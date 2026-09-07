[오늘의 정치일정] 9월 7일(월)

[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
프랑스 국빈 순방
<외교부>
-장관
프랑스 출장
-1차관
10:00 국회 교섭단체대표연설
13:00 실국장회의
-2차관
10:30 실국장회의
<통일부>
-장관
10:00 국회 교섭단체 대표연설
-차관
15:00 '평화米소(평원벼) 벼 베기 행사' 축사
<국방부>
-장관
13:30 한-필리핀 국방장관회담
-차관
15:30 한-케냐 국방차관회담
16:15 한-몽골 국방차관회담
<국가보훈부>
-장관
10:00 교섭단체 대표연설
13:00 한국마사회 보훈대상자 승마지원 MOU 협약식
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
10:00 본회의 교섭단체 대표연설(국회 본회의장)
16:00 쩐 타잉 먼 베트남 국회의장 면담(국회 본관 당대표회의실)
-한병도 원내대표
10:00 본회의
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
09:30 무너지는 국가안보, 3군사관학교 졸속 통폐합 대안(국회 의원회관 제6간담회실)
10:00 본회의- 교섭단체 대표연설(국회 본회의장)
13:30 공군사관학교 방문(충북 청주시 상당구 남일면 단재로 635)
16:40 쩐 타잉 먼 베트남 국회의장 접견(국회 본관 228호)
-정점식 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 본회의- 교섭단체 대표연설(국회 본회의장)
14:00 국민의힘 정책위원회·국회 기후에너지환경노동위원회 소속 국민의힘 의원 주최 <기후취약계층 보호를 위한 기후보험 활성화 정책토론회>(국회 의원회관 제3간담회의실)
-임이자 정책위의장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 본회의 - 교섭단체 대표연설(국회 본회의장)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 본회의- 교섭단체 대표연설(국회 본회의장)
16:40 쩐 타잉 먼 베트남 국회의장 접견(국회 본관 228호)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:30 최고위원회(본관 224호)
10:00 본회의
14:40 SBS <주영진의 뉴스브리핑> 출연
18:35, MBC 라디오 <조승원의 뉴스하이킥> 출연
-김준형 원내대표
공개일정 없음
<개혁신당>
-천하람 당대표 권한대행
09:30 기자 간담회(국회 본청 170호 개혁신당 대회의실)