분야에서 총 983개 기업이 신청했다. 외국인 소비자와 글로벌 유통 전문가들이 제품의 혁신성과 글로벌 확장 가능성, 현지 경쟁력 등을 평가해 지원 대상을 선정했다.

뷰티 분야에서는 발효 콩 추출물을 주성분으로 한 '콩 에센스'를 판매하는 파켓이 포함됐다. 파켓은 믹순 브랜드를 앞세워 미국과 일본, 동남아시아에 이어 유럽과 중남미 시장 진출을 추진한다.

라이프 분야에서는 해외 60여개국에 연간 100억원 규모의 가정용 방향 제품을 수출하는 코코도르가 선정됐다. 자체 향료 배합 기술과 스마트공장 자동화 제조 기반을 활용해 글로벌 홈 프래그런스 시장을 공략할 계획이다.

선정기업에는 올리브영과 신세계백화점, 무신사, G마켓, 롯데마트 등 협력기관의 인프라와 유통망을 활용한 분야별 맞춤형 프로그램을 지원한다.

K-브랜드 글로벌 진출 프로젝트에 우선 참여할 수 있으며 수출바우처와 해외인증 획득, 해외 전시회·상담회 참가 등 정부 수출지원 사업에서도 우대받는다.

심재윤 중기부 글로벌성장정책관은 "선정기업의 제품이 세계 곳곳에서 우리나라를 대표하는 인기 제품으로 성장하도록 정책적 지원을 강화하겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com