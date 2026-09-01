티로보틱스, 포드 ESS 공정 추가 수주…누적 190억 확보

AI 핵심 요약beta
- 티로보틱스가 1일 포드에너지에 ESS 자동화 시스템을 추가 수주했다.
- 계약 규모는 263만달러로, 누적 수주액은 190억원으로 늘었다.
- 북미 현지법인 활용해 ESS·스마트팩토리 공략을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 휴머노이드·산업용 로봇 전문기업 티로보틱스가 미국 포드에너지배터리의 에너지저장장치(ESS) 생산공정 자동화 시스템을 추가 수주하며 북미 사업 확대에 속도를 낸다.
티로보틱스는 미국 포드에너지배터리에 ESS 생산공정용 자동화 시스템을 추가 공급한다고 1일 밝혔다.
이번 계약 규모는 약 263만달러(약 36억원)다. 지난 5월 포드에너지로부터 약 150억원 규모의 ESS용 자율이동로봇(AMR) 공급 계약을 체결한 데 이은 후속 수주다. 이번 계약을 포함한 포드 ESS 관련 누적 수주액은 약 190억원으로 늘었다.
이번에 공급하는 제품은 ESS 생산공정 자동화 시스템으로, 생산설비와 설치·시운전, 제어시스템 개발·통합 등을 포함한다.
티로보틱스는 포드에너지의 생산시설 구축이 단계적으로 진행되고 있는 만큼 추가 자동화 설비 발주 가능성도 높다고 보고 있다. 후속 물량은 미국 현지법인을 통한 계약도 추진해 북미 사업 기반을 강화할 계획이다.
티로보틱스는 그동안 북미 배터리 공장을 중심으로 대규모 AMR 프로젝트를 수행하며 제조 자동화 분야 공급 실적을 축적해왔다. 설계부터 제작, 설치, 시운전까지 수행할 수 있는 기술력을 바탕으로 현지 고객사를 확대하고 있다는 설명이다.
티로보틱스는 기존 배터리 제조공정에서 확보한 AMR와 물류 자동화 기술을 ESS 생산시설로 확대 적용해 제품 포트폴리오를 넓힐 계획이다. AMR 중심에서 생산·물류 자동화 모듈 전반으로 사업 영역을 확대해 북미 스마트팩토리 시장 공략을 강화한다는 전략이다.
또 티로보틱스는 반도체와 차세대 유리기판 시장에서도 자체 개발한 '이중 평행링크' 진공 로봇암 기술을 앞세워 사업을 확대하고 있다. 최근 반도체 유리기판 이송용 진공로봇 기술의 일본 특허 등록을 완료하는 등 차세대 반도체 장비 분야 경쟁력도 강화하고 있다.
티로보틱스 관계자는 "기존 AMR 공급에 이어 이번 자동화 시스템까지 공급하면서 포드에너지와의 협력이 생산·물류 자동화 전반으로 확대되고 있다"며 "추가 물량에 대해서도 협의를 진행 중인 만큼 후속 수주가 이어질 것으로 기대한다"고 말했다.
이어 "미국 현지법인을 통한 수주와 공급을 본격화해 고객 대응력을 높이고 북미 ESS와 제조 자동화 시장 공략을 강화하겠다"고 밝혔다.
한편 최근 글로벌 ESS 시장이 빠르게 성장하면서 생산시설 자동화 수요도 증가하는 추세다. 업계에서는 전력망 안정화와 재생에너지 확대에 따라 ESS 투자도 지속될 것으로 전망되는 만큼 관련 자동화 시장 역시 성장세를 이어갈 것으로 보고 있다.
plum@newspim.com