의왕시, 경기도 '시군 교육훈련 평가' 최우수상…4년 연속 수상

AI 핵심 요약beta
- 의왕시가 6일 경기도 시군 교육훈련 평가서 최우수상을 받았다
- 의왕형 3-트랙 교육으로 업무혁신·조직융합·직원성장을 높였다
- 의왕시는 4년 연속 수상하며 교육훈련 역량을 입증했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 '2025년 경기도 시군 교육훈련 평가'에서 최우수상을 수상하며 4년 연속 수상의 영예를 안았다고 6일 밝혔다.
시에 따르면 경기도 시군 교육훈련 평가는 도내 31개 시·군의 전년도 교육훈련 운영 실적과 우수사례를 심사해 공직 인재 육성 역량을 높이고자 매년 실시된다.
이번 평가는 1차 서면 평가로 상위 10개 시·군을 선정한 후 지난 2일 비대면으로 열린 2차 '우수사례 발표심사'를 거쳐 최종 순위를 정했다.
의왕시는 ▲ 업무혁신 ▲ 조직융합 ▲ 직원성장을 세 축으로 한 '의왕형 3-트랙 교육'을 우수사례로 발표해 높은 평가를 받았다.
구체적으로 '업무혁신' 트랙에서는 생성형 인공지능(AI) 및 기술직 역량 강화 교육을 '조직융합' 트랙에서는 전 직원 소통 캠프와 신규자 교육 '슬기로운 의왕생활'을 선보였다. '직원성장' 트랙을 통해서는 명사 특강과 맞춤형 역량 개발 지원 사례를 제시했다.
시는 지난 2022년 장려상, 2023년과 2024년 우수상에 이어 올해 최우수상까지 차지하며 4년 연속 수상 기록을 세웠다.
김성제 의왕시장은 "이번 최우수상 수상은 행정 환경 변화에 맞춰 필요한 교육을 발굴하고 개인의 성장을 조직의 역량으로 연결해 온 노력의 결과"라며 "앞으로도 직원들의 직무 역량 강화를 적극 지원해 그 성과가 더 나은 행정서비스로 이어지도록 노력하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com