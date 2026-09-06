KTX·SRT 통합 효과…호남·전라선 좌석 늘고 요금 감소

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시가 6일 KTX·SRT 통합 효과를 밝혔다.
- 호남선·전라선 운행이 늘고 운임은 평균 10% 인하됐다.
- 추석 승차권 예매는 7일부터 노선별로 진행된다.
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시는 KTX·SRT 통합 운영으로 호남선과 전라선 고속열차 운행 횟수가 늘어나고 운임이 인하되는 효과가 나타났다고 6일 밝혔다.
'KTX-SRT 통합'은 국토교통부와 한국철도공사(코레일), 에스알(SR)이 추진해 온 고속철도 서비스 개선 사업이다.
공정거래위원회의 기업결합 승인 등 행정 절차를 거쳐 지난 1일부터 두 고속열차가 하나의 운영체계로 통합됐다. 코레일과 SR로 나뉘어 있던 예매 체계가 일원화되고 열차 공급이 확대된 것이 핵심이다.
통합에 따라 호남선은 주중(월~목) 하루 운행횟수가 95회에서 100회로, 주말(금~일) 하루 운행횟수는 96회에서 100회로 늘어 좌석이 하루 기준 주중 3742석, 주말 4822석 추가 공급되고 있다.
전라선은 주중(월~목) 하루 운행횟수가 40회에서 45회, 주말(금~일) 하루 운행횟수는 45회에서 54회로 늘어 좌석이 하루 기준 주중 1957석, 주말 2511석 추가 공급되면서 이용객들의 승차 기회가 한층 넓어졌다.
광주송정역의 경우 고속열차 운행횟수가 주중 89회에서 96회, 주말 90회에서 96회로 늘어났고, 여수엑스포역은 주중 36회에서 43회, 주말 39회에서 48회로 증편됐다.
고속철도를 이용하는 비용 부담도 줄었다.
KTX 운임이 기존 SRT 수준으로 조정되면서 평균 10% 인하돼 용산~광주송정 기준운임은 4만6800원에서 4만2000원으로 4800원 낮아졌으며, 여기에 결제금액의 5%가 마일리지로 적립돼 실제 절감 효과는 더 크다.
추석 연휴(9월 23~27일 운행분) 승차권 일반 예매는 7일부터 11일까지 노선별로 나눠 진행된다.
호남선·전라선 KTX의 경우 용산역 출·도착 열차는 9일, 수서역 출·도착 열차(옛 SRT)는 10일 오전 7시부터 오후 1시까지 '코레일+(플러스)' 앱과 코레일 홈페이지의 명절 예매 전용 웹페이지에서 예매할 수 있다.
전남광주통합특별시는 이번 고속철도 통합을 시작으로 시민들이 체감할 수 있는 철도서비스 개선에 힘을 쏟을 계획이다.
특히 국토교통부와 긴밀히 협의해 오는 2027년부터 순차 도입되는 신규 고속철도 차량과 2028년 말 개통 예정인 평택~오송 2복선화에 맞춰 호남선·전라선 추가 증편이 이뤄질 수 있도록 행정력을 모을 계획이다.
bless4ya@newspim.com