[오늘의 국회일정] 국회의장·본회의·세미나·기자회견·주요 정당 - 9월 7일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 3일 본회의서 민주당 연설을 했다
- 이날 국회의장과 베트남 의장 회담이 열렸다
- 여야는 세미나와 기자회견으로 현안을 다뤘다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
10:00 본회의-교섭단체 대표연설(더불어민주당) / 국회 본회의장
11:00 쩐 타잉 먼 베트남 국회의장 회담 / 국회 접견실
12:00 쩐 타잉 먼 베트남 국회의장 오찬 / 국회 사랑재
19:00 대륙간정당회의(ICDPP) 만찬 / 국회 사랑재
◆본회의
10:00 본회의-교섭단체 대표연설(더불어민주당) / 국회 본회의장
◆의원실 세미나
09:30 김건 의원실 등, 살얼음판을 걷는 한미동맹 / 의원회관 제2간담회의실
09:30 고동진 의원실, 집값 잡겠다며 국민 잡는 부동산 대책 / 의원회관 제2세미나실
10:30 김준혁 의원실 등, 미주도산기념관 건립 의미와 글로벌 한민족 미래교육 전략 / 의원회관 제1소회의실
13:30 박정현 의원실 등, 탄소중립기본법의 녹색산업 육성체계와 AI 기후테크 인재정책 과제 / 의원회관 제2소회의실
14:00 김소희 의원실 등, (기후취약계층 보호를 위한) 기후보험 활성화 정책토론회 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 김준혁 의원실 등, AP Korean 도입을 위한 전략 로드맵 세미나 / 의원회관 제4간담회의실
14:00 안도걸 의원실 등, 디폴트옵션 3년, 기금형 퇴직연금의 성공 조건 / 의원회관 제3세미나실
◆소통관 기자회견
11:00 윤동준 공보기획관, [9월 2주차 국회 정례브리핑]
11:20 신장식 의원, [농협법 개정 관련 기자회견]
11:40 정혜경 의원, [호르무즈 파병 관련 정부 입장 발표 촉구 기자회견]
13:20 신장식 의원, [공소청 직제 관련 기자회견]
14:00 한준호 의원, [국회 과학기술정보방송통신위원회 현안 관련 기자회견]
14:20 서지영 의원, [전재수 부산시장 관련 기자회견]
14:40 윤용근 의원, [현안 관련 기자회견]
15:20 박해철 의원, [한국발전공사법 발의 관련 기자회견]
16:20 김소희 의원, [서민민생대책위원회 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
10:00 본회의(교섭단체 대표연설) / 국회 본회의장
16:00 쩐 타잉 먼 베트남 국회의장 면담 / 국회 본관 당대표회의실
*한병도 원내대표
10:00 본회의 / 국회 본회의장
◆국민의힘
*장동혁 당대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
09:30 무너지는 국가안보, 3군 사관학교 졸속 통폐합 대안 / 국회 의원회관 제6간담회의실
10:00 본회의-교섭단체 대표연설 / 국회 본회의장
13:30 공군사관학교 방문 / 충북 청주시 상당구 남일면 단재로 635
16:40 쩐 타잉 먼 베트남 국회의장 접견 / 국회 본관 228호
*정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
10:00 본회의-교섭단체 대표연설 / 국회 본회의장
14:00 국민의힘 정책위원회·국회 기후에너지환경노동위원회 소속 국민의힘 의원 주최 기후취약계층 보호를 위한 기후보험 활성화 정책토론회 / 국회 의원회관 제3간담회의실
◆조국혁신당
*신장식 당대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 224호
10:00 본회의 / 국회 본회의장
14:40 SBS <주영진의 뉴스브리핑> 출연
18:35 MBC 라디오 <조승원의 뉴스하이킥> 출연
*김준형 원내대표
공개 일정 없음
◆개혁신당
*천하람 당대표 권한대행
09:30 기자 간담회 / 국회 본청 170호 개혁신당 대회의실
oneway@newspim.com