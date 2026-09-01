신한투자증권, 중개형 ISA 50만좌 돌파…연 3.65% 특판 RP 재출시

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권이 1일 중개형 ISA 50만좌 돌파 기념 특판 RP를 출시했다.
- 이 상품은 91일 만기 연 3.65%로, 23일까지 100억원 한도로 판다.
- 신규·기존 고객 모두 가입 가능하며 1인 최대 2000만원이다.
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91일물 RP…23일까지 판매
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 신한투자증권이 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 50만좌 돌파를 기념해 연 3.65% 금리를 제공하는 특판 환매조건부채권(RP)을 다시 선보인다. 앞선 1·2차 특판이 조기 완판되면서 세 번째 상품을 출시했다.
신한투자증권은 중개형 ISA 계좌 50만좌 돌파와 잔고 4조원 달성을 기념해 '신한 Premier 중개형 ISA' 전용 특판 RP를 오는 23일까지 총 100억원 한도로 판매한다고 1일 밝혔다.
이번 상품은 앞서 진행한 1·2차 특판 RP가 조기 완판된 데 따른 후속 상품이다. 신한투자증권 중개형 ISA 고객이라면 신규·기존 고객 구분 없이 누구나 가입할 수 있다.
상품은 만기 91일의 기간형 RP로 세전 연 3.65% 수익률을 제공한다. 중도 해지하더라도 약정 수익률이 적용된다.
1인당 가입 한도는 최대 2000만원이다. 판매 기간은 이날부터 오는 23일까지지만 한도 소진 시 조기 종료될 수 있다.
가입은 신한투자증권 홈페이지와 신한 SOL증권, 신한 슈퍼SOL 애플리케이션, 홈트레이딩시스템(HTS), 영업점, 고객센터를 통해 가능하다.
중개형 ISA는 예금과 펀드, 상장지수펀드(ETF), RP 등 다양한 금융상품을 하나의 계좌에서 운용할 수 있는 대표 절세 계좌다. 3년 이상 유지하면 일반형은 최대 200만원, 서민형은 최대 400만원까지 비과세 혜택을 받을 수 있으며, 초과 수익에는 9.9% 분리과세가 적용된다.
최근 증권사들은 ISA 제도 개편 논의와 절세 투자 수요 확대에 맞춰 특판 RP와 이벤트를 잇달아 선보이며 고객 유치 경쟁을 벌이고 있다. 높은 금리를 제공하는 단기 RP를 활용해 ISA 신규 고객 확보와 잔고 확대에 나서는 모습이다.
plum@newspim.com