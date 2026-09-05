[핌in상암] 유럽 가자마자 감독 경질…서울 김기동 감독 "송민규에게 다시 오라고 했어"

[상암=뉴스핌] 남정훈 기자 = FC서울 김기동 감독이 유럽 진출 직후 예상치 못한 변수를 맞은 애제자 송민규(CD 나시오날)를 향해 농담 섞인 한마디를 건넸다.

김 감독은 5일 서울월드컵경기장에서 열린 인천 유나이티드와의 하나은행 K리그1 2026 27라운드 홈경기를 앞두고 취재진과 만나 최근 포르투갈 무대로 떠난 송민규의 이야기를 꺼냈다.

[서울=뉴스핌] FC서울의 김기동 감독. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.09.05 wcn05002@newspim.com

송민규는 여름 이적시장 막판 포르투갈 프리메이라리가 소속 CD 나시오날로 이적하며 오랫동안 바라던 유럽 진출의 꿈을 이뤘다. 그러나 새로운 도전에 나선 지 얼마 지나지 않아 예상하지 못했던 상황을 맞았다. 나시오날이 지난 2일 주앙 지앙 감독과 결별하면서 송민규는 공식 데뷔전을 치르기도 전에 자신을 맞이했던 사령탑을 잃게 됐다.

김 감독도 이 소식을 접했다. 그는 "구단을 통해 들었다. 선수들끼리 단체 대화방이 있어서 다들 알고 있더라"라며 "아직 선수 등록도 안 됐으니까 그냥 다시 오라고 했다"라고 웃었다. 이어 "그랬더니 (송)민규가 '어떻게 가요'라고 하더라"고 전하며 애제자와 나눈 유쾌한 대화를 소개했다.

농담 속에는 송민규를 향한 김 감독의 애정이 묻어났다. 두 사람의 인연은 2019년 포항 스틸러스 시절로 거슬러 올라간다. 김 감독은 프로 무대에서 송민규의 장점을 적극적으로 끌어냈고, 송민규는 빠르게 K리그를 대표하는 공격 자원으로 성장했다. 이후 서로 다른 길을 걸었던 두 사람은 서울에서 다시 만났다.

[서울=뉴스핌] 포항의 감독이었던 김기동(왼쪽)과 포항의 에이스였던 송민규. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.09.05 wcn05002@newspim.com

송민규는 올 시즌 서울의 독주 체제 구축에도 힘을 보탰다. 공격진에서 특유의 저돌적인 돌파와 연계 플레이를 앞세워 김 감독의 전술에서 중요한 역할을 맡았다. 서울이 시즌 중반까지 선두를 질주하는 과정에서 빼놓을 수 없는 자원이었다.

그래서 서울 입장에서는 시즌 도중 핵심 공격수를 내보내는 결정이 쉽지 않았다. 하지만 송민규가 꾸준히 유럽 진출 의지를 보여왔고, 서울과 김 감독 역시 적절한 제안이 올 경우 선수의 도전을 막지 않겠다는 뜻을 갖고 있었다. 결국 나시오날의 제안이 도착하자 서울은 아쉬움을 뒤로하고 송민규의 새로운 도전을 받아들였다.

김 감독은 과거부터 송민규의 유럽 진출 가능성을 높게 평가해왔다. K리그에서 이미 충분한 경험을 쌓은 만큼 더 큰 무대에서 경쟁하며 자신의 한계를 확인하는 과정이 필요하다는 생각이었다.

[서울=뉴스핌] 송민규가 30일(한국시간) 포르투갈 프리메이라리가 CD 나시오날과 2년 계약을 체결했다. [사진=CD 나시오날 홈페이지] 2026.08.30 willowdy@newspim.com

다만 출발부터 변수가 생겼다. 지난 5월 나시오날 지휘봉을 잡은 지앙 감독은 2026-2027시즌 포르투갈 프리메이라리가 개막 이후 4경기에서 1승에 그친 뒤 조기에 팀을 떠났다. 송민규로서는 자신을 영입한 과정에 관여했던 기존 사령탑 없이 새로운 감독 아래에서 다시 경쟁해야 하는 상황에 놓였다.

새 감독의 전술과 선수 기용 방향에 따라 입지에도 변화가 생길 수 있다. 아직 팀에 완전히 녹아들기도 전인 만큼 적응이라는 첫 번째 과제에 내부 경쟁이라는 변수까지 더해졌다.

그럼에도 이제 송민규가 해야 할 일은 명확하다. 새로운 환경에서 자신의 경쟁력을 증명하는 것이다. K리그에서 보여준 과감한 돌파와 득점력, 측면과 중앙을 오갈 수 있는 전술적 활용도를 얼마나 빠르게 보여주느냐가 유럽 생활의 첫 관문이 될 전망이다.

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