신한투자증권, 골프 아카데미 개최

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권은 20일 우수고객 초청 골프 아카데미를 개최했다
- 신한 Premier 고객 56명은 프로 8명에게 맞춤형 레슨을 받았다
- 참가자들은 스크린골프 레슨과 18홀 이벤트 대회에 참여했다
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맞춤형 레슨·18홀 이벤트 대회 등 진행
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권은 지난 20일 자사 우수고객을 초청해 진행한 '신한 Premier 원데이 골프 아카데미'를 대전 골프존 조이마루에서 개최했다고 21일 밝혔다.
이번 행사는 신한 Premier 고객 56명을 대상으로 진행됐다. 한국프로골프협회(KPGA) 및 GTOUR에서 활동 중인 프로 선수 8명이 참여해 맞춤형 원포인트 레슨과 스크린 필드 레슨 등을 제공했다.
참가 고객들은 프로 선수들로부터 스윙 교정과 클럽별 활용법 등을 배우고, 실제 필드 상황을 구현한 스크린골프 환경에서 실전 노하우를 익혔다. 프로 선수들과 팀을 이뤄 18홀 스트로크 방식의 이벤트 대회에도 참가했다.
신한투자증권은 골프존과 2022년부터 5년 연속 제휴 마케팅을 이어오고 있다. GTOUR 메인 스폰서 참여와 선수 후원 등을 진행하고 있으며, '신한 Premier 원데이 골프 아카데미'는 2024년부터 매년 개최하고 있다.
신한 Premier는 신한금융그룹의 자산관리 브랜드로, 고객의 자산관리 수요와 라이프스타일에 맞춘 금융·비금융 서비스를 제공하고 있다.
신한투자증권 관계자는 "이번 행사는 고객들이 프로 선수들과 직접 소통하며 골프를 배우고 즐길 수 있도록 기획한 프리미엄 고객 프로그램"이라며 "앞으로도 신한 Premier 고객을 위한 차별화된 라이프스타일 콘텐츠와 맞춤형 고객 경험을 지속적으로 선보이며 고객과의 소통을 강화해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com