김해시, 청소년 정책제안 발표회 개최…"시정 동반자로 나선 청소년들"

AI 핵심 요약beta
- 김해시 청소년참여위원회가 6일 정책발표회를 열었다.
- 청소년들은 진로·이동권·축제 정책 3건을 제안했다.
- 김해시는 제안집을 부서 실행계획에 반영하기로 했다.
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[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해 청소년들이 더 이상 정책의 수요자에 머무르지 않고 진로·이동권·축제 정책을 직접 제안하는 시정 파트너로 나섰다.
6일 김해시에 따르면 전날 시청 소회의실에서 정영두 시장과 청소년 참여위원, 시민 등 50여 명이 참석한 가운데 제2회 김해시 청소년 정책제안 발표회를 개최했다. 행사는 제22기 김해시청소년참여위원회가 주관했다.
참여위원회는 청소년 기본법에 따라 지역 청소년이 정책 수립 과정에 참여하도록 구성된 자치기구다. 위원회는 올해 청소년을 대상으로 한 정책 수요조사와 현장 인터뷰, 심층 설문을 바탕으로 정책 과제를 발굴해 이날 정 시장에게 제안했다.
발표된 주요 과제는 청소년 진로·진학 멘토링인 '선배에게 물어봐', 청소년 이동권 보장을 위한 '김해패스' 확대·개선, 5월 청소년의 달 기념축제 '별별유스' 운영 가이드라인 마련 등 3가지다.
행사는 참여위원회의 1년간 활동 경과보고를 시작으로 개회사, 시장 축하 인사, 청소년 트렌드 설문 결과 발표, 정책제안 발표와 질의응답 순으로 진행됐다.
이어 시장의 종합 피드백과 정책제안집 전달식이 이어졌고, 제22기 정책제안집은 시 소관 부서의 실행계획 수립 과정에 반영될 예정이다. 도내 다른 시·군 청소년참여기구의 우수사례를 공유하는 시간도 마련됐다.
정 시장은 "청소년은 보호받는 대상을 넘어 김해의 오늘을 함께 살아가고 내일을 함께 설계하는 시정의 동반자"라며 "청소년들이 또래의 목소리를 데이터로 정리해 제안한 정책이 실제 변화로 이어지기를 기대한다"고 말했다.
news2349@newspim.com