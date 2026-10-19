신한투자증권, 연 4% 특판RP 출시

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권은 19일 세전 연 4.0% 특판 RP를 출시했다
- 특판 RP는 91일 만기로 1인당 최대 1000만원까지 매수한다
- 신청 고객 추첨해 200명에게 마이신한포인트를 지급한다
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슈퍼SOL 전용 상품…추첨 통해 포인트 지급
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권은 신한 슈퍼SOL에서 세전 연 4.0% 금리를 제공하는 환매조건부채권(RP) 상품인 '신한 슈퍼SOL 특판 RP'를 출시했다고 19일 밝혔다.
이번 상품은 신한 슈퍼SOL에서만 판매하며, 신한 SOL LINK 계좌를 보유한 고객만 매수할 수 있다. 총 판매 한도는 100억원이며, 1인당 최대 1000만원까지 매수할 수 있다. 판매 한도가 소진되면 조기 종료될 수 있다.
상품은 만기 91일의 기간형 RP로, 세전 연 4.0%의 수익률을 제공한다. 중도해지 시에도 약정 수익률이 적용된다.
신한투자증권은 상품 출시를 기념해 이날부터 이벤트도 진행한다. SOL LINK 계좌를 보유한 고객이 이벤트에 신청하면 추첨을 통해 100명에게 마이신한포인트 1만원을 지급한다.
이벤트 신청 고객 가운데 특판RP를 1원 이상 매수한 고객을 대상으로도 100명을 추가 추첨해 마이신한포인트 1만원을 지급한다.
상품과 이벤트에 관한 자세한 사항은 신한 슈퍼SOL 앱과 고객지원센터에서 확인할 수 있다. 해당 상품은 투자 성과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있어 주의가 필요하다.
dconnect@newspim.com